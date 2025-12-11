Ανδρική υπογονιμότητα σημαίνει εξωσωματική γονιμοποίηση;

Οι θεραπεύσιμες περιπτώσεις των ανδρικών θεμάτων & τρόποι αντιμετώπισης

Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Δημοσίευμα του βρετανικού «The Guardian» υποστηρίζει πως η αποτυχία διάγνωσης των θεραπεύσιμων περιπτώσεων ανδρικής υπογονιμότητας οδηγεί αρκετά ζευγάρια άσκοπα στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, σύμφωνα με Βρετανούς επιστήμονες. 

O Μαιευτήρας – Γυναικολόγος και Ειδικός Αναπαραγωγής, Αθανάσιος Γ. Παπανικολάου εξηγεί στο star.gr ποιες περιπτώσεις ανδρικής υπογονιμότητας είναι θεραπεύσιμες και τον τρόπο αντιμετώπισης των ανδρικών προβλημάτων πριν την προσπάθεια επίτευξης μιας εγκυμοσύνης είτε με φυσικό τρόπο είτε με εξωσωματική γονιμοποίηση.

«Είναι γνωστό πλέον ότι 1 στα 6 ζευγάρια παγκοσμίως, δηλαδή ποσοστό περίπου 15% αντιμετωπίζει προβλήματα γονιμότητας. Το ίδιο συμβαίνει και στη χώρα μας. Ολοένα και περισσότερα ζευγάρια απευθύνονται στον ειδικό αναπαραγωγής για να μπορέσουν να εκπληρώσουν το όνειρο τους, τη δημιουργία οικογένειας», εξήγησε ο Γυναικολόγος και Ειδικός Αναπαραγωγής.

Εξωσωματική γονιμοποίηση: Πώς να αυξήσετε τις πιθανότητες επιτυχίας

Έχει βρεθεί ότι η υπογονιμότητα οφείλεται:

  • περίπου το 40% σε θέματα που απασχολούν τη γυναίκα, όπως το ωοθηκικό αποθεματικό, η κατάσταση της μήτρας και του ενδομητρίου της, η βατότητα των σαλπίγγων και άλλα
  • το 40% ανήκει στον λεγόμενο αντρικό παράγοντα 
  • και περίπου 15-20% είναι αγνώστου αιτιολογίας

Τα κυριότερα ανδρικά θέματα που σχετίζονται με την υπογονιμότητα

  • Κιρσοκήλη
  • Επαναλαμβανόμενες λοιμώξεις ουροποιητικού ή/και προστάτη
  • Κακής ποιότητας σπέρμα
  • Στυτικά προβλήματα

Ανδρική υπογονιμότητα σημαίνει εξωσωματική γονιμοποίηση; φωτογραφία αρχείου από pexels

Ανδρική υπογονιμότητα σημαίνει εξωσωματική γονιμοποίηση; φωτογραφία αρχείου από pexels

«Αντιλαμβανόμαστε πως αν υπάρχει τρόπος για την επίτευξη μιας εγκυμοσύνης με φυσικό τρόπο, είναι το ιδανικό τόσο για την ψυχολογία του ζευγαριού όσο και για τη σωματική καταπόνηση, αλλά και για οικονομικούς λόγους», επισήμανε ο Dr. Αθανάσιος Παπανικολάου. 

Ανδρική υπογονιμότητα: Oι θεραπεύσιμες περιπτώσεις και τρόποι αντιμετώπισης

«Ξεκινάμε λοιπόν επισημαίνοντας ότι η εξέταση του άντρα πρέπει να είναι το ίδιο προσεκτική όσο και της γυναίκας. Ένα σπερμοδιάγραμμα, στο οποίο εκτός από τις βασικές παραμέτρους του σπέρματος, θα έχει πληροφορίες και για την οξείδωση του σπέρματος και για τον κατακερματισμό του DNA του, καθώς και καλλιέργεια του σπέρματος, θα δώσει ασφαλώς περισσότερες πληροφορίες στον κλινικό ιατρό», περιέγραψε. 

«Τότε θα είναι σε θέση να εφαρμόσει κάποιο θεραπευτικό πρωτόκολλο, εφόσον κρίνει ότι είναι απαραίτητο, όπως κάποια αντιβιοτική αγωγή ή αντιοξειδωτικά συμπληρώματα», σημείωσε ο Ειδικός Αναπαραγωγής.

Ανδρική υπογονιμότητα σημαίνει εξωσωματική γονιμοποίηση; φωτογραφία αρχείου από pexels

Ανδρική υπογονιμότητα σημαίνει εξωσωματική γονιμοποίηση; φωτογραφία αρχείου από pexels

Επίσης με τη λήψη καλού ιστορικού και εξέτασης μπορεί να διαπιστωθεί κάποιος επιβαρυντικός παράγοντας για το σπέρμα, όπως η δουλειά σε υψηλές θερμοκρασίες ή το αυξημένο BMI ή η κακή διατροφή, ώστε να δοθεί στον άντρα και κατ’ επέκταση στο ζευγάρι (αν έχει το χρόνο) κάποιο διάστημα ώστε να βελτιώσει τις διατροφικές συνήθειες του και γενικότερα το lifestyle του και να περιορίσει δραστηριότητες που τον εκθέτουν σε κίνδυνο, εξήγησε ο Δρ. Αθανάσιος Παπανικολάου.

Γνωρίζοντας ότι η σπερματογένεση είναι μία διαδικασία που συμβαίνει κάθε περίπου 75 μέρες, αυτός ο χρόνος και η αλλαγή στη στάση ζωής μπορεί να σταθεί σύμμαχος στο ζευγάρι που προσπαθεί για σύλληψη και να μη στραφεί κατευθείαν στην εξωσωματική γονιμοποίηση

«Σε αυτό το διάστημα η σωστή διατροφή (πλούσια σε φρούτα, λαχανικά και πρωτεΐνες), η άσκηση τουλάχιστον 3-4 φορές την εβδομάδα, ο σωστός ύπνος είναι μερικά που μπορούν να βοηθήσουν», τόνισε ο γυναικολόγος και ειδικός αναπαραγωγής Αθανάσιος Παπανικολάου. 

Σε περίπτωση πάλι που ένα μη ικανοποιητικό σπέρμα οφείλεται σε κιρσοκήλη, «χρήσιμη θα ήταν η διενέργεια ενός υπερήχου όσχεος και η εκτίμηση από έναν ουρολόγο, ώστε να εκτιμήσει αν η επέμβαση θα μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα του σπέρματος και πάντα εφόσον το ζευγάρι έχει την πολυτέλεια του χρόνου. Με αυτόν τον χειρισμό μία αποκατάσταση κιρσοκήλης μπορεί να φανεί ευεργετική για την επίτευξη μιας εγκυμοσύνης», ανέφερε.

Επίσης, «σε περιπτώσεις ορμονικών διαταραχών που έχουν επηρεάσει την ποιότητα του σπέρματος ενδέχεται η χορήγηση φαρμακευτικών σκευασμάτων που μπορεί να επαναφέρουν ορμονική ισορροπία και να ενισχύσουν το σπέρμα», συμπλήρωσε ο Ειδικός Αναπαραγωγής.

Εξωσωματική γονιμοποίηση: Οι αποτυχημένες προσπάθειες και οι εναλλακτικές

«Συμπεραίνουμε λοιπόν, πόσο σημαντική είναι η σωστή εκτίμηση από έναν ειδικό και αφού πρώτα έχει ο άντρας υποβληθεί σε κατάλληλες εξετάσεις για να αποφασιστεί το ορθότερο πλάνο για την επίτευξη μιας εγκυμοσύνης είτε αυτό είναι μία εξωσωματική προσπάθεια είτε όχι», κατέληξε ο Δρ. Αθανάσιος Παπανικολάου.

