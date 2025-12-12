Φοινικούντα: «Κλείδωσαν τον νεκρό θείο μου μέσα στη ρεσεψιόν»

Αρκετά είναι τα ερωτήματα που γεννιούνται γύρω από τον τρόπο που έγινε η διπλή δολοφονία, μετά από δύο πληροφορίες που αποκάλυψε η ανιψιά του 68χρονου που δολοφονήθηκε στη Φοινικούντα.

Όπως είπε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», μετά το στυγερό έγκλημα κυκλοφόρησε ένα ηχητικό ντοκουμέντο, στο οποίο ακούγονται πυροβολισμοί από το κάμπινγκ. Ωστόσο η ίδια έχει πληροφορίες πως το ηχητικό αυτό δεν είναι αληθινό και πως στο σημείο ήταν δύο πρόσωπα που πυροβολούσαν.

Συγκεκριμένα είπε, πως οι πληροφορίες που έχει αναφέρουν ότι οι δολοφονίες του θείου της και του επιστάτη του κάμπινγκ έγιναν με όπλο που έφερε σιγαστήρα, το οποίο κρατούσε άλλο άτομο και πως ένα δεύτερο άτομο πυροβολούσε με κανονικό όπλο, ίσως για να αποπροσανατολίσει τους αυτόπτες και αυτήκοους μάρτυρες.

Μάλιστα ο επίτιμος πρόεδρος Ομοσπονδίας Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ., Γιάννης Κατσιαμάκας, επιβεβαίωσε ότι αρχικά η αστυνομία στη Φοινικούντα κλήθηκε για άσκοπους πυροβολισμούς και στη συνέχεια προέκυψε η δολοφονία και επέστρεψε το περιπολικό με ενισχύσεις.

Εντύπωση επίσης προκαλεί γιατί ο εκτελεστής του 68χρονου, αφού τον σκοτώνει, δεν στρέφει το όπλο του προς τον ανιψιό του, ο οποίος καθόταν δίπλα του και ήταν σε πιο κοντινή απόσταση, αλλά επιλέγει να γυρίσει, να βγει έξω από τη ρεσεψιόν και να αρχίσει να κυνηγά τον επιστάτη.

Επίσης, στο παρελθόν η ανιψιά του 68χρονου με τον σύζυγό της, πρώην αστυνομικό, είχαν επισημάνει πως το πλέξιγκλας πίσω από το οποίο βρισκόταν το θύμα την ώρα της δολοφονίας δεν είχε σπάσει από τη σφαίρα του δράστη. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του ανιψιού, ο δράστης μπήκε από την είσοδο της ρεσεψιόν και πυροβόλησε. Αν είχε συμβεί αυτό όμως, τότε το πλέξιγκλας θα έπρεπε οπωσδήποτε να είχε σπάσει από τις σφαίρες που θα το είχαν διαπεράσει για να βρουν τον 68χρονο.

Όπως επίσης είχαν επισημάνει η ανιψιά και ο γαμπρός του θύματος, από τη φορά που είχαν οι σφαίρες, αλλά και από το γεγονός ότι το πλέξιγκλας δεν έσπασε, βγαίνει το συμπέρασμα πως ο 68χρονος πυροβολήθηκε από το πλάι. Άρα πιθανόν να στέκει το σενάριο της ύπαρξης δεύτερου προσώπου που πυροβόλησε με σιγαστήρα.

Φοινικούντα: «Τον κλείδωσαν νεκρό στη ρεσεψιόν»

Η ανιψιά τέλος μετέφερε και μία ακόμα πληροφορία ότι μετά τη δολοφονία, κάποιος κλείδωσε τον νεκρό 68χρονο μέσα στη ρεσεψιόν και βρέθηκε μετά από μισή ώρα από έναν Γερμανό τουρίστα, ο οποίος παραθέριζε στο κάμπινγκ και ήθελε να πληρώσει.

Ο συγκεκριμένος μάρτυρας το έχει καταθέσει μάλιστα αυτό στις αρχές.

Η ανιψιά επανέλαβε το αίτημά της για αναπαράσταση στον τόπο του εγκλήματος, λέγοντας πως έτσι θα απαντηθούν πολλά ερωτήματα που είναι αναπάντητα και πολλά σκοτεινά σημεία της υπόθεσης.