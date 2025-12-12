Ζουγανέλη: Την έπιασαν να οδηγεί το μηχανάκι της υπό την επήρεια αλκοόλ

Η γνωστή τραγουδίστρια Ελεωνόρα Ζουγανέλη συνελήφθη από την Τροχαία ενώ οδηγούσε το μηχανάκι της υπό την επήρεια αλκοόλ. Όπως μεταδίδει το newsit.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στις 12 Δεκεμβρίου στην οδό Σταδίου, όταν περίπου στις 3 τα ξημερώματα αστυνομικοί σταμάτησαν για έλεγχο τη 42χρονη καλλιτέχνιδα πάνω σε δίκυκλο.

Κατά τον έλεγχο, η τραγουδίστρια υποβλήθηκε σε αλκοτέστ. Η πρώτη μέτρηση έδειξε 0,15, ενώ στη δεύτερη μέτρηση καταγράφηκε 0,10 ‒ δηλαδή ακριβώς στο όριο που προβλέπεται για οδήγηση δικύκλου. Το γεγονός ότι η μέτρηση ξεπέρασε το επιτρεπόμενο όριο είχε άμεσες συνέπειες: οι αστυνομικοί της αφαίρεσαν το δίπλωμα οδήγησης για 60 ημέρες, της επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 350 ευρώ και το μηχανάκι ακινητοποιήθηκε.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει ευρεία δημοσιότητα, καθώς η Ζουγανέλη είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της ελληνικής μουσικής σκηνής, και η σύλληψή της για παραβίαση του ΚΟΚ υπό το καθεστώς αλκοόλ έχει ήδη σχολιαστεί έντονα στα μέσα ενημέρωσης και τα social media.

Ποια είναι η Ελεωνόρα Ζουγανέλη

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη είναι Ελληνίδα τραγουδίστρια, γεννημένη στις 1 Φεβρουαρίου 1983 στην Αθήνα. Έχει μουσικές ρίζες και καλλιτεχνική οικογένεια: είναι κόρη του γνωστού καλλιτέχνη Γιάννη Ζουγανέλη και της Ισιδώρας Σιδέρη.

Από πολύ μικρή ηλικία ασχολήθηκε με το θέατρο και το τραγούδι, συμμετέχοντας σε παιδικές θεατρικές παραστάσεις και ερμηνεύοντας παιδικά τραγούδια.

Την επαγγελματική της καριέρα ξεκίνησε το 2004, και το 2008 κυκλοφόρησε τον πρώτο της προσωπικό δίσκο με τίτλο «Έλα», που την καθιέρωσε στη μουσική σκηνή. Από τότε έχει κυκλοφορήσει πολλούς δίσκους και τραγούδια που αγαπήθηκαν ευρέως από το κοινό της Ελλάδας. Εκτός από τη δισκογραφία, έχει εμφανιστεί και στην τηλεόραση ως μέλος της κριτικής επιτροπής σε talent show (π.χ. The Voice of Greece).

Όσον αφορά στα προσωπικά της Ελεωνόρα Ζουγανέλη έχει σχέση με τον Νίκο Συρίγο και είναι πολύ αγαπημένοι. Συγκεκριμένα, η ίδια η Ζουγανέλη έχει μιλήσει ανοιχτά για τη σχέση της με τον δημοσιογράφο σε τηλεοπτικές και lifestyle συνεντεύξεις. Όπως έχει αναφέρει, η ύπαρξη του Νίκου στη ζωή της την έχει βοηθήσει να νιώθει πιο ισορροπημένη, γεμάτη και ήρεμη, με θετική επίδραση και στην προσωπική και στην επαγγελματική της ζωή.

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη με τον σύντροφό της, Νίκο Συρίγο /Φωτογραφία NDP Photo Agency

