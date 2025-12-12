Στα κρατητήρια του Ηρακλείου οι συλληφθέντες για επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ

«Οικογενειακή υπόθεση» οι παράνομες επιδοτήσεις

Πηγή: Ρεπορτάζ Γωγώ Αποστολάκη, κεντρικό δελτίο ειδήσεων STAR
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου έχουν οδηγηθεί και κρατούνται οι 14 συλληφθέντες με την κατηγορία της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης, για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.  Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο φερόμενος ως αρχηγός και η οικογένειά του γέμιζαν παράνομα τις τσέπες τους με κοινοτικό χρήμα.

Δικηγόροι, λογιστές & αγρότες στο κύκλωμα με τις παράνομες επιδοτήσεις

Η ανταποκρίτρια του Star Γωγώ Αποστολάκη μετέδωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα, ότι οι 14 βρίσκονται στα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου ηρακλείου καθώς η υπόθεση βρίσκεται ακόμα στο στάδιο της προανάκρισης. Η αστυνομική έρευνα είναι σε εξέλιξη και δεν αποκλείεται να γίνουν και άλλες προσαγωγές. Τα όποια ευρήματα της Αστυνομίας θα συμπληρώσουν τη δικογραφία, ώστε να ληφθούν οι προανακριτικές απολογίες τους και έπειτα να μεταχθούν στην Αθήνα, καθώς η υπόθεση ανήκει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πού θα τους ασκήσει διώξεις.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Το ΠΑΣΟΚ Ανέστειλε την κομματική ιδιότητα του Γ. Λαμπράκη

Ο φερόμενος ως αρχηγός, η σύζυγος, η μητέρα, η πεθερά και η αδελφή του, κατηγορούνται ότι έβαλαν στους λογαριασμούς τους πάνω από 255.000 ευρώ τα προηγούμενα δύο χρόνια.

Οι εποδοτήσεις της ίδιας οικογένειας από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Οι επιδοτήσεις της ίδιας οικογένειας από τον ΟΠΕΚΕΠΕ 

Μάλιστα το 2023 είχαν παρανόμως εισπράξει  94.495€. Το ποσό αυτό την επόμενη χρονιά σχεδόν διπλασιάστηκε και έφτασε τις 161.176€.

Aναφέρθηκε ότι ο αρχηγός ήταν ένας από τους αγροτοσυνδικαλιστές που σχεδίαζαν την προηγούμενη εβδομάδα να συναντηθούν με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης κ. Χατζηδάκη. 

Η συντονιστική επιτροπή των Κρητικών αγροτών πάντως δηλώνει πως ουδέποτε ο συγκεκριμένος είχε συμπεριληφθεί στην αποστολή τους.

«Δεν είναι ένας από εμάς» μας ανέφερε χαρακτηριστικά στο Star άτομο που δηλώνει γνώστης της υπόθεσης. 
 

Διαβάστε περισσότερα:
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

