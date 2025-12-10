Χρουσαλά: Ποζάρει με sexy φόρεμα μπροστά στο χριστουγεννιάτικο σαλόνι της

Μέσα από μερικές πρόσφατες φωτογραφίες στο Instagram, η Μαριέττα Χρουσαλά έδωσε στους followers της μια γεύση από τη βραδινή της έξοδο, αλλά και από την εντυπωσιακή διακόσμηση του σπιτιού της.

Η γνωστή επιχειρηματίας, μοντέλο και παρουσιάστρια φροντίζει συχνά να μοιράζεται με το κοινό στιγμές από την καθημερινότητά της, αποκαλύπτοντας τόσο το προσωπικό της στιλ όσο και τις γιορτινές προετοιμασίες στο σπίτι.

Η σύζυγος του Λέοντα Πατίτσα έχει ήδη μπει στο πνεύμα των Χριστουγέννων, απολαμβάνοντας την πιο ζεστή και γιορτινή περίοδο του χρόνου. Μέσα από το προφίλ της στο Instagram, μοιράζεται μικρές στιγμές που αποτυπώνουν τη μαγεία των ημερών και τη χαρά του σπιτιού της, δημιουργώντας μία ατμόσφαιρα που μοιάζει βγαλμένη από χριστουγεννιάτικο παραμύθι.

Μαριέττα Χρουσαλά: Ποζάρει με βελούδινο φόρεμα μπροστά στο χριστουγεννιάτικο σαλόνι της

Σε μία από τις τελευταίες αναρτήσεις της, η ίδια ποζάρει δίπλα στο εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο της έπαυλής τους στο Ελληνικό, φορώντας ένα βελούδινο βουργουνδί φόρεμα με σέξι σκίσιμο μπροστά, που συνδύασε με ψηλές γόβες. Το σύνολο είναι κομψό, λαμπερό και ταυτόχρονα glamorous, ενώ η ίδια αποπνέει αυτοπεποίθηση και στιλ, δείχνοντας πώς η μόδα μπορεί να συνδυαστεί αρμονικά με την εορταστική διάθεση.

Οι φωτογραφίες αποκαλύπτουν επίσης το εντυπωσιακό σαλόνι της, με τη διακόσμηση να εκπέμπει αέρα αριστοκρατίας και ταυτόχρονα ζεστασιάς. Η Μαριέττα Χρουσαλά, μητέρα τριών παιδιών – της Μαργκώς, του Σπύρου και του Κωνσταντίνου – δεν περιορίστηκε μόνο στο outfit της, αλλά παρουσίασε στολίδια που έχουν δημιουργηθεί ειδικά για τα μέλη της οικογένειάς της, με τα ονόματα και τα αρχικά τους, προσθέτοντας μία προσωπική πινελιά στη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα.

Η ανάρτηση της Μαριέττας Χρουσαλά

Πρόσφατα, το ζεύγος Χρουσαλά-Πατίτσα γιόρτασε την Ημέρα των Ευχαριστιών με ζεστή και ταυτόχρονα glamorous διάθεση. Μέσα από τις αναρτήσεις της, η Μαριέττα Χρουσαλά έδειξε την ατμόσφαιρα που είχε ετοιμάσει για την ημέρα εκείνη, από τη γιορτινή διακόσμηση του πολυτελούς σπιτιού τους, μέχρι τα outfit, τους καλεσμένους και τις δραστηριότητες που ακολούθησαν, προσφέροντας στους followers μια πλήρη εικόνα της ξεχωριστής γιορτής.