«Εύρυτος»: Έργο - «μαμούθ» για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας στην Αττική

Με όνομα που έχει έντονο συμβολισμό — «Εύρυτος», από το ευ και το ρέω — παρουσιάστηκε το νέο υδροδοτικό mega-project, με στόχο να θωρακίσει την Αττική από τον κίνδυνο της λειψυδρίας για τις επόμενες δεκαετίες.

Τι προβλέπει ο σχεδιασμός

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα πραγματοποιηθεί μερική εκτροπή δύο ποταμών της Ευρυτανίας.

Ο ποταμός Καρπενησιώτης, που πηγάζει από το Βελούχι, θα εκτρέπεται μερικώς.

Μέσω νέας σήραγγας, μέρος της ροής του θα διοχετεύεται στον Κρικελιώτη, επίσης στην Ευρυτανία.

Ο σχεδιασμός του έργου Εύρυτος για αντιμετώπιση της λειψυδρίας

Στη συνέχεια, θα κατασκευαστεί δεύτερη σήραγγα, μέσω της οποίας τα νερά των δύο ποταμών θα οδηγούνται στο φράγμα του Ευήνου στην Αιτωλοακαρνανία.

Πώς θα υδροδοτείται η Αττική

Ήδη υπάρχει σήραγγα περίπου 30 χιλιομέτρων, που συνδέει τη λίμνη Ευήνου με τη λίμνη του Μόρνου, απ’ όπου υδροδοτείται σήμερα το λεκανοπέδιο Αττικής.

Η πορεία του έργου προς την Αττική

Με την ολοκλήρωση του έργου, η ροή του νερού θα ενισχυθεί σημαντικά, δημιουργώντας ένα νέο υδροδοτικό «δίχτυ ασφαλείας» για την περιοχή.

Χρονοδιάγραμμα και στόχος

Ο «Εύρυτος» αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2029, δηλαδή σε περίπου τέσσερα χρόνια από σήμερα.

Οι μελέτες δείχνουν ότι το έργο θα εξασφαλίσει υδατική επάρκεια για τουλάχιστον 30 χρόνια στην Αττική.

