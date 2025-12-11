Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει την Ελλάδα στο δικαστήριο της ΕΕ

Η Επιτροπή αποφασίζει να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μη εφαρμογή διαδικασιών προσέγγισης πλοήγησης βασισμένης στις επιδόσεις (PBN) στα αεροδρόμια.

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα (INFR(2024)2014) στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μη εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων για τον σχεδιασμό και τη δημοσίευση διαδικασιών πλοήγησης βασισμένης στις επιδόσεις (PBN) στα ελληνικά αεροδρόμια, όπως απαιτείται από τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1048 της Επιτροπής («κανονισμός PBN»).

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σύστημα αυτό είναι σημαντικό, αλλά έχει να κάνει με επιτάχυνση και διευκόλυνση της κυκλοφορίας, όχι με την ασφάλεια των πτήσεων.

Βελτιστοποιώντας τις διαδρομές εξυπηρέτησης εναέριας κυκλοφορίας και τις διαδικασίες προσέγγισης με όργανα, η χρήση διαδικασιών PBN στη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας και στις υπηρεσίες αεροναυτιλίας προσφέρει μια σειρά από οφέλη, όπως βελτιωμένη ασφάλεια, αυξημένη χωρητικότητα, μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις και βελτιωμένη οικονομική αποδοτικότητα.

Οι απαντήσεις των ελληνικών αρχών στην προειδοποιητική επιστολή της Επιτροπής του Απριλίου 2024 και στην αιτιολογημένη γνώμη του Δεκεμβρίου 2024 δεν παρείχαν ικανοποιητικά στοιχεία ούτε σχετικά με την εφαρμογή των διαδικασιών PBN στα ελληνικά αεροδρόμια, ούτε σχετικά με την εφαρμογή των διορθωτικών μέτρων που ανακοίνωσαν οι ελληνικές αρχές.

Επιπλέον, η Ελλάδα δεν έχει δημοσιεύσει μέχρι σήμερα τις διαδικασίες PBN για 44 τέρματα διαδρόμων προσγείωσης με όργανα στα ελληνικά αεροδρόμια, αν και θα έπρεπε να είχαν δημοσιευτεί έως τον Δεκέμβριο του 2020. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι προσπάθειες των ελληνικών αρχών μέχρι σήμερα ήταν ανεπαρκείς και ως εκ τούτου παραπέμπει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Επιτροπή καλεί την Ελλάδα να εφαρμόσει τις απαιτήσεις αναγνώρισης ατομικών αεροσκαφών για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας και τις υπηρεσίες αεροναυτιλίας

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα (INFR(2024)2237) για μη εφαρμογή της τεχνολογίας αναγνώρισης αεροσκαφών που απαιτείται από τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2017/373 της Επιτροπής.

Αυτή η δυνατότητα είναι ζωτικής σημασίας για την ενίσχυση των υπηρεσιών επιτήρησης και την αύξηση της αποτελεσματικότητας του ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας, διασφαλίζοντας ακριβέστερη παρακολούθηση των αεροσκαφών. Η χρήση σύγχρονων ραντάρ θα αύξανε τη χωρητικότητα του εναέριου χώρου και θα επέτρεπε υψηλότερα επίπεδα κυκλοφορίας στον ελληνικό εναέριο χώρο. Αυτό είναι ιδιαίτερα απαραίτητο κατά τη θερινή περίοδο.

Επιπλέον, η ανάπτυξη σύγχρονων ραντάρ θα διασφάλιζε τη διαλειτουργικότητα της Ελλάδας με άλλα κράτη μέλη της ΕΕ που χρησιμοποιούν ήδη αυτά τα συστήματα. Η απάντηση της Ελλάδας στην επιστολή επίσημης ειδοποίησης που έστειλε η Επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2024 δεν παρείχε ικανοποιητικά στοιχεία σχετικά με το πότε θα εφαρμοστεί η τεχνολογία αναγνώρισης αεροσκαφών στην Ελλάδα. Οι ελληνικές αρχές ανακοίνωσαν διορθωτικές ενέργειες που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με τις κανονιστικές απαιτήσεις που σχετίζονται με την προμήθεια και εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων ραντάρ και τη χρήση δεδομένων ραντάρ από ενημερωμένο σύστημα επεξεργασίας δεδομένων. Ωστόσο, αυτά τα διορθωτικά μέτρα δεν έχουν εφαρμοστεί εντός των προθεσμιών που είχαν οριστεί προηγουμένως από τις εθνικές αρχές. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να εκδώσει αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα απαραίτητα μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Επιτροπή καλεί την Ελλάδα, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Κύπρο, την Ουγγαρία, τη Μάλτα, την Πολωνία και την Πορτογαλία να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο τους ενισχυμένους κανόνες για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες στην Ελλάδα (INFR(2025)0214), τη Γαλλία (INFR(2025)0220), την Ιταλία (INFR(2025)0228), την Κύπρο (INFR(2025)0201), την Ουγγαρία (INFR(2025)0224), τη Μάλτα (INFR(2025)0233), την Πολωνία (INFR(2025)0238) και την Πορτογαλία (INFR(2025)0241) για μη πλήρη μεταφορά των διατάξεων της τροποποιητικής οδηγίας (ΕΕ) 2023/2413 στο εθνικό δίκαιο.

Η οδηγία εκδόθηκε το 2023. Τα κράτη μέλη έπρεπε να κοινοποιήσουν τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο έως τις 21 Μαΐου 2025, εκτός από ορισμένες διατάξεις που σχετίζονται με την αδειοδότηση, οι οποίες έπρεπε ήδη να υποβληθούν έως την 1η Ιουλίου 2024.

Οι νέοι κανόνες στοχεύουν στην επιτάχυνση της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε όλους τους τομείς της οικονομίας, όχι μόνο στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και ιδιαίτερα σε εκείνους τους τομείς όπου η πρόοδος είναι πιο δύσκολη, όπως η θέρμανση και η ψύξη, τα κτίρια, οι μεταφορές και η βιομηχανία, όπου η ΕΕ έχει επίσης θέσει νέους ή ενισχυμένους στόχους. Ορίζουν οριζόντια και εγκάρσια μέτρα για την προώθηση της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως η ενίσχυση των εγγυήσεων προέλευσης, η διευκόλυνση της ολοκλήρωσης του ενεργειακού συστήματος μέσω της προώθησης της ηλεκτροδότησης και του ανανεώσιμου υδρογόνου, και διασφαλίσεις για τη διασφάλιση μιας πιο βιώσιμης παραγωγής βιοενέργειας.

Η εφαρμογή της νομοθεσίας είναι καθοριστική για την επιτάχυνση της ανάπτυξης εγχώριας καθαρής ενέργειας, για την περαιτέρω μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στον ενεργειακό τομέα - ο οποίος επί του παρόντος συμβάλλει σε ποσοστό άνω του 75% των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην Ένωση, και για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας. Θα συμβάλει επίσης στη μείωση των τιμών της ενέργειας και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της ΕΕ.

Τον Ιούλιο του 2025, η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητικές επιστολές σε 26 κράτη μέλη επειδή δεν μετέφεραν πλήρως την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο. Αφού εξέτασε τις απαντήσεις των κρατών μελών, η Επιτροπή αποφάσισε να εκδώσει αιτιολογημένες γνώμες στην Ελλάδα, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Κύπρο και την Πορτογαλία επειδή δεν κοινοποίησαν τα μέτρα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο, καθώς και στην Ουγγαρία, τη Μάλτα και την Πολωνία επειδή δεν παρείχαν επαρκώς σαφείς και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα μέτρα μεταφοράς τους μεταφέρουν καθεμία από τις διατάξεις της οδηγίας. Αυτά τα κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αίτημα επιβολής οικονομικών κυρώσεων.

Η Επιτροπή καλεί την Τσεχία να εφαρμόσει πλήρως το Εθνικό Σύστημα Εισαγωγών και την Ελλάδα και τη Σλοβακία να εφαρμόσουν πλήρως το σύστημα Προσωρινής Αποθήκευσης, βάσει του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα.

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες στην Τσεχία (INFR(2025)2017), την Ελλάδα (INFR(2025)2019) και τη Σλοβακία (INFR(2025)2021) για μη πλήρη εφαρμογή του Εθνικού Συστήματος Εισαγωγών (NIS) ή του συστήματος Προσωρινής Αποθήκευσης για τις Αερομεταφορές (TS Air), όπως απαιτείται από τον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα (ΕΤΚ) και την Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2023/2879 της Επιτροπής (το Πρόγραμμα Εργασίας).

Αυτά τα συστήματα αποτελούν βασικά στοιχεία του ψηφιακού τελωνειακού πλαισίου του ΕΤΚ. Τα κράτη μέλη ήταν υποχρεωμένα να τα θέσουν σε πλήρη λειτουργία έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023. Παρά τις προηγούμενες προειδοποιητικές επιστολές, και τα τρία κράτη μέλη δεν έχουν ακόμη αναπτύξει αυτά τα συστήματα ούτε έχουν παράσχει αξιόπιστα βραχυπρόθεσμα σχέδια εφαρμογής.

Η Τσεχία έχει αναβάλει την ανάπτυξη του NIS για το πρώτο εξάμηνο του 2026. Η Ελλάδα δεν έχει ολοκληρώσει την ανάπτυξη του TS Air, η οποία έχει αναβληθεί για το 2027. Η Σλοβακία σχεδιάζει να εφαρμόσει το TS Air μόνο το 2026-2027. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να εκδώσει αιτιολογημένες γνώμες στην Τσεχία, την Ελλάδα και τη Σλοβακία, οι οποίες έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τις εν λόγω υποθέσεις στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.