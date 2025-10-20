Χρυσή λίρα: Αυξήθηκε κι άλλο η τιμή της - Πλησιάζει τα 1.000 ευρώ

Πού πωλούνται στην Ελλάδα

Πηγή: Φωτογραφία αρχείου pexels (Zlaťáky.cz)
Χρυσή λίρα: Αυξήθηκε Κι Άλλο Η Τιμή -Πλησιάζει τα 1.000 Ευρώ
Ο χρυσός συνεχίζει την εντυπωσιακή του πορεία στις διεθνείς αγορές, καταγράφοντας νέα ιστορικά υψηλά. Η τιμή του πολύτιμου μετάλλου έχει ξεπεράσει τα 4.265,95 δολάρια ανά ουγκιά (31,10 γραμμάρια), με τους αναλυτές να εκτιμούν ότι η ανοδική τάση δύσκολα θα ανακοπεί στο άμεσο μέλλον.

Ο χρυσός ξεπέρασε τα 4.000 δολάρια – Νέο ιστορικό ρεκόρ

Παράλληλα, η χρυσή λίρα έχει σημειώσει εκρηκτική άνοδο, καθώς η αξία της ακολουθεί στενά την πορεία του χρυσού. Όσοι επένδυσαν ακόμη και μέσα στον τελευταίο μήνα βλέπουν ήδη σημαντικά κέρδη, ενώ οι παλαιότεροι επενδυτές απολαμβάνουν αποδόσεις που σπάνια συναντώνται σε άλλες μορφές επένδυσης.

Γιατί οι πολίτες στρέφονται στις χρυσές λίρες και στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, την Πέμπτη η τιμή αγοράς της χρυσής λίρας διαμορφώθηκε στα 966,77 ευρώ, ενώ η τιμή πώλησης ήταν 825,15 ευρώ. Η ανοδική πορεία της αγοράς έχει ως αποτέλεσμα όσοι αγόρασαν λίρες μόλις έναν μήνα πριν, τον Σεπτέμβριο, να έχουν ήδη κέρδος περίπου 114,55 ευρώ ανά νόμισμα, δηλαδή απόδοση 16,1%.

Όσοι τοποθετήθηκαν νωρίτερα βλέπουν ακόμη μεγαλύτερες αποδόσεις. Επενδυτές που αγόρασαν τον Ιούνιο έχουν πλέον κέρδος 148,38 ευρώ ανά λίρα, δηλαδή 21,9% σε μόλις τρεις μήνες, ενώ όσοι επένδυσαν στην αρχή του έτους, όταν η λίρα πωλούνταν προς 577,43 ευρώ, αποκομίζουν σήμερα 247,72 ευρώ ανά νόμισμα — απόδοση 42,9%.

Τα κέρδη αυτά ξεπερνούν κατά πολύ τις αποδόσεις άλλων επενδυτικών επιλογών, όπως τα χρηματιστήρια, τα ακίνητα ή τα αμοιβαία κεφάλαια. Για παράδειγμα, επενδυτής που είχε αγοράσει λίρες το 2022, με τιμή 468,82 ευρώ, θα είχε σήμερα κέρδος 397 ευρώ, ενώ όποιος τοποθετήθηκε εν μέσω πανδημίας το 2020, όταν η λίρα κόστιζε 373,27 ευρώ, θα είχε απολαύσει υπεραξία άνω του 120%.

Χρυσές λίρες: Πού πωλούνται στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, οι χρυσές λίρες πωλούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος και την Πειραιώς, η μόνη εμπορική τράπεζα που ασχολείται με την αγορά χρυσού.

Για οποιαδήποτε συναλλαγή αγοράς και πώλησης χρυσών λιρών, ανεξαρτήτως ποσού, απαιτείται η επίδειξη:

  • Του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου σε ισχύ
  • πρωτότυπου δημόσιου εγγράφου (πχ εκκαθαριστικού εφορίας) ή πρόσφατου λογαριασμού οργανισμού κοινής ωφέλειας, όπου να αναγράφεται ο ΑΦΜ του πελάτη.

Η τιμή του χρυσού μπορεί να «σκαρφαλώσει» στα 5.000 δολάρια μέχρι το τέλος του έτους

Το ράλι του χρυσού δε δείχνει σημάδια κόπωσης, αφού επί οκτώ συνεχόμενες εβδομάδες παρουσιάζει άνοδο. Την ίδια ώρα, οι αναλυτές της Yardeni Research εκτιμούν ότι η τιμή του μπορεί να αγγίξει τα 5.000 δολάρια ανά ουγκιά ως το 2026.

Μάλιστα, αν συνεχιστεί το «ράλι» με τον ίδιο ρυθμό, δεν αποκλείεται η τιμή του χρυσού να αγγίξει ή και να υπερβεί τα 10.000 δολάρια ανά ουγκιά πριν από το τέλος της δεκαετίας.

Οι ανατιμήσεις αυτές δε θεωρούνται απρόβλεπτες, καθώς ο χρυσός επηρεάζεται έντονα από τις παρεμβάσεις στη νομισματική πολιτική των μεγάλων κεντρικών τραπεζών, όπως της Fed και της ΕΚΤ. Η πιθανότητα νέας μείωσης επιτοκίων στις ΗΠΑ, σε συνδυασμό με την πτώση των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων, ενισχύει την ελκυστικότητα του χρυσού ως αντιστάθμισμα κινδύνου και παραδοσιακό «ασφαλές καταφύγιο» για τους επενδυτές.

 

 

ΧΡΥΣΟΣ
 |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ
 |
ΛΙΡΕΣ
