Λαϊκός τραγουδιστής αποκάλυψε ότι έχασε 35 κιλά - Η ανανεωμένη του εικόνα

Εμφανώς ανανεωμένος είναι ο Γιάννης Καψάλης, ο οποίος αποκάλυψε ότι έχασε συνολικά 35 ολόκληρα κιλά.

Ο γνωστός τραγουδιστής μίλησε στην κάμερα της εκπομπής Happy Day, αποκαλύπτοντας πώς κατάφερε αυτή τη σημαντική απώλεια βάρους.

«Έχω χάσει 35 κιλά, τώρα αυτή την στιγμή δεν ακολουθώ κάποιο πρόγραμμα διατροφής, απλά φυλάγομαι, τρώω από λίγο και πολλές φορές. Έκανα λίγο την διαλειμματική κι από εκεί και πέρα το σώμα πήρε τον δρόμο του», είπε αρχικά.

«Βάση της δουλειάς μας, επειδή δουλεύουμε βράδυ, το πρωί που γυρνούσαμε, αν έπινες και δυο ποτήρια ουίσκι ο οργανισμός ήθελε φαγητό. Τώρα γυρνάω σπίτι το πρωί πίνω ένα μεγάλο νερό και είμαι μια χαρά», πρόσθεσε.

«Καλά αισθανόμουν απλά βάση των παιδιών που έχω, ο άντρας παίρνει τα κιλά. Όταν μια γυναίκα είναι έγκυος, σίγουρα θα παχύνει αλλά εγώ σε κάθε παιδί μου έπαιρνα κι από 10 κιλά. 4 παιδιά έχω οπότε…» είπε ο Γιάννης Καψάλης.