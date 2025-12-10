Άση Μπήλιου: Τι αλλάζει από σήμερα για τα ζώδια- Ορθή πορεία του Ποσειδώνα

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@star

Στο σημερινό Breakfast@Star, η Άση Μπήλιου ανέλυσε τις σημαντικές αστρολογικές μετακινήσεις των ημερών, με επίκεντρο τον Ποσειδώνα, ο οποίος γυρίζει πλέον ορθόδρομος στο ζώδιο των Ιχθύων. Η γνωστή αστρολόγος εξήγησε ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια περίοδο αποκαλύψεων, ξεκαθαρισμάτων αλλά και… απομυθοποιήσεων.

Ο Ποσειδώνας στους Ιχθύς – Το τέλος μιας εποχής

Η Άση Μπήλιου υπενθύμισε ότι ο Ποσειδώνας βρίσκεται στους Ιχθύς από το 2011 και τώρα διανύει την τελευταία του πορεία σε αυτό το ζώδιο, ένα πέρασμα που δεν θα επαναληφθεί στη διάρκεια της δικής μας ζωής.

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@star

Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Ο Ποσειδώνας είναι ο πλανήτης της φαντασίας, της έμπνευσης, αλλά και της διάλυσης. Μπορεί να μας κάνει να ωραιοποιούμε ή να εξιδανικεύουμε καταστάσεις και ανθρώπους. Όταν γυρίζει ορθός, αρχίζουμε να βλέπουμε καθαρά».

Η ορθή πορεία του πλανήτη θα διαρκέσει για λίγο παραπάνω από έναν μήνα, μέχρι τις 26 Ιανουαρίου, όταν θα αποχωρήσει οριστικά από τους Ιχθύς και θα περάσει στον Κριό.

Τι έφερε η ανάδρομη πορεία

Η αστρολόγος εξήγησε ότι όσο ο Ποσειδώνας ήταν ανάδρομος, από τις 22 Οκτωβρίου, ήρθαν στην επιφάνεια μυστικά, παρασκηνιακές κινήσεις και κρυφές υποθέσεις που για καιρό κρύβονταν κάτω από το χαλί.

«Ο ανάδρομος Ποσειδώνας λειτουργεί σαν φως μέσα στο σκοτάδι δείχνει όσα δε βλέπαμε», σημείωσε η έγκριτη αστρολόγος.

Τι φέρνει η ορθόδρομη κίνηση

Με τον Ποσειδώνα πλέον σε ορθή πορεία, η Μπήλιου τόνισε ότι μπορούμε να περιμένουμε:

  • περισσότερη διαύγεια
  • ξεκαθάρισμα προθέσεων
  • αποκάλυψη αληθειών
  • συναισθηματική αποφόρτιση
  • τέλος στις αυταπάτες

Είναι μια περίοδος όπου, όπως είπε, «θα καταλάβουμε τι άξιζε πραγματικά και τι ήταν χτισμένο στην άμμο».

Ποιοι επηρεάζονται περισσότερο

Σύμφωνα με την Άση Μπήλιου, η επιρροή είναι εντονότερη για όσους έχουν γεννηθεί στις τελευταίες ημέρες των εξής ζωδίων:

  • Δίδυμοι
  • Παρθένοι
  • Τοξότες
  • Ιχθύες

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star 

