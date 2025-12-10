Καινούργιου: Το σχόλιο μετά την έκρηξη της Ιωάννας Τούνη στο TikTok

Η σχέση και ο χωρισμός της Ιωάννας Τούνη με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου φαίνεται ότι συνεχίζει να απασχολεί τα μέσα ενημέρωσης και το κοινό.

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου παραχώρησε χθες, Τρίτη 9 Δεκεμβρίου, συνέντευξη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και στην Κατερίνα Καινούργιου, όπου μίλησε ανοιχτά για τη σχέση του με την influencer και τον χωρισμό τους.

Τα λόγια του πρώην συντρόφου της Ιωάννας Τούνη προκάλεσαν άμεση αντίδραση από την ίδια, η οποία θέλησε να εκφράσει τη δική της άποψη μέσω ενός βίντεο στο TikTok, αφήνοντας σαφώς υπονοούμενα για τον Δημήτρη Αλεξάνδρου.

Παρά τις όποιες εντάσεις, η Κατερίνα Καινούργιου έσπευσε να δώσει τη δική της ανάλυση μέσα από την εκπομπή της, προσπαθώντας να ρίξει φως στην κατάσταση και να επισημάνει τη σημασία της ισορροπίας.

«Ο Δημήτρης ήταν ευγενέστατος και ειλικρινής. Πήρα και πάρα πολλά μηνύματα για εκείνον. Ήταν μια πολύ ωραία κουβέντα. Αν δεν κάνω λάθος, προκάλεσε αντιδράσεις», σημείωσε αρχικά η παρουσιάστρια.

Η ίδια εξήγησε ότι τα σχόλια του Δημήτρη δεν είχαν καμία πρόθεση υποτίμησης της Ιωάννας Τούνη: «Αντιλήφθηκα τα λεγόμενα του όπως τα αντιλήφθηκαν και κάποιοι τηλεθεατές. Δε θεωρώ ότι το είπε για να την υποβιβάσει. Απλώς ανέφερε ότι όταν τη γνώρισε, ακόμη δεν είχε όλη αυτή την τεράστια επιτυχία. Στις αρχές ήταν πιο απλή, αυτό ήθελε να εκφράσει, χωρίς καμία κακία».

Η Κατερίνα Καινούργιου τόνισε επίσης ότι και οι δύο δημόσια διατηρούν ένα πολύ σωστό προφίλ: «Δημόσια και οι δύο στηρίζουν ο ένας τον άλλον και είναι γονείς ενός παιδιού. Σε ένα διαζύγιο είναι λογικό να υπάρχει θυμός και στεναχώρια στην αρχή, αλλά δεν θα ήθελα να ρίξουν το επίπεδο τους. Και η Ιωάννα, αλλά και ο Δημήτρης, το έχουν καταφέρει. Έχουν ένα υπέροχο παιδί και για τα μάτια του οφείλουν να είναι αρμονικοί μεταξύ τους».

Η παρουσιάστρια κατέληξε λέγοντας: «Δεν είδα τίποτα το επιλήψιμο στη χθεσινή του συνέντευξη, και θα τον προστάτευα». Οι δηλώσεις της δείχνουν ξεκάθαρα ότι η προσωπική ζωή και οι σχέσεις των δημοσίων προσώπων δεν πρέπει να επηρεάζουν αρνητικά την εικόνα που δίνουν ως γονείς και ανθρώπους.