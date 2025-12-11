Φοινικούντα: «Απειλήθηκα, μας ζήτησαν να μη μιλήσουμε για μια βδομάδα»

Μία μέρα μετά τις δύο νέες συλλήψεις για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα, η ανιψιά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ που έπεσε νεκρός προχώρησε σε μια συγκλονιστική κατάθεση ψυχής. Μεταξύ άλλων, αποκάλυψε και τις απειλές που δέχεται από την ώρα που υπήρξαν εξελίξεις στην πολύκροτη υπόθεση.

Όπως είπε στην κάμερα της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα», μετά από δύο μήνες αγωνίας, φόβου και απειλών, αισθάνεται «ανακουφισμένη και δικαιωμένη». Η ίδια εξηγεί πως η εξέλιξη αυτή ήρθε χάρη στη μεθοδική δουλειά των Αρχών. «Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου την κυρία Ανακρίτρια, η οποία δούλεψε μεθοδικά και μυστικά και έφερε την αλήθεια στο φως», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Αμαλία περιγράφει ότι όλη αυτή η περίοδος ήταν εξαιρετικά δύσκολη για την ίδια και το παιδί της. «Έχω να κοιμηθώ δύο ολόκληρους μήνες… Τρεις τα ξημερώματα έπαιρνα τηλέφωνο τη δικηγόρο και έκλαιγα», λέει, αποκαλύπτοντας πως είχε στο πλευρό της ανθρώπους που στήριξαν τον αγώνα για τη δικαίωση.

Ταυτόχρονα, μιλά για ένα οργανωμένο κλίμα δυσφήμισης και συκοφαντίας, που στόχο είχε να τη στρέψει ενάντια στον άνθρωπο που αποκαλεί πατέρα της - τον εκλιπόντα θείο της, Κώστα. «Με αποδείξεις έχει δείξει ο θείος μου πόσο με αγαπούσε… Κι όμως στο τελευταίο διάστημα είχε διασπείρει κάποιος την υπόνοια ότι ο γιος μου ήθελε να τον σκοτώσει», σημειώνει.

Φοινικούντα: «Διέδιδαν ότι ο Κώστας ήταν ένας ανώμαλος που πείραζε παιδιά»

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στη σκληρή πίεση που δέχθηκε ο 17χρονος γιος της, ο οποίος, όπως υποστηρίζει, στοχοποιήθηκε άδικα. «Το παιδί μου ήταν 7 ώρες στην αστυνομία… Τρέχουμε σε ψυχολόγο και ψυχίατρο, δεν ξέρω πώς θα το ξεπεράσουμε». Η κατάσταση, μάλιστα, έχει επηρεάσει βαθιά την καθημερινότητά του: «Βγαίνει έξω με μία κουκούλα στο κεφάλι… Το παιδί έχει τραυματιστεί ανεπανόρθωτα».

Σοκ προκαλεί και η αναφορά πως κυκλοφόρησαν ανυπόστατες φήμες ακόμη και για δήθεν σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη ο γιος της από τον θείο της. «Είχανε διαδώσει στη μικρή κοινωνία ότι ο Κώστας ήταν ένας ανώμαλος που πείραζε παιδιά… Ο Κώστας έφυγε πολύ πικραμένος. Νόμιζε ότι η Αμαλία διαδίδει ότι εκείνος είχε πειράξει το παιδί της», αναφέρει η νομική συμπαραστάτρια της Αμαλίας, κ. Φραγκάκη, αποκαλύπτοντας πως ο εκλιπών «έφυγε μ’ αυτό τον καημό».

Φοινικούντα: «Πήραν την Αμαλία τηλέφωνο και την απείλησαν»

Η υπόθεση, όμως, φαίνεται πως είχε και μια σκοτεινή διάσταση που αφορά άμεσες απειλές όσων μιλούσαν δημόσια. «Απειλήθηκα», λέει η Αμαλία χωρίς δισταγμό. «Εχθές μάς ζήτησαν να μην μιλήσουμε για μία εβδομάδα… Πήραν την Αμαλία τηλέφωνο και την απείλησαν», συμπληρώνει η δικηγόρος της προκειμένου να καταδείξει το κλίμα φόβου.

Το πιο ανησυχητικό; Όπως δηλώνουν, γνωρίζουν ποιος βρίσκεται πίσω από τις απειλές: «Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ποιος απείλησε… Αν συνεχίσει, εγώ θα δώσω και ονόματα».

Παρά το κλίμα έντασης, η Αμαλία εμφανίζεται αποφασισμένη: «Δεν φοβάμαι τίποτα και κανέναν. Έχω πάρει τα μέτρα μου». Παράλληλα, προαναγγέλλει νομικές κινήσεις για όλες τις συκοφαντίες που στοχοποίησαν εκείνη, το παιδί της αλλά και τη μνήμη του θείου της: «Δεν θα τα αφήσουμε έτσι… Έπεσε πάρα πολύ λάσπη».

Η υπόθεση πλέον βρίσκεται στα χέρια της Δικαιοσύνης, με τις εμπλεκόμενες πλευρές να δηλώνουν πως η αλήθεια θα λάμψει πλήρως. «Εμπιστευόμαστε το τεκμήριο αθωότητας… περιμένουμε να δούμε τι βάρος ευθύνης έχει ο καθένας», επισημαίνουν.

Φοινικούντα: «Είχε αλλάξει 5 φορές διαθήκη σε 6 μήνες»

Παράλληλα, η Αμαλία είχε μιλήσει νωρίτερα σήμερα και σε εκπομπή της ΕΡΤ για τη διαθήκη του θείου της, την οποία είχε αλλάξει στις 2 Οκτωβρίου αφήνοντας γενικό κληρονόμο τον ανιψιό του που έχει συλληφθεί.

Στην ερώτηση αν ο συλληφθείς γνώριζε ότι είναι ο μοναδικός κληρονόμος η ίδια απάντησε. «Το ήξερε γιατί μάρτυρες είχαν μπει, καθαρίστρια από το κάμπινγκ φίλη της μητέρας του και εξάδελφός μας, και σε αυτό φέρει μεγάλη ευθύνη ο συμβαλαιογράφος, οι οποίοι μάρτυρες είχαν μπει και στην προηγούμενη διαθήκη, σε τόση μεγάλη περιουσία δεν μπαίνουν ποτέ μάρτυρες γνωστοί, οι οποίοι μίλησαν. Με το που βγήκε ο θείος μου από το συμβολαιογραφείο αμέσως μαθεύτηκε τι δίνει πού».

«Αυτό έκανε ο θείος μου, άλλαζε πολύ συχνά τη διαθήκη. Έχω την πληροφορία ότι κάποια στιγμή άλλαξε 5 φορές τη διαθήκη στο εξάμηνο. Αυτό το έκανε, αλλά το έλεγε κιόλας. Αμαλία θα σε βγάλω. Διονύση θα σε βγάλω. Μας φρόντιζε όλους αλλά έτσι ήταν. Ζούσε ασκητικά φρόντιζε τα χωράφια του και δεν πείραζε μυρμίγκι. Απλά τις διαθήκες τις άλλαζε με πολύ μεγάλη ευκολία για να μας δείξει ότι πρέπει να υπακοούμε και ότι πρέπει να είμαστε για αυτόν συνεπείς».

