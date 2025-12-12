Κρήτη: Η Λάιλα έγινε «ασπίδα» για να σώσει το αφεντικό της από τροχαίο

«Αν δεν έμπαινε στη μέση εγώ δε θα ζούσα...»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.12.25 , 00:17 Η Μπέττυ Μαγγίρα «εισβάλει» στο GNTM!
13.12.25 , 00:15 GNTM: Αυτό το μοντέλο αποχώρησε! - «Την έφαγε η σιγουριά»
13.12.25 , 00:05 GNTM: Ειρήνη ή Ραφαηλία, ποια είχε την καλύτερη φωτογραφία;
12.12.25 , 23:45 Μπράτης σε Μιχαέλα: «Είσαι λες και σε πονάει το δόντι σου!»
12.12.25 , 23:24 Ζουγανέλη: «Για ένα ποτήρι κρασί, δε θα οδηγήσω για 30 ημέρες»
12.12.25 , 23:22 Κρήτη: Η Λάιλα έγινε «ασπίδα» για να σώσει το αφεντικό της από τροχαίο
12.12.25 , 23:10 GNTM: Η διαφωνία των κριτών στη φωτογραφία του Εντουάρντο
12.12.25 , 23:00 Μαριέττα Χρουσαλά: Η τρυφερή φωτογραφία με αφορμή τη γιορτή του γιου της
12.12.25 , 22:55 Motor Oil -«ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» ένωσαν δυνάμεις για τη Διεθνή Ημέρα Εθελοντισμού
12.12.25 , 22:20 Τιμητικό Βραβείο στην «ΕΛΠΙΔΑ» από την Ελληνική Ένωση Επιχειρηματιών
12.12.25 , 22:14 Ρούλα Κορομηλά: Το... ξέσπασμα της παρουσιάστριας για το τηλεοπτικό τοπίο
12.12.25 , 22:01 Αγρότες: Προς αναστολή κινητοποιήσεων στην Κρήτη
12.12.25 , 21:49 Τεράστια έκρηξη… σπιτιού στην Καλιφόρνια με 6 τραυματίες
12.12.25 , 21:30 GNTM: Ποιους δυσκόλεψε ο Ανέστης στο σημερινό σετ;
12.12.25 , 21:29 Στα κρατητήρια του Ηρακλείου οι συλληφθέντες για επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ
Ζουγανέλη: Την έπιασαν να οδηγεί το μηχανάκι της υπό την επήρεια αλκοόλ
Έλενα Παπαρίζου: «Παραμένει στο νοσοκομείο. Ήταν στα όρια της κατάρρευσης»
First Dates: Νεύρα στο ραντεβού - Ο Κωνσταντίνος, η Άντα κι ο λογαριασμός!
Συνταξιούχοι: Τα τέσσερα «δώρα» που θα πάρουν την Πρωτοχρονιά
Άση Μπήλιου: Προσοχή αυτό το Σαββατοκύριακο γι' αυτά τα 4 ζώδια
Λένα Δροσάκη: «Πήρα μια ανάσα όταν ξεπεράστηκε το θέμα της υγείας μου»
Λασκαράκη για κόρη: Είχε αρρωστήσει και έπρεπε να μπει στο νοσοκομείο
Χριστίνα Ωνάση: Όταν συνελήφθη για πορνεία στο Παρίσι - Ο άγνωστος εθισμός
GNTM: Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες για τον ημιτελικό και τον μεγάλο τελικό!
Φοινικούντα: Ο 22χρονος συνεργός «κάρφωσε» ανιψιό και φίλο για τη δολοφονία
Περισσότερα

VIDEOS

Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Ρεπορτάζ Χρ. Καλοκύρη, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ένα λαμπραντόρ θυσίασε τη ζωή του για να σώσει την αφεντίκινα του απο διερχόμενη μηχανή, σε επαρχιακό δρόμο στις Γούβες Ηρακλείου. Οδηγός μοτοσυκλέτας παρέσυρε τη γυναίκα και τον σκύλο, ο οποίος κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή μπήκε μπροστά της ως ασπίδα, για να την προστατεύσει. 

Νέα Μηχανιώνα: Τι Λέει Ο Άνθρωπος Που Έσωσε Τον Σκύλο - Video

Ένας νεαρός  σηκώνει  με προσοχη την μοτοσυκλέτα του. Είχε γλιστρήσει νωρίτερα και έπεσε στον δρόμο. Περαστικοί σπεύδουν να τον βοηθήσουν. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο άνδρας αυτός λίγα λεπτά νωρίτερα είχε παρασύρει και εγκαταλείψει με την μηχανή του στον δρόμο μια 25χρονη κοπέλα με τον σκύλο της.

H Λάιλα έγινε «ασπίδα» για να σώσει το αφεντικό της απο τροχαίο

Ο σκύλος αντιλαμβανόμενος την πορεία της μοτοσυκλέτας, μπήκε ενστικτωδώς μπροστά από το αφεντικό του, για το σώσει. Η μηχανή χτυπά πρώτα το λαμπραντόρ και μετά την γυναίκα. Το σκυλί τραυματίζεται θανάσιμα.

H Λάιλα έγινε «ασπίδα» για να σώσει το αφεντικό της απο τροχαίο

Η Μιλένα, η οποία έχασε το 3χρονο λαμπραντόρ της, μεταφέρθηκε απο περαστικό οδηγό στο νοσοκομείο. Έχει κατάγματα στο χέρι της σε τρία σημεία. Ο χαμός του αγαπημένου σκύλου της, που ηρωικά της έσωσε την ζωή, την συγκλόνισε.

H Λάιλα έγινε «ασπίδα» για να σώσει το αφεντικό της απο τροχαίο

«Δε θα ζούσα αν η Λάιλα δε γινόταν η "ασπίδα" μου»

«Την Λάιλα την είχα σαν παιδί μου. Μετακομίσαμε μαζί από την Αυστραλία. Αν η Λάιλα δεν έμπαινε στη μέση εγώ δεν θα ζούσα...», λέει συγκινημένη η 25χρονη Μιλένα.

H Λάιλα έγινε «ασπίδα» για να σώσει το αφεντικό της απο τροχαίο

 Η κοπέλα με καταγωγή απο την Αυστραλία, ζει μόνιμα στο Ηράκλειο Κρήτης και βοηθάει στο κυνοκομείο του νησιού καθως έχει ιδιαίτερη λατρεία στα σκυλάκια .Το δικό της, η αγαπημένη της Λάιλα, έδωσε τη ζωή της για να την σώσει.


 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΚΥΛΟΣ
 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
 |
ΚΡΗΤΗ
 |
ΤΡΟΧΑΙΟ
 |
ΠΑΡΑΣΥΡΣΗ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top