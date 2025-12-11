Δικαστήρια Καλαμάτας: Άνδρας επιτέθηκε στην ανιψιά του ιδιοκτήτη κάμπινγκ

«Εκτόξευσε» ύβρεις προς εκείνη και τη δικηγόρο της

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
11.12.25 , 18:28 Πρόεδρος του Eurogroup εξελέγη ο Κυριάκος Πιερρακάκης!
11.12.25 , 18:27 Cash or Trash: Τα κοσμήματα του Νίκου ενθουσίασαν τους αγοραστές
11.12.25 , 18:19 Cash or Trash: Πώς τα πήγαν οι... μυγοσκοτώστρες της Αθηνάς Αφαλίδου;
11.12.25 , 18:00 Maxus: Έτοιμη να κατακτήσει την αγορά
11.12.25 , 17:36 Βρυξέλλες: Έφοδος της Κομισιόν στα ευρωπαϊκά κεντρικά γραφεία της Temu
11.12.25 , 17:31 Βουλγαρία: Παραιτήθηκε η κυβέρνηση μετά τις μαζικές διαδηλώσεις εβδομάδων
11.12.25 , 17:25 Τips για να διαρκεί περισσότερο το βερνίκι στα νύχια σου
11.12.25 , 17:08 Στάθης Μαντζώρος: Καλά τα νέα - Ξεπέρασε τον κίνδυνο ο ηθοποιός
11.12.25 , 16:56 ΟΠΕΚΕΠΕ: Το δικαίωμα της σιωπής επικαλέστηκε ο Ξυλούρης στην Εξεταστική
11.12.25 , 16:32 Βέρα Μακρομαρίδου: Έγινε μαμά για πρώτη φορά - Η φωτογραφία με τον γιο της!
11.12.25 , 16:26 Αντετοκούνμπο: Φεύγει ή μένει από τους Μπακς;
11.12.25 , 16:19 Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει την Ελλάδα στο δικαστήριο της ΕΕ
11.12.25 , 15:44 Δικαστήρια Καλαμάτας: Άνδρας επιτέθηκε στην ανιψιά του ιδιοκτήτη κάμπινγκ
11.12.25 , 15:43 Φρίκη στη Θεσσαλονίκη: Φίμωσε και έθαψε ζωντανό τον σκύλο της κόρης του!
11.12.25 , 15:41 Σωτήρης Καλυβάτσης: «Μακάρι να υπάρχουν πολλές σατιρικές εκπομπές»
First Dates: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει σε ραντεβού!
First Dates: «Έναν τέτοιον άντρα θέλω να τρώμε μαζί παϊδάκια»
Συνταξιούχοι: Τα τέσσερα «δώρα» που θα πάρουν την Πρωτοχρονιά
Τροχός της Τύχης: Ο Συμεών βρήκε τον γρίφο πριν ανοίξει ο πίνακας - Εσύ;
Φρίκη στη Θεσσαλονίκη: Φίμωσε και έθαψε ζωντανό τον σκύλο της κόρης του!
Στάθης Σταμουλακάτος: Η ηλικία, η σύζυγος και η καταγωγή
Πρόεδρος του Eurogroup εξελέγη ο Κυριάκος Πιερρακάκης!
Φοινικούντα: Λίγο μετά τη διπλή δολοφονία άρχισε το ξεπούλημα ο ανιψιός
Βέρα Μακρομαρίδου: Έγινε μαμά για πρώτη φορά - Η φωτογραφία με τον γιο της!
Κυριάκος Πιερρακάκης: Το βιογραφικό του νέου υπουργού Οικονομικών
Περισσότερα

VIDEOS

Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Ο Κώστας Γκελντής στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας / Μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων Star (11/12/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ένταση σημειώθηκε στα δικαστήρια της Καλαμάτας, όπου οδηγήθηκαν οι δύο συλληφθέντες που φέρονται ως ηθικοί αυτουργοί στη διπλή ανθρωποκτονία στη Φοινικούντα. Την ώρα που η ανιψιά του εκλιπόντος ιδιοκτήτη του κάμπινγκ παραχωρούσε δηλώσεις στα μέσα ενημέρωσης, άγνωστος άνδρας εμφανίστηκε αιφνιδιαστικά και της επιτέθηκε λεκτικά, εκτοξεύοντας ύβρεις τόσο προς εκείνη όσο και προς τη δικηγόρο της οικογένειας, Κατερίνα Φραγκάκη. Άμεσα επενέβησαν αστυνομικοί που βρίσκονταν στο σημείο για άλλη υπόθεση, απομακρύνοντας τον άνδρα και αποκαθιστώντας την τάξη.

Φοινικούντα: «Απειλήθηκα, μας ζήτησαν να μη μιλήσουμε για μια βδομάδα»

Δικαστήρια Καλαμάτας: Άνδρας επιτέθηκε στην ανιψιά του ιδιοκτήτη κάμπινγκ

Φοινικούντα: Αναζητείται τρίτο πρόσωπο για συνέργεια 

Παράλληλα, συνεχίζονται οι κρίσιμες εξελίξεις στο σκέλος της έρευνας. Οι δύο κατηγορούμενοι –ο ανιψιός του θύματος και ο επιχειρηματίας– αναμένεται να απολογηθούν στην ανακρίτρια τις επόμενες ώρες, ενώ στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και ένα τρίτο πρόσωπο: ένας 30χρονος Έλληνας, στενός συνεργάτης του επιχειρηματία, ο οποίος βρίσκεται στη Γερμανία και αναζητείται για συνέργεια. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ρόλος του φέρεται να σχετίζεται με τη διευκόλυνση των δύο 22χρονων που κατηγορούνται για την εκτέλεση της πράξης, παρέχοντάς τους μέσο για τη διαφυγή.

Η δικηγόρος της οικογένειας, Κατερίνα Φραγκάκη, τόνισε ότι από την πρώτη στιγμή υπήρχαν ενδείξεις πως οι δύο αρχικά συλληφθέντες δεν ενήργησαν μόνοι τους. «Μιλήσαμε από νωρίς για περισσότερους δράστες. Καταθέτουμε συνεχώς στοιχεία και πιστεύουμε ότι θα υπάρξουν και άλλες συλλήψεις», ανέφερε, υπογραμμίζοντας τον σεβασμό στη μυστική διαδικασία και στο τεκμήριο αθωότητας.

Φοινικούντα: Λίγο μετά τη διπλή δολοφονία άρχισε το ξεπούλημα ο ανιψιός

Επίθεση στην ανιψιά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ

Συγκινητική ήταν και η τοποθέτηση της ανιψιάς του θύματος, που εξέφρασε την πίστη της στη Δικαιοσύνη και δήλωσε πως οι τελευταίες εξελίξεις της δίνουν μια πρώτη αίσθηση δικαίωσης. «Μετά από δύο μήνες, θα μπορέσω να κοιμηθώ. Η ψυχή του θείου μου ηρέμησε», είπε, προσθέτοντας ότι θα συνεχίσει τον αγώνα για να τιμωρηθούν όλοι όσοι εμπλέκονται.

Η υπόθεση της Φοινικούντας συνεχίζει να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να εντατικοποιούν τις έρευνες και την τοπική κοινωνία να παρακολουθεί με αγωνία.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑ
 |
ΕΓΚΛΗΜΑ
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
 |
ΚΑΜΠΙΝΓΚ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top