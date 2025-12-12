Φοινικούντα: «Κλείδωσαν τον νεκρό θείο μου μέσα στη ρεσεψιόν»

Πληροφορίες ότι ήταν δύο άνθρωποι που πυροβολούσαν

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.12.25 , 16:33 Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: Δύσκολες ώρες για τον ηθοποιό - Πέθανε ο πατέρας του
12.12.25 , 16:22 Mercedes-Benz: Όλα τα χρόνια γεμάτα καινοτομίες
12.12.25 , 16:00 Περιπέτεια για 12 μαθητές σε σχολική εκδρομή στα Χανιά
12.12.25 , 15:51 Ηλίας Βαλάσης: «Όταν την είδα στο πάτωμα τα έβαλα με τον Θεό»
12.12.25 , 15:50 Νέα Μηχανιώνα: Τι Λέει Ο Άνθρωπος Που Έσωσε Τον Σκύλο Που Έθαψε 90χρονος
12.12.25 , 15:34 GNTM: Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες για τον ημιτελικό και τον μεγάλο τελικό!
12.12.25 , 15:25 ΟΠΕΚΕΠΕ: Υψηλά «ντεσιμπέλ» στην εκδίκαση της αγωγής της Π. Τυχεροπούλου
12.12.25 , 15:22 GNTM: Η Δέσποινα Μοιραράκη στο σημερινό επεισόδιο! Δες το τρέιλερ
12.12.25 , 15:11 Ναταλία Λιονάκη: Ο μητροπολίτης αποκάλυψε πού βρίσκεται η μοναχή Φεβρωνία
12.12.25 , 15:03 Εισαγγελική παρέμβαση για τον «Φραπέ» - Έρευνα για ψευδή κατάθεση
12.12.25 , 14:56 Φοινικούντα: Συγκλονισμένη η μητέρα του 22χρονου- «Τον έπεισαν να τα κάνει»
12.12.25 , 14:47 Miraculous: Oι ιστορίες των Ladybug & Cat Noir στο Θέατρο Φίλιπ!
12.12.25 , 14:46 Νταλιάνης: Μιλά για τις κόρες του και τη βαφτιστήρα του, Ελεωνόρα Ζουγανέλη
12.12.25 , 14:45 Φοινικούντα: «Κλείδωσαν τον νεκρό θείο μου μέσα στη ρεσεψιόν»
12.12.25 , 14:15 Στάση εργασίας στα λεωφορεία την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου
Έλενα Παπαρίζου: «Παραμένει στο νοσοκομείο. Ήταν στα όρια της κατάρρευσης»
Συνταξιούχοι: Τα τέσσερα «δώρα» που θα πάρουν την Πρωτοχρονιά
Χατζηβασιλείου σε Παπίλα: «Γιατί πρέπει να φέρουμε εδώ την τοξικότητα;»
Άση Μπήλιου: Προσοχή αυτό το Σαββατοκύριακο γι' αυτά τα 4 ζώδια
First Dates: Νεύρα στο ραντεβού - Ο Κωνσταντίνος, η Άντα κι ο λογαριασμός!
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: «Είμαι πολύ κοντά στην τηλεοπτική μου επιστροφή»
Λασκαράκη για κόρη: Είχε αρρωστήσει και έπρεπε να μπει στο νοσοκομείο
First Dates: «Έναν τέτοιον άντρα θέλω να τρώμε μαζί παϊδάκια»
Δανός δότης: Νεκρό ένα παιδί που γεννήθηκε από το σπέρμα του στην Ελλάδα
Μαργαρίτα Θεοδωράκη: «Η φύση με έκανε asexuel - Οι 6 στους 8 με χώρισαν»
Περισσότερα

VIDEOS

Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Αρκετά είναι τα ερωτήματα που γεννιούνται γύρω από τον τρόπο που έγινε η διπλή δολοφονία, μετά από δύο πληροφορίες που αποκάλυψε η ανιψιά του 68χρονου που δολοφονήθηκε στη Φοινικούντα

Όπως είπε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», μετά το στυγερό έγκλημα κυκλοφόρησε ένα ηχητικό ντοκουμέντο, στο οποίο ακούγονται πυροβολισμοί από το κάμπινγκ. Ωστόσο η ίδια έχει πληροφορίες πως το ηχητικό αυτό δεν είναι αληθινό και πως στο σημείο ήταν δύο πρόσωπα που πυροβολούσαν. 

Φοινικούντα: Ποιο είναι το τρίτο άτομο που εμπλέκεται στη δολοφονία

Συγκεκριμένα είπε, πως οι πληροφορίες που έχει αναφέρουν ότι οι δολοφονίες του θείου της και του επιστάτη του κάμπινγκ έγιναν με όπλο που έφερε σιγαστήρα, το οποίο κρατούσε άλλο άτομο και πως ένα δεύτερο άτομο πυροβολούσε με κανονικό όπλο, ίσως για να αποπροσανατολίσει τους αυτόπτες και αυτήκοους μάρτυρες. 

Μάλιστα ο επίτιμος πρόεδρος Ομοσπονδίας Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ., Γιάννης Κατσιαμάκας, επιβεβαίωσε ότι αρχικά η αστυνομία στη Φοινικούντα κλήθηκε για άσκοπους πυροβολισμούς και στη συνέχεια προέκυψε η δολοφονία και επέστρεψε το περιπολικό με ενισχύσεις. 

Φοινικούντα: Ο 22χρονος συνεργός «κάρφωσε» ανιψιό και φίλο για τη δολοφονία

Εντύπωση επίσης προκαλεί γιατί ο εκτελεστής του 68χρονου, αφού τον σκοτώνει, δεν στρέφει το όπλο του προς τον ανιψιό του, ο οποίος καθόταν δίπλα του και ήταν σε πιο κοντινή απόσταση, αλλά επιλέγει να γυρίσει, να βγει έξω από τη ρεσεψιόν και να αρχίσει να κυνηγά τον επιστάτη. 

Φοινικούντα: «Κλείδωσαν τον νεκρό θείο μου μέσα στη ρεσεψιόν»

Επίσης, στο παρελθόν η ανιψιά του 68χρονου με τον σύζυγό της, πρώην αστυνομικό, είχαν επισημάνει πως το πλέξιγκλας πίσω από το οποίο βρισκόταν το θύμα την ώρα της δολοφονίας δεν είχε σπάσει από τη σφαίρα του δράστη. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του ανιψιού, ο δράστης μπήκε από την είσοδο της ρεσεψιόν και πυροβόλησε. Αν είχε συμβεί αυτό όμως, τότε το πλέξιγκλας θα έπρεπε οπωσδήποτε να είχε σπάσει από τις σφαίρες που θα το είχαν διαπεράσει για να βρουν τον 68χρονο. 

Φοινικούντα: «Μίλησαν» τα πακιστανικά τηλέφωνα - Οι κλήσεις που έγιναν

Όπως επίσης είχαν επισημάνει η ανιψιά και ο γαμπρός του θύματος, από τη φορά που είχαν οι σφαίρες, αλλά και από το γεγονός ότι το πλέξιγκλας δεν έσπασε, βγαίνει το συμπέρασμα πως ο 68χρονος πυροβολήθηκε από το πλάι. Άρα πιθανόν να στέκει το σενάριο της ύπαρξης δεύτερου προσώπου που πυροβόλησε με σιγαστήρα. 

Φοινικούντα: «Τον κλείδωσαν νεκρό στη ρεσεψιόν»

Η ανιψιά τέλος μετέφερε και μία ακόμα πληροφορία ότι μετά τη δολοφονία, κάποιος κλείδωσε τον νεκρό 68χρονο μέσα στη ρεσεψιόν και βρέθηκε μετά από μισή ώρα από έναν Γερμανό τουρίστα, ο οποίος παραθέριζε στο κάμπινγκ και ήθελε να πληρώσει. 

Φοινικούντα: «Δηλώνει αθώος, είναι σε άθλια κατάσταση»

Ο συγκεκριμένος μάρτυρας το έχει καταθέσει μάλιστα αυτό στις αρχές. 

Η ανιψιά επανέλαβε το αίτημά της για αναπαράσταση στον τόπο του εγκλήματος, λέγοντας πως έτσι θα απαντηθούν πολλά ερωτήματα που είναι αναπάντητα και πολλά σκοτεινά σημεία της υπόθεσης. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑ
 |
ΕΓΚΛΗΜΑ
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
 |
ΚΑΜΠΙΝΓΚ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top