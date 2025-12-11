Μαργαρίτα Θεοδωράκη: «Η φύση με έκανε asexuel - Οι 6 στους 8 με χώρισαν»

Αποκαλυπτική ήταν η κόρη του αείμνηστου μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη, Μαργαρίτα, σε μία από τις σπάνιες συνεντεύξεις της. Μίλησε για την προσωπική της ζωή και τον λόγο που οδηγήθηκε σ' έναν μοναχικό τρόπο ζωής. Πλέον απολαμβάνει τη συντροφιά των κατοικίδιων της. Αποκάλυψε πως εδώ και χρόνια δεν τρώει κρέας, πως δεν έχει χρήματα στους λογαριασμούς της και ούτε ήθελε να έχει και πως νιώθει τον πατέρα της πάντα κοντά της.

Η Μαργαρίτα Θεοδωράκη με τον πατέρα της στο Μέγαρο Μουσικής, το 2006/ NDP

«Αγαπημένο μου ποίημα από αυτά που έχει μελοποιήσει ο πατέρας μου είναι ένα που λέει: “Χάθηκα μέσα στους δρόμους” και τελειώνει: “γιατί είμαι μόνος και θα ΄μαι πάντα μόνος”. Ουσιαστικά μένεις μόνος στο τέλος, πάντα μένεις μόνος», είπε αρχικά στο Happy Day.

«Εμείς που μεγαλώσαμε, χωρίσαμε και είμαστε μόνοι, με τα παιδιά και τα εγγόνια μας που ζουν αλλού, μας αρέσει η μοναξιά, αλλά έχεις και ένα παράπονο. Μερικές φορές ζηλεύω τους φίλους μου που δεν έχουν χωρίσει και τους καμαρώνω. Αν μου έλεγες τώρα να συσχετιστώ με κάποιον κύριο… με τίποτα στον κόσμο. Και μόνο που το σκέφτομαι με πιάνει φρίκη να βρεθώ με κάποιον άλλον και να χάσω τη μοναξιά μου, που έτσι έχω συνηθίσει πια», αποκάλυψε.

Μαργαρίτα Θεοδωράκη: σε συνέντευξη τύπου για τη συναυλία για τον Μίκη Θεοδωράκη, το 2019/ EUROKINISSI/ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

Στη συνέχεια, σημείωσε πως δεν υπάρχει έρωτας για εκείνη, παρά μόνο έρωτας για τα σκυλάκια και τα γατάκια της. «Χάθηκε αυτό το συναίσθημα προ πολλού. Όταν είσαι μόνος και αρχίζεις να γερνάς και να ασχημαίνεις, είναι δύσκολο να βρεθεί ένα ταίρι», συμπλήρωσε.

«Το ότι η φύση με έκανε asexuel , που λένε, δηλαδή να μη θέλω το σεξ και τον έρωτα, με προστάτεψε, γιατί αλλιώς είσαι δυστυχισμένος όταν είσαι μόνος σου και θες έναν παρτενέρ στα 65 σου και στα 70 σου. Πού να τον βρεις; Σε βάζει σε έναν ύπνο, για εμένα είναι ένα μυθιστόρημα οι έρωτες που είχα, γιατί αγάπησα πολλούς άντρες. Μου φαίνεται απίστευτο πώς εγώ έκανα όλα αυτά και ήμουν τόσο ερωτευμένη και υπέφερα», εξομολογήθηκε.

«Άμα χωρίζεις, χωρίζεις πάντα με πόνο. Εμένα στους 8, οι 6 με χώρισαν. Προφανώς, δεν ήμουν καλή σε κάτι. Εγώ ήμουν πάντα πιστή και πολύ ερωτευμένη με τους άντρες. Κάποιοι στιγμή το έσκαγαν κι έφευγαν, γιατί τσακωνόμασταν ή με απατούσαν. Θεωρούσα εγώ η εγωίστρια ότι δεν έφταιγα ότι ήμουν το θύμα, αλλά δεν είναι έτσι. Για να φύγει ο άλλος, σημαίνει ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Όταν αποφασίζεις να ζήσεις με κάποιον πρέπει να τον σέβεσαι μέχρι να πεθάνεις», κατέληξε όσον αφορά στην προσωπική της ζωή.

Η Μαργαρίτα Θεοδωράκη σπούδασε Ιστορία. Μετά ήρθαν οι έρωτες, τα παιδιά και μαζί με τα παιδιά ήρθε και η δουλειά των συναυλιών. «Ταξίδευα πάρα πολύ αλλά τώρα δε θέλω να πάω πουθενά, παρά μόνο ξανά στην Τουρκία», είπε.

Ο Μίκης Θεοδωράκης με την κόρη του Μαργαρίτα, το 2006/ Eurokinissi Mπόνης Χρήστος

Σχετικά με την αγάπη της προς τα ζώα, είπε πως σέβεται τα ζωντανά και πως εδώ και χρόνια δεν τρώει ούτε κρέας, ούτε γάλα, ούτε αβγά. «Δεν έχω δικαίωμα να τρώω κάτι, το οποίο βασανίζεται. Είδα μια εκπομπή που έδειξε τα αδέσποτα, τα πειραματόζωα και τα σφαγεία. Από την επόμενη μέρα δεν ξαναέφαγα», αποκάλυψε.

Θέλω να ακούγεται η μουσική του πατέρα μου. Πάντα είναι δίπλα μου. Λέω ότι ο πατέρας μου είναι πάνω σε ένα συννεφάκι και μας κοιτάει

Αναφορικά με τον ρόλο που έχει παίξει το οικονομικό κομμάτι στη ζωή της, απάντησε: «Υπάρχει πολύ άγχος και πάντα έλλειψη. Τι να κάνουμε; Έτσι είναι η ζωή. Και να σου πω κάτι, εμένα δε μου αρέσουν οι πλούσιοι. Μ' αρέσει που δεν έχω στον λογαριασμό μου λεφτά. Δε θέλω να είμαι πλούσια. Να κυνηγήσω το χρήμα για ποιο πράγμα; Αν είχα τόσα πολλά λεφτά, θα τα είχα ρίξει στα ζώα».

«Έχω ζήσει μια πολύ ευτυχισμένη ζωή από παιδί και μέχρι σήμερα», κατέληξε.

