Φοινικούντα: «Ήταν πολύ ταραγμένος στο τηλεφώνημα και με απείλησε»

Η καταγγελία για το απειλητικό τηλεφώνημα του ανιψιού λίγο πριν συλληφθεί

STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Ρεπορτάζ Αλ. Γύγος, Κ. Γκελντής, Τ. Παπανικολάου, δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα. Οι δύο κατηγορούμενοι ως ηθικοί αυτουργοί οδηγήθηκαν σήμερα στα δικαστήρια της Καλαμάτας προκειμένου να απολογηθούν στην ανακρίτρια. Το Star αποκαλύπτει ποια ήταν τα στοιχεία που «έκαψαν» τον ανιψιό του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τον επιχειρηματία φίλο του. 

Φοινικούντα: Ποιο είναι το τρίτο άτομο που εμπλέκεται στη δολοφονία

Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι της Παρασκευής (12/12), ο ανιψιός του θύματος και ο γνωστός επιχειρηματίας από το Κολωνάκι οδηγήθηκαν στα δικαστήρια. Οι αστυνομικοί τους έβαλαν στο κτήριο από το υπόγειο πάρκινγκ.

Φοινικούντα: Tα στοιχεία που «έκαψαν» τον ανιψιό και τον φίλο του

Και οι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται για ηθική αυτουργία. Ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα. Ο ανιψιός του θύματος επιμένει ότι δεν έχει καμία σχέση με τη διπλή δολοφονία. 

Η καταγγελία για απειλητικό τηλεφώνημα του ανιψιού λίγες μέρες πριν τη σύλληψή του - «Ήταν πολύ ταραγμένος στο τηλεφώνημα και με απείλησε»

Η ανιψιά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, αποκαλύπτει στο Star και τον Κώστα Γκελντή το τηλεφώνημα που της έκανε ο άλλοτε αγαπημένος συγγενής του θύματος. 

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα

«Ήταν πολύ ταραγμένος, εκτός εαυτού και μου έλεγε... "εγώ θέλω να γίνει αναπαράσταση για να αποδειχθεί η αθωότητά μου, όμως όταν τελειώσει όλο αυτό θα δεις τι έχεις να πάθεις". Μου έκανε και ψυχολογικό πόλεμο...», λέει η ανιψιά του θύματος κ. Αμαλία Τομαρά.

Οι οδηγίες για τη δολοφονία από τα πακιστανικά τηλέφωνα

Ο 33χρονος εμφανίζεται να είχε ενεργό ρόλο μέχρι και λίγη ώρα πριν από τη δολοφονία. Με κλήσεις από πακιστανικά τηλέφωνα, φαίνεται να έδινε οδηγίες για την άφιξη, τον χρόνο και τις τελευταίες λεπτομέρειες της επίθεσης.

Φοινικούντα: Συγκλονισμένη η μητέρα του 22χρονου- «Τον έπεισαν να τα κάνει»

Την ίδια στιγμή, ο επιχειρηματίας φέρεται να είχε αναλάβει τον σχεδιασμό. Από τις 5 Οκτωβρίου, όπως προκύπτει από τις αναλύσεις των επικοινωνιών, μιλούσε με τον 22χρονο χρησιμοποιώντας επίσης πακιστανικές συνδέσεις, δίνοντας όπως φαίνεται εντολές για την οργάνωση της επίθεσης.

Αμέσως μετά τη δολοφονία, οι επαφές του με τον ανιψιό και με τη σύντροφο του ανιψιού ήταν συνεχείς.

«Ήθελε να πάρει την περιουσία και να φύγει... Θα πρέπει να πληρώσει για ό,τι έχει κάνει. Ο θείος μου τον λάτρευε, τον αγαπούσε πολύ» αναφέρει η ανιψιά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Ο ρόλος τρίτου προσώπου και το «φιλέτο» της Φοινικούντας 

Η υπόθεση φαίνεται να παίρνει ακόμη πιο σκοτεινή και περίπλοκη τροπή από τις συγκλονιστικές αποκαλύψεις της ανιψιάς του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ αποκλειστικά στο Star. Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει η ίδια μιλώντας στον Κώστα Γκελντή, πέρα από τα πρόσωπα που ήδη βρίσκονται στο επίκεντρο των ερευνών, στο σκηνικό «μπαίνει» ακόμη ένα άτομο. Ένα άτομο, όπως λέει, μυστηριώδες και ισχυρό.

Η ανιψιά του ιδιοκτήτη περιγράφει έναν άνθρωπο με τεράστια οικονομική άνεση, πολυτελή ζωή και κότερα. Ένα πρόσωπο που, όπως καταγγέλλει, ασκούσε πίεση στον ανιψιό του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και φέρεται να είχε βάλει στο στόχαστρο τα περιζήτητα «φιλέτα» της περιοχής, καθώς το σημείο χαρακτηρίζεται ως «χρυσωρυχείο», ή τα χρήματα από πιθανή πώληση τους.

Μάλιστα, υποστηρίζει ότι κρατά στα χέρια της συγκεκριμένα στοιχεία και ονόματα, τα οποία - όπως δηλώνει - σκοπεύει να παραδώσει  στις Αρχές. Αυτό που αναζητά και η ίδια, είναι τι είδους σχέση, ακόμα κι οικονομική εξάρτηση, μπορεί να είχε ο ανιψιός με αυτό το πρόσωπο.

