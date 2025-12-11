Party με τον Πασχάλη την παραμονή της Πρωτοχρονιάς

Το πιο λαμπερό βράδυ του χρόνου θέλει μουσική, λάμψη, ρυθμό και ανεπανάληπτες στιγμές. Φέτος την παραμονή της πρωτοχρονιάς, το Θέατρο Άλσος ΔΕΗ γεμίζει φως, ενέργεια και non-stop party vibes, με οικοδεσπότη τον ΠΑΣΧΑΛΗ — την διαχρονική φωνή που μας έκανε, μας κάνει και θα μας κάνει να τραγουδάμε δυνατά!

Μετά τις sold–out εμφανίσεις του κάθε Παρασκευή στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ, ο ΠΑΣΧΑΛΗΣ, επιστρέφει για μία και μοναδική γιορτινή live βραδιά που θα μας ταξιδέψει με όλες τις μεγάλες του επιτυχίες, με όλα αυτά τα τραγούδια που αγαπήσαμε, που χορέψαμε και μας θυμίζουν τις πιο όμορφες στιγμές μας. Με ήχους που γεμίζουν χαμόγελα και ανεβάζουν παλμούς και την αστείρευτη σκηνική του ενέργεια, ο Πασχάλης υπόσχεται ένα ιδιαίτερο βράδυ που θα μετατρέψει τη σκηνή σε dancefloor χωρίς τέλος.

Μαζί του οι εκρηκτικοί DEUXCADANSE, η μπάντα που ξέρει να κάνει το κοινό να σηκώνεται χωρίς δεύτερη σκέψη! Μια δυνατή ομάδα από 4 ταλαντούχους καλλιτέχνες με το πιο δυναμικό performance και ενέργεια που δεν πέφτει ούτε λεπτό.

Guitar & Vocals ο STELIOS MAC — η πιο δυνατή νότα της βραδιάς που υπόσχεται ηλεκτρισμό και πραγματική live εμπειρία.

Φόρα τα γιορτινά σου. Γέμισε glitter. Και έλα να αλλάξουμε χρονιά όπως της αξίζει: Με ΠΑΣΧΑΛΗ.

Πληροφορίες: ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΣΟΣ ΔΕΗ: Ευελπίδων 4, Κυψέλη – Πεδίον του Άρεως Τηλ. Κρατήσεων: 210-8227471 & 210-8831487 Ημερομηνία: 31/12 Ώρα έναρξης: 22:30.