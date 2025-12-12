Φοινικούντα: Ο 22χρονος συνεργός «κάρφωσε» ανιψιό και φίλο για τη δολοφονία

Ένα «βαθύ λαρύγγι» είναι αυτό που «κάρφωσε» στις αρχές τον 32χρονο ανιψιό του 68χρονου, ο οποίος δολοφονήθηκε στη Φοινικούντα μαζί με τον επιστάτη του και τον επιχειρηματία φίλο του.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Mega, ο άνθρωπος που πρόδωσε τους δύο άνδρες είναι ο προφυλακισμένος 22χρονος, ο οποίος κατηγορείται πλέον ότι αυτός είναι ο φυσικός αυτουργός της δολοφονίας και όχι ο συνεργός, που έως τώρα ισχυριζόταν.

O 22χρονος ο οποίος κατηγορείται πλέον ως φυσικός αυτουργός της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα

Ο νεαρός φέρεται να αποκάλυψε τα πάντα για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση της διπλής δολοφονίας, όπως επίσης και το κίνητρο που οδήγησε στο στυγερό έγκλημα. Όπως φέρεται να είπε αυτό ήταν οικονομικό τόσο για τον ίδιο, όσο και για τον ανιψιό, ο οποίος ήθελε να κληρονομήσει την τεράστια περιουσία του θείου του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μετά από παραινέσεις του δικηγόρου του και των Αρχών, πείστηκε να τα αποκαλύψει όλα, ώστε να έχει μια ευνοϊκότερη αντιμετώπιση στην ποινή του.

Ο ανιψιός του 68χρονου που δολοφονήθηκε στη Φοινικούντα και θεωρείται ο ηθικός αυτουργός

Όσα είπε ο 22χρονος τα άκουσε η εισαγγελέας Καλαμάτας το πρωί της Τετάρτης και αμέσως διέταξε τη σύλληψη του ανιψιού και του επιχειρηματία φίλου του.

Φονικούντα: Ανατροπή με τον «εκτελεστή» της δολοφονίας

Την ίδια ώρα, πληροφορίες αναφέρουν ότι έρχεται ανατροπή και στο ποιος ήταν πραγματικά ο εκτελεστής της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα.

Ο 22χρονος που οδηγούσε το σκούτερ με το οποίο έφτασαν στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα πριν τη δολοφονία

Όπως μετέδωσε η εκπομπή «Live News» συγκεκριμένος μάρτυρας «κλειδί» αποκάλυψε στην ανακρίτρια το αληθινό πρόσωπο που εκτέλεσε τον 68χρονο και τον φίλο του, το οποίος δεν είναι κάποιος από τους 22χρονους που έχουν προφυλακιστεί για το έγκλημα.

«Οι ηθικοί αυτουργοί και ειδικά ο ανιψιός του 68χρονου με τρόπο φορτικό και συνεχείς πιέσεις ώθησαν τους δύο συλληφθέντες να εκτελέσουν τις πράξεις τους», φέρεται να είπε στην ανακρίτρια.

Είναι άγνωστο πόσες φορές κατέθεσε ο μάρτυρας, αλλά αυτός φέρεται να «έδεσε» την υπόθεση, αποκαλύπτοντας σημαντικές λεπτομέρειες και φωτίζοντας τα θολά σημεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να αποκάλυψε το περιεχόμενο των συνομιλιών των εμπλεκόμενων προσώπων, το οποίο η αστυνομία δεν μπορούσε να γνωρίζει, παρά την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου.

Φοινικούντα: Θα κληθούν για νέα κατάθεση οι δύο 22χρονοι

Μετά τις ραγδαίες εξελίξεις θεωρείται ζήτημα χρόνου να κληθούν για νέα κατάθεση στην ανακρίτρια Καλαμάτας οι δύο προφυλακισμένοι 22χρονοι.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της ανακρίτριας που οδήγησε στην έκδοση των τριών νέων ενταλμάτων σύλληψης, ο άνθρωπος που πυροβόλησε τον Κώστα Τομαρά και τον επιστήθιο φίλο του και επιστάτη, δεν είναι ο 22χρονος Ελληνοβρετανός αλλά ο 22χρονος που εμφανίστηκε στη ΓΑΔΑ και υποστήριξε ότι είχε ρόλο συνεργού.

«Ο Τ.Χ. εισήλθε εντός του κάμπινγκ και εν συνεχεία εντός του χώρου υποδοχής φέροντας παράνομο περίστροφο», αναφέρει μεταξύ άλλων το σκεπτικό της ανακρίτριας Καλαμάτας και συνεχίζει: «ευρισκόμενος σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, έχοντας αποφασίσει να σκοτώσει αμφότερους, προσέγγισε τον πρώτο εξ αυτών και πυροβόλησε δις πρώτα στην περιοχή του θώρακα και αμέσως μετά στην περιοχή της κεφαλής. Αμέσως μετά στράφηκε στον δεύτερο εξ αυτών, ο οποίος προσπαθούσε να διαφύγει τρέχοντας και κάνοντας χρήση του ανωτέρω περιστρόφου τον πυροβόλησε τρεις φορές στις περιοχές του θώρακα και της κοιλιάς».

Φοινικούντα: Στην Καλαμάτα μεταφέρονται σήμερα οι συλληφθέντες

Σήμερα οι κατηγορούμενοι στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα, θα μεταφερθούν στην Καλαμάτα, προκειμένου να παρουσιαστούν ενώπιον ανακρίτριας και να απολογηθούν για ηθική αυτουργία στο διπλό φονικό.

Ο 33χρονος ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και ο 32χρονος φίλος του και εργοδότης των δύο 22χρονων που βρίσκονται ήδη προφυλακισμένοι παρέμειναν χθες, Πέμπτη για μία ώρα στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων προκειμένου να εκτελεστούν τα εντάλματα σύλληψης τους.

Και οι δύο συλληφθέντες ισχυρίζονται πως δεν έχουν καμία εμπλοκή με την υπόθεση.

Ο 32χρονος ανιψιός, μέσω του δικηγόρου του, δήλωσε ότι «είναι αρνητικός σε οποιαδήποτε κατηγορία και δεν μπορεί να αντιληφθεί με ποια στοιχεία οδηγήθηκε να κατηγορηθεί».

Ο συνήγορος του φίλου του επίσης υποστηρίζει ότι ο πελάτης του «δεν είχε τίποτα με τον θανόντα και δεν έχει ούτε ένα ίχνος ποινικού παρελθόντος».