Ρούλα Κορομηλά: Το... ξέσπασμα της παρουσιάστριας για το τηλεοπτικό τοπίο

Με νέα της ανάρτηση η Ρούλα Κορομηλά... ξέσπασε για τη νέα τηλεοπτική μόδα, που θέλει εντάσεις και καβγάδες στον «αέρα».

Μέσα από story στον λογαριασμό της στο instagram η Ρούλα Κορομηλά ανέφερε: «Όπως αποδεικνύεται η νέα τηλεοπτική μόδα επιτάσσει ουρλιαχτά, φωνές, τσιρίδες, αψιμαχίες, φωνές, φωνές μεταξύ άλλων. Σόρρυ, την κλείνω», έγραψε η παρουσιάστρια.

Το insta story της Ρούλας Κορομηλά

Σε παλιότερη συνέντευξή της στον Κώστα Τσουρό, η Ρούλα Κορομηλά είχε μιλήσει για τα δημοσιεύματα της χρυσής εποχής της τηλεόρασης και το bullying που για χρόνια δεχόταν.

«Έχω φάει τόσο ξύλο από τον Τύπο, που δεν έχει φάει καμία συνάδελφός μου. Έχω φάει τέτοια λάσπη, μιλάμε για bullying… Ας ρωτήσουν εμένα τι σημαίνει bullying! Έχω χτυπηθεί κάτω σαν χταπόδι από τον Τύπο», είπε και συνέχισε: «Τότε έβγαιναν οι κριτικοί και μας έκαναν να κλαίμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, να κλαίνει οι γονείς μας κι εμείς, για γεγονότα που δεν υπήρξαν ποτέ. Τα κατασκεύαζαν οι καλοθελητές που βρίσκονταν δίπλα μας κι εάν δεν τους κάνεις το χατίρι…».