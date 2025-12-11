Φοινικούντα: Λίγο μετά τη διπλή δολοφονία άρχισε το ξεπούλημα ο ανιψιός

Τα σενάρια που εξετάζονται για τις κινήσεις του μετά την τραγωδία

Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Εκτός από τις τηλεφωνικές επικοινωνίες, τις διαθήκες και τις μαρτυρικές καταθέσεις, ένα ακόμα στοιχείο ήταν εκείνο που έκανε τις δικαστικές και αστυνομικές αρχές να επισπεύσουν τη σύλληψη του ανιψιού του 68χρονου, ο οποίος κατηγορείται ως ηθικός αυτουργός στη δολοφονία του θείου του και του επιστάτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα

Φοινικούντα: «Δηλώνει αθώος, είναι σε άθλια κατάσταση»

Όπως είπε η Ρούλα Κουσκουρή στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», τους τελευταίους δύο μήνες, αμέσως μετά τις δολοφονίες του θείου του και του επιστάτη, ο ανιψιός άρχισε να πουλά ακίνητα και κτήματα «φιλέτα».

ανιψιός 68χρονου που δολοφονήθηκε στη Φοινικούντα 1

Συγκεκριμένα, λίγες μέρες μετά τις 5 Οκτωβρίου, ημερομηνία του διπλού φονικού, ο ανιψιός πούλησε ένα σπίτι πολύ μεγάλης αξίας, κληρονομιά από τον πατέρα του, στο οποίο έμενε ο ίδιος με την κοπέλα του. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, το σπίτι αυτό σχεδόν το ξεπούλησε, αφού το έδωσε σε μια εξευτελιστική τιμή. 

Το σπίτι που πούλησε ο ανιψιός του 68χρονου μετά τη δολοφονία του στη Φοινικούντα

Φοινικούντα: Τα τηλέφωνα και η διαθήκη «έκαψαν» ανιψιό κι επιχειρηματία

Μάλιστα στο συγκεκριμένο σπίτι είχε το γραφείο του ο θείος του πριν από χρόνια. Εκεί μέσα σε μια κρύπτη είχε κρύψει 20.000 ευρώ, τα οποία κάποιος έκλεψε, με τον 68χρονο τότε να θεωρεί ως ένοχο τον ανιψιό του.  

ανιψιός 68χρονου που δολοφονήθηκε στη Φοινικούντα 2

Στις αμέσως επόμενες μέρες πούλησε ένα κτήμα «φιλέτο» στην περιοχή της Φοινικούντας, που επίσης το είχε κληρονομήσει από τον πατέρα του, για το οποίο φέρεται να πήρε πάρα πολλές χιλιάδες ευρώ. Τέλος πούλησε ένα μικρότερο κτήμα στην κανονική του αξία, ενώ, όπως είπε η δημοσιογράφος, μία μέρα πριν από τη σύλληψή του, βρισκόταν στην Αθήνα προκειμένου να συναντηθεί με συμβολαιογράφο για να πουλήσει κι άλλα ακίνητα. 

Φοινικούντα: Η πρώτη αντίδραση ανιψιού και επιχειρηματία κατά τη σύλληψη

Όλα αυτά που ήταν γνωστά στις αρχές και έβαλαν σε σκέψη όλους αυτούς που παρακολουθούσαν τις κινήσεις του ανιψιού τους τελευταίους δύο μήνες. 

Φοινικούντα: Γιατί άρχισε να πουλά την ακίνητη περιουσία του - Τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές

Τα σενάρια που εξετάζονται για τους λόγους, που τον οδήγησαν να προχωρήσει στις πωλήσεις αυτές είναι πρώτον να ήθελε να ρευστοποιήσει την περιουσία του για να μη δημευθεί σε περίπτωση σύλληψή του. 

ανιψιός 68χρονου που δολοφονήθηκε στη Φοινικούντα 3

Φοινικούντα: Στη ΓΑΔΑ ο ανιψιός και ο φίλος του - Ψάχνουν και τρίτο άτομο

Το δεύτερο σενάριο που εξετάζεται είναι να πιεζόταν από κάποιους να δώσει τα χρήματά αυτά, καθώς στο παρελθόν, ο ανιψιός φέρεται να είχε μπλέξει με τον τζόγο και να είχε μεγάλα χρέη, τα οποία φέρεται να τα κάλυψε ο θείος του. 

Τρίτον εξετάζεται μήπως χρειαζόταν ρευστό για να διαφύγει στο εξωτερικό. Μάλιστα σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, ο 32χρονος φέρεται να είχε πει σε συγγενείς ότι θα τα πουλήσει όλα και θα πάει στην Ταϊλάνδη. Πιθανόν λοιπόν να σκεφτόταν τη φυγή στο εξωτερικό. 

Φοινικούντα: Το θύμα είχε ζητήσει όπλο γιατί φοβόταν για τη ζωή του

Πάντως εντύπωση προκαλεί το πόσο γρήγορα κατάφερε ο ανιψιός να πουλήσει το σπίτι και τα δύο κτήματα, παρακάμπτοντας γραφειοκρατικές διαδικασίες, που καθυστερούν συνήθως τους πολίτες σε ανάλογες περιπτώσεις. Γι’ αυτό αρκετοί ήταν εκείνοι που σκέφτηκαν ότι ίσως οι αγοραστές και τα χαρτιά να ήταν όλα έτοιμα και μετά τη δολοφονία του θείου του, η πώληση έγινε σχεδόν αμέσως. 

ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑ
 |
ΕΓΚΛΗΜΑ
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
 |
ΚΑΜΠΙΝΓΚ
