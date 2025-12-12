Ρούλα Κορομηλά: Ποζάρει χαμογελαστή με φόντο το εντυπωσιακό δέντρο της

Οι Έλληνες celebrities μπήκαν και φέτος από νωρίς σε γιορτινό κλίμα, ανεβάζοντας φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από το στολισμένο σπίτι τους και μοιράζοντας στους διαδικτυακούς τους φίλους στιγμές χαράς και προσμονής για τα Χριστούγεννα.

Μία από αυτούς είναι και η Ρούλα Κορομηλά, η οποία περιμένει κάθε χρόνο με ιδιαίτερη ανυπομονησία αυτήν την εποχή και δεν το κρύβει, καθώς ανέκαθεν λάτρευε τη μαγεία των Χριστουγέννων και τη ζεστή ατμόσφαιρα που δημιουργεί ο στολισμός στο σπίτι.

Έντονη είναι η δραστηριότητα της παρουσιάστριας στα social media, όπου επιλέγει να μοιράζεται στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της αλλά και εικόνες από το σπίτι και τις μικρές της χαρές, με τους σχεδόν 200.000 followers της.

Χθες, Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου, η ίδια πόσταρε στον προσωπικό της λογαριασμό μία φωτογραφία, στην οποία ποζάρει χαμογελαστή μπροστά στο παραμυθένιο της δέντρο, ακτινοβολώντας χαρά και ενθουσιασμό για τις γιορτές που πλησιάζουν.

Το χριστουγεννιάτικο δέντρο και τα υπέροχα στολίδια που το διακοσμούν ταίριαζαν αρμονικά με τη διακόσμηση του χώρου, δημιουργώντας μια άκρως εντυπωσιακή και ζεστή ατμόσφαιρα που αποπνέει χαλάρωση, θαλπωρή και την αίσθηση ότι οι γιορτές έχουν ήδη φτάσει στο σπίτι της. Η προσοχή στη λεπτομέρεια και η αγάπη της για τον στολισμό ήταν εμφανείς σε κάθε σημείο της εικόνας.

Η ανάρτηση της Ρούλας Κορομηλά

Μπορεί τα τελευταία χρόνια η Ρούλα Κορομηλά να κρατάει τις αποστάσεις της από τα τηλεοπτικά δρώμενα, κάνοντας μονάχα επιλεγμένες εμφανίσεις και επιλέγοντας έναν πιο ήρεμο και ιδιωτικό τρόπο ζωής, ωστόσο το κοινό που έχει συνδεθεί μαζί της όλα αυτά τα χρόνια έχει τη δυνατότητα να μαθαίνει νέα της μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, όπου η ίδια παραμένει ιδιαίτερα ενεργή, διατηρώντας πάντα μια άμεση και ζεστή σχέση με τους θαυμαστές της.