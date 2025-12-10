Καινούργιου: Το σχόλιο μετά την έκρηξη της Ιωάννας Τούνη στο TikTok

«Δεν είδα τίποτα το επιλήψιμο στη χθεσινή συνέντευξη του Αλεξάνδρου»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.12.25 , 14:25 Εριέττα Κούρκουλου: Ο γιος της έγινε ενός - Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες
10.12.25 , 14:16 «Έχεις το Model Face;»: Η πρόκληση του GNTM που γίνεται viral
10.12.25 , 14:03 Χριστουγεννιάτικο Μπαζάρ «ΕΛΠΙΔΑ»: Άνοιξε τις πύλες του και σας περιμένει
10.12.25 , 13:39 Στο Cash or Trash έρχεται μια...εκρηκτική δημοπρασία!
10.12.25 , 13:26 Πάτρα: Μπλόκο της ΕΛΑΣ στους αγρότες στη Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου
10.12.25 , 13:23 Άση Μπήλιου: Τι αλλάζει από σήμερα για τα ζώδια- Ορθή πορεία του Ποσειδώνα
10.12.25 , 13:19 Παιδιά γεννήθηκαν από σπέρμα με καρκινικό γονίδιο
10.12.25 , 13:15 Nissan Formula E Team: Ανεβαίνει στο βάθρο στην Formula E 2025/26
10.12.25 , 13:09 Λιάγκας για Βανδή: «Mαθαίνω ότι δε θέλει να με δει και με στεναχωρεί πολύ»
10.12.25 , 12:54 Φαράγγι του Αμπά: Δεν ήταν ο Στέλιος το πρώτο θύμα - Η ιστορία της Κάλλιας
10.12.25 , 12:46 Υψηλό σάκχαρο: Αυτά είναι τα πρώτα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοήσετε
10.12.25 , 12:37 Γρηγόρης Πετράκος: «Δεν καβάλησα ποτέ το καλάμι»
10.12.25 , 12:35 Χριστουγεννιάτικα δώρα: 10 ιδέες για κάθε budget
10.12.25 , 12:29 Καινούργιου: Το σχόλιο μετά την έκρηξη της Ιωάννας Τούνη στο TikTok
10.12.25 , 12:27 Δήμητρα Παπαδήμα: «Σε ένα κρεβάτι γεννιόμαστε και σε ένα πεθαίνουμε»
Συνταξιούχοι: Τα τέσσερα «δώρα» που θα πάρουν την Πρωτοχρονιά
Τούνη για Αλεξάνδρου: «Θα έπρεπε να βρεις τρύπα να κρυφτείς»
Το συμβολικό στολίδι που έχουν επώνυμες στα χριστουγεννιάτικα δέντρα τους
Άση Μπήλιου: Έντονο το αίσθημα της κόπωσης - Ποιοι επηρεάζονται;
Καινούργιου: Το σχόλιο μετά την έκρηξη της Ιωάννας Τούνη στο TikTok
Γιώργος Λιάγκας: Πρώτη φορά μιλάει για τη Μαρία Αντωνά και τα παιδιά του
Έλενα Παπαρίζου: «Είχε πάει ξανά στο νοσοκομείο πριν μερικές μέρες»
Λιάγκας για Βανδή: «Mαθαίνω ότι δε θέλει να με δει και με στεναχωρεί πολύ»
Φαράγγι του Αμπά: Δεν ήταν ο Στέλιος το πρώτο θύμα - Η ιστορία της Κάλλιας
Έκτακτο επίδομα Χριστουγέννων: Ποιοι δικαιούχοι θα εισπράξουν 400 ευρώ
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η σχέση και ο χωρισμός της Ιωάννας Τούνη με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου φαίνεται ότι συνεχίζει να απασχολεί τα μέσα ενημέρωσης και το κοινό.

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου παραχώρησε χθες, Τρίτη 9 Δεκεμβρίου, συνέντευξη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και στην Κατερίνα Καινούργιου, όπου μίλησε ανοιχτά για τη σχέση του με την influencer και τον χωρισμό τους.

Τα λόγια του πρώην συντρόφου της Ιωάννας Τούνη προκάλεσαν άμεση αντίδραση από την ίδια, η οποία θέλησε να εκφράσει τη δική της άποψη μέσω ενός βίντεο στο TikTok, αφήνοντας σαφώς υπονοούμενα για τον Δημήτρη Αλεξάνδρου.

Τούνη για Αλεξάνδρου: «Θα έπρεπε να βρεις τρύπα να κρυφτείς»

Παρά τις όποιες εντάσεις, η Κατερίνα Καινούργιου έσπευσε να δώσει τη δική της ανάλυση μέσα από την εκπομπή της, προσπαθώντας να ρίξει φως στην κατάσταση και να επισημάνει τη σημασία της ισορροπίας.

«Ο Δημήτρης ήταν ευγενέστατος και ειλικρινής. Πήρα και πάρα πολλά μηνύματα για εκείνον. Ήταν μια πολύ ωραία κουβέντα. Αν δεν κάνω λάθος, προκάλεσε αντιδράσεις», σημείωσε αρχικά η παρουσιάστρια.

Η ίδια εξήγησε ότι τα σχόλια του Δημήτρη δεν είχαν καμία πρόθεση υποτίμησης της Ιωάννας Τούνη: «Αντιλήφθηκα τα λεγόμενα του όπως τα αντιλήφθηκαν και κάποιοι τηλεθεατές. Δε θεωρώ ότι το είπε για να την υποβιβάσει. Απλώς ανέφερε ότι όταν τη γνώρισε, ακόμη δεν είχε όλη αυτή την τεράστια επιτυχία. Στις αρχές ήταν πιο απλή, αυτό ήθελε να εκφράσει, χωρίς καμία κακία».

Η Κατερίνα Καινούργιου τόνισε επίσης ότι και οι δύο δημόσια διατηρούν ένα πολύ σωστό προφίλ: «Δημόσια και οι δύο στηρίζουν ο ένας τον άλλον και είναι γονείς ενός παιδιού. Σε ένα διαζύγιο είναι λογικό να υπάρχει θυμός και στεναχώρια στην αρχή, αλλά δεν θα ήθελα να ρίξουν το επίπεδο τους. Και η Ιωάννα, αλλά και ο Δημήτρης, το έχουν καταφέρει. Έχουν ένα υπέροχο παιδί και για τα μάτια του οφείλουν να είναι αρμονικοί μεταξύ τους».

Η παρουσιάστρια κατέληξε λέγοντας: «Δεν είδα τίποτα το επιλήψιμο στη χθεσινή του συνέντευξη, και θα τον προστάτευα». Οι δηλώσεις της δείχνουν ξεκάθαρα ότι η προσωπική ζωή και οι σχέσεις των δημοσίων προσώπων δεν πρέπει να επηρεάζουν αρνητικά την εικόνα που δίνουν ως γονείς και ανθρώπους.

Καινούργιου: Το σχόλιο μετά την έκρηξη της Ιώαννας Τούνη στο TikTok

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
KΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
 |
ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥΝΗ
 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
 |
SUPER ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top