Δικαστήρια Καλαμάτας: Άνδρας επιτέθηκε στην ανιψιά του ιδιοκτήτη κάμπινγκ

Ένταση σημειώθηκε στα δικαστήρια της Καλαμάτας, όπου οδηγήθηκαν οι δύο συλληφθέντες που φέρονται ως ηθικοί αυτουργοί στη διπλή ανθρωποκτονία στη Φοινικούντα. Την ώρα που η ανιψιά του εκλιπόντος ιδιοκτήτη του κάμπινγκ παραχωρούσε δηλώσεις στα μέσα ενημέρωσης, άγνωστος άνδρας εμφανίστηκε αιφνιδιαστικά και της επιτέθηκε λεκτικά, εκτοξεύοντας ύβρεις τόσο προς εκείνη όσο και προς τη δικηγόρο της οικογένειας, Κατερίνα Φραγκάκη. Άμεσα επενέβησαν αστυνομικοί που βρίσκονταν στο σημείο για άλλη υπόθεση, απομακρύνοντας τον άνδρα και αποκαθιστώντας την τάξη.

Φοινικούντα: Αναζητείται τρίτο πρόσωπο για συνέργεια

Παράλληλα, συνεχίζονται οι κρίσιμες εξελίξεις στο σκέλος της έρευνας. Οι δύο κατηγορούμενοι –ο ανιψιός του θύματος και ο επιχειρηματίας– αναμένεται να απολογηθούν στην ανακρίτρια τις επόμενες ώρες, ενώ στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και ένα τρίτο πρόσωπο: ένας 30χρονος Έλληνας, στενός συνεργάτης του επιχειρηματία, ο οποίος βρίσκεται στη Γερμανία και αναζητείται για συνέργεια. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ρόλος του φέρεται να σχετίζεται με τη διευκόλυνση των δύο 22χρονων που κατηγορούνται για την εκτέλεση της πράξης, παρέχοντάς τους μέσο για τη διαφυγή.

Η δικηγόρος της οικογένειας, Κατερίνα Φραγκάκη, τόνισε ότι από την πρώτη στιγμή υπήρχαν ενδείξεις πως οι δύο αρχικά συλληφθέντες δεν ενήργησαν μόνοι τους. «Μιλήσαμε από νωρίς για περισσότερους δράστες. Καταθέτουμε συνεχώς στοιχεία και πιστεύουμε ότι θα υπάρξουν και άλλες συλλήψεις», ανέφερε, υπογραμμίζοντας τον σεβασμό στη μυστική διαδικασία και στο τεκμήριο αθωότητας.

Συγκινητική ήταν και η τοποθέτηση της ανιψιάς του θύματος, που εξέφρασε την πίστη της στη Δικαιοσύνη και δήλωσε πως οι τελευταίες εξελίξεις της δίνουν μια πρώτη αίσθηση δικαίωσης. «Μετά από δύο μήνες, θα μπορέσω να κοιμηθώ. Η ψυχή του θείου μου ηρέμησε», είπε, προσθέτοντας ότι θα συνεχίσει τον αγώνα για να τιμωρηθούν όλοι όσοι εμπλέκονται.

Η υπόθεση της Φοινικούντας συνεχίζει να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να εντατικοποιούν τις έρευνες και την τοπική κοινωνία να παρακολουθεί με αγωνία.