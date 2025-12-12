Κρήτη: Η Λάιλα έγινε «ασπίδα» για να σώσει το αφεντικό της από τροχαίο

Ένα λαμπραντόρ θυσίασε τη ζωή του για να σώσει την αφεντίκινα του απο διερχόμενη μηχανή, σε επαρχιακό δρόμο στις Γούβες Ηρακλείου. Οδηγός μοτοσυκλέτας παρέσυρε τη γυναίκα και τον σκύλο, ο οποίος κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή μπήκε μπροστά της ως ασπίδα, για να την προστατεύσει.

Ένας νεαρός σηκώνει με προσοχη την μοτοσυκλέτα του. Είχε γλιστρήσει νωρίτερα και έπεσε στον δρόμο. Περαστικοί σπεύδουν να τον βοηθήσουν. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο άνδρας αυτός λίγα λεπτά νωρίτερα είχε παρασύρει και εγκαταλείψει με την μηχανή του στον δρόμο μια 25χρονη κοπέλα με τον σκύλο της.

Ο σκύλος αντιλαμβανόμενος την πορεία της μοτοσυκλέτας, μπήκε ενστικτωδώς μπροστά από το αφεντικό του, για το σώσει. Η μηχανή χτυπά πρώτα το λαμπραντόρ και μετά την γυναίκα. Το σκυλί τραυματίζεται θανάσιμα.

Η Μιλένα, η οποία έχασε το 3χρονο λαμπραντόρ της, μεταφέρθηκε απο περαστικό οδηγό στο νοσοκομείο. Έχει κατάγματα στο χέρι της σε τρία σημεία. Ο χαμός του αγαπημένου σκύλου της, που ηρωικά της έσωσε την ζωή, την συγκλόνισε.

«Δε θα ζούσα αν η Λάιλα δε γινόταν η "ασπίδα" μου»

«Την Λάιλα την είχα σαν παιδί μου. Μετακομίσαμε μαζί από την Αυστραλία. Αν η Λάιλα δεν έμπαινε στη μέση εγώ δεν θα ζούσα...», λέει συγκινημένη η 25χρονη Μιλένα.

Η κοπέλα με καταγωγή απο την Αυστραλία, ζει μόνιμα στο Ηράκλειο Κρήτης και βοηθάει στο κυνοκομείο του νησιού καθως έχει ιδιαίτερη λατρεία στα σκυλάκια .Το δικό της, η αγαπημένη της Λάιλα, έδωσε τη ζωή της για να την σώσει.



