Σύσκεψη υπό Μητσοτάκη στο Μαξίμου για τη λειψυδρία

Οξύτατο το πρόβλημα - Συζήτηση για τη άμεσες πρωτοβουλίες

Πηγή: Φωτογραφία: Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού, βίντεο αρχείου ΑΝΤ1
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον  Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, προπαρασκευαστική σύσκεψη για την αντιμετώπιση του οξύτατου προβλήματος της λειψυδρίας στην Αττική. 

Άσκηση λεπτών ισορροπιών μεταξύ Κ. Μητσοτάκη και Ν. Δένδια

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, με βάση τα τελευταία υδρολογικά δεδομένα και με αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα την προστασία του δημόσιου αγαθού για όλους τους πολίτες, συζητήθηκε η λήψη άμεσων πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση των επικείμενων κινδύνων. 

Συναγερμός για τη λειψυδρία στον Πόρο - Η ανάρτηση του δημάρχου

Σχετικές ανακοινώσεις θα υπάρξουν στις επόμενες εβδομάδες.

Εθνικό Σχέδιο για τα Ύδατα: Οι 5 άξονες για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας


Για 1,5 χρόνο επαρκεί το νερό στην Αττική 
 

Όπως ανέφερε ο Γιώργος Ευγενίδης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα, όσο δεν βρέχει κινδυνεύουμε να πούμε «το νερό νεράκι», καθώς με βάση τις εκτιμήσεις αρμόδιων παραγόντων το νερό της Αττικής με τα σημερινά δεδομένα επαρκεί για περίπου 1,5 χρόνο. Στη σύσκεψη που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου λοιπόν εξετάστηκαν όλα τα δεδομένα, μένει πίσω το μοντέλο συγχωνεύσεων των εταιριών, και δίνεται βάση σε άμεσα έργα και επενδύσεις από την ΕΥΔΑΠ πρωτίστως για την Αττική. Άλλες περιοχές που προβληματίζουν είναι η Χαλκιδική, η Θεσσαλία και τα νησιά.
 
Ένα μείζον ζήτημα επίσης είναι αν θα υπάρξει επιβάρυνση, έστω μικρή 2-3 ευρώ, στους μηνιαίους λογαριασμούς. Το σενάριο είναι στο τραπέζι, αλλά αρμόδιες πηγές δηλώνουν ότι προτεραιότητα είναι η διασφάλιση του εφοδιασμού με νερό και μετά θα ληφθούν αποφάσεις για την τιμολογιακή πολιτική.
 

ΛΕΙΨΥΔΡΙΑ
 |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
 |
ΝΕΡΟ
 |
ΕΥΔΑΠ
 |
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΝΕΡΟΥ
