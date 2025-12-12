Νταλιάνης: Μιλά για τις κόρες του και τη βαφτιστήρα του, Ελεωνόρα Ζουγανέλη

Τον Γιάννη Νταλιάνη συνάντησε η κάμερα της εκπομπής Buongiorno σε ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.

Ο γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης μίλησε στη ρεπόρτερ Νάσια Μανέντη για την ενασχόληση της μεγάλης του κόρης με την υποκριτική, τη σχέση του με την Ελεωνόρα Ζουγανέλη, αλλά και για τα σχόλια που έχουν γραφτεί κατά καιρούς σχετικά με την προσωπική του ζωή.

«Ως σκηνοθέτης κάποιες φορές πρέπει να γίνω και αυστηρός ή πιεστικός όταν βλέπω ότι ο ηθοποιός είναι έτοιμος να βρει κάτι, αλλά από φυσική αδράνεια το αφήνει για να μην πάει λίγο πιο βαθιά», παραδέχτηκε αρχικά ο Γιάννης Νταλιάνης.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη συμμετοχή της κόρης του σε τηλεοπτική σειρά: «Το να συμμετάσχει η κόρη μου σε τηλεοπτική σειρά είναι κάτι που συναποφασίσαμε με τη μητέρα της. Είχε κάνει μια πρώτη συμμετοχή όταν ήταν στην Έκτη Δημοτικού. Πέρυσι επανήλθε ο σκηνοθέτης για να μπει στη σειρά “Αθώοι”. Ήταν μια δύσκολη απόφαση, ήμουν στο όριο του αν ήταν λάθος η απόφαση γιατί τώρα πια είναι στο Λύκειο, έπρεπε να διαβάσει, να μην κάνει απουσίες. Στριμώχτηκε και η ίδια, ήταν δύσκολο. Πρέπει και η ίδια να συγκεντρωθεί στην ολοκλήρωση των σπουδών».

Με αφοπλιστική ειλικρίνεια μίλησε και για τη μικρότερη κόρη του: «Με τη μικρότερη κόρη μου παίζουμε μπάσκετ μαζί. Είναι πολύ καλή πραγματικά. Έχω χάσει αρκετά στοιχήματα».

Γιάννης Νταλιάνης: Η σπάνια αναφορά στη βαφτιστήρα του, Ελεονώρα Ζουγανέλη

Όσον αφορά τη βαφτιστήρα του, Ελεωνόρα Ζουγανέλη, ο ίδιος είπε: «Ισχύει ότι έχω βαφτίσει την Ελεωνόρα Ζουγανέλη. Ως βαφτιστήρα είναι εξαιρετική, εγώ δεν είμαι καλός ως νονός. Της χρωστάω πολλές λαμπάδες, θα γέμιζα μια εκκλησία αν την πήγαινα όλες αυτές που δεν της έδωσα. Έχουμε σχέσεις, αλλά όχι αυτές που θα θέλαμε. Ακόμα μου χρωστάει μια μακαρονάδα που μου έχει τάξει, δεν μπόρεσε και όταν μπορούσε εκείνη δε μπορούσα εγώ, θα γίνει κάποια στιγμή ελπίζω».

Αναφερόμενος στα σχόλια για την προσωπική του ζωή, τόνισε: «Σίγουρα κάποια σχόλια για την προσωπική μου ζωή με στεναχωρούν γιατί φτάνουν σε υπερβολές. Πάντα υπάρχει χρόνος για προσωπική ζωή».

Ο Γιάννης Νταλιάνης με την πρώην σύζυγό του, Μαριλίτα Λαμπροπούλου / NDP Photo Agency - Έλλη Πουπουλίδου

Να θυμίσουμε ότι ο Γιάννης Νταλιάνης, από το 2006 μέχρι το 2024, υπήρξε παντρεμένος με τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου, με την οποία έχουν αποκτήσει δύο κόρες, την 15χρονη Έλλη και τη 13χρονη Μαρίνα.