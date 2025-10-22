Άσκηση λεπτών ισορροπιών μεταξύ Κ. Μητσοτάκη και Ν. Δένδια

Δύο «ραντεβού» του πρωθυπουργού με τον υπουργό Άμυνας τις επόμενες μέρες

Άσκηση λεπτών ισορροπιών μεταξύ Κ. Μητσοτάκη και Ν. Δένδια
Σε άσκηση λεπτών ισορροπιών εξελίσσεται η σχέση του Μεγάρου Μαξίμου με τον υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια, στον απόηχο της διαφοροποίησης του κ. Δένδια για τον Άγνωστο Στρατιώτη και της απουσίας του από τη Βουλή κατά τη συζήτηση της ρύθμισης. Ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι περιμένει πρόταση αξιοποίησης του Μνημείου, ενώ ο κ. Δένδιας επιμένει στον ενοποιητικό ρόλο των Ενόπλων Δυνάμεων.  

Σήμερα πάντως επιχειρήθηκε  να χαμηλώσουν οι τόνοι, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να δηλώνει ότι περιμένει από τον κ. Δένδια πρόταση ανάδειξης του Μνημείου. 

Μητσοτάκης: «Μίλησα με τον Δένδια, δε διαφώνησε για την τροπολογία»

«Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας με τον οποίον είχα επικοινωνήσει προσωπικά πριν καταθέσω τη σχετική διάταξη δεν εξέφρασε καμία απολύτως διαφωνία για το περιεχόμενο της διάταξης» υποστήριξε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο ραδιόφωνο του Σκάι.     

Τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

Συγχρόνως, ο πρωθυπουργός ζήτησε να μην εμπλέκεται στη συζήτηση ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. 

Δένδιας: Οι ένοπλες δυνάμεις συμβολίζουν την αίσθηση της ενότητας

Και ενώ η κυβέρνηση υιοθετεί τη «σκληρή γραμμή» στο ζήτημα έναντι των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών και της αντιπολίτευσης, από εκδήλωση του ΓΕΣ που γινόταν στη Μεγάλη Βρετανία ενώ εξελισσόταν στη Βουλή η συζήτηση, ο κ. Δένδιας έστειλε μήνυμα για τον ενοποιητικό ρόλο των Ενόπλων Δυνάμεων. 

Δένδιας: Τα drones καίριο βήμα στη νέα εποχή των Ενόπλων Δυνάμεων

«Οι Ένοπλες Δυνάμεις συμβολίζουν με τον πιο καθαρό τρόπο αυτή την αίσθηση της εθνικής ενότητας και την επιδίωξη του υπέρτερου καλού» τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας.  

Ο Ν. Δένδιας στην ομιλία του στη «Μεγάλη Βρετανία»  

Λεπτές ισορροπίες στον άξονα Μέγαρο Μαξίμου – Πεντάγωνο 

Μπορεί καμία πλευρά να μην θέλει να τραβήξει το θέμα στα άκρα, όμως οι ισορροπίες στον άξονα Μαξίμου-Πεντάγωνο είναι πλέον λεπτές και τροφοδοτούν συζήτηση και αλληλοκαρφώματα εντός της κυβέρνησης, με τον Άδωνι Γεωργιάδη να δηλώνει σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες  ότι «η μόνη περίπτωση να μην μιλήσω εγώ σε δική μου τροπολογία είναι, όχι μόνο να είμαι σε ΜΕΘ, αλλά και σε κώμα». 

Βουλή: Υπερψηφίστηκε η τροπολογία για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

«Η Κυβέρνηση θα  προστατεύσει όπως αρμόζει το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη» δήλωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, ο οποίος πρόσθεσε για τα θύματα των Τεμπών ότι «τα ονόματα πρέπει να σβηστούν»|. 

Την ίδια ώρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης διαβεβαιώνει ότι «δεν υπάρχει κανένα ζήτημα μεταξύ του πρωθυπουργού και κανενός Υπουργού». 

Δύο «ραντεβού» Κυριάκου Μητσοτάκη με Νίκο Δένδια την επόμενη εβδομάδα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Δένδιας πάντως αναμένεται να συμπέσουν στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στην παρουσίαση της νέας όψης του Πενταγώνου την άλλη Τετάρτη. 

