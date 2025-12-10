Στο Cash or Trash έρχεται μια...εκρηκτική δημοπρασία!

Το Cash or Trash, η πρώτη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα, με παρουσιάστρια τη Δέσποινα Μοιραράκη, δίνει την ευκαιρία σε όλους να ζήσουν τη δημοπρασία της ζωής τους για 5η σεζόν, καθημερινά στις 17:20 στo Star!

Σήμερα, Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου στις 17:20, στο Cash or Trash η Δέσποινα Μοιραράκη θα υποδεχθεί τρεις νέους πωλητές και ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής, θα εκτιμήσει τα αντικείμενά τους, που έχουν μια ξεχωριστή ιστορία.

Από την Καλαμάτα ταξίδεψαν τα αντικείμενα της Έλενας για να βρεθούν στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash. Τα υπογεγραμμένα και κατασκευασμένα τη δεκαετία του ’70 αντικείμενα, από μεγάλο οίκο κεραμικής και πορσελάνης της Αγγλίας, θα μπορούσε κάποιος να τα χαρακτηρίσει και έργα τέχνης. Η δυναμική πωλήτρια είναι έμπορος αυτοκινήτων και έχει καταφέρει να ξεχωρίσει στην αγορά της Καλαμάτας, αλλά και της υπόλοιπης Πελοποννήσου, σε έναν, μάλλον, ανδροκρατούμενο χώρο. Στο δωμάτιο των αγοραστών όλα δείχνουν να είναι με το μέρος της Έλενας, αφού η πώληση είναι το δυνατό της στοιχείο και για τα αντικείμενά της θα ακολουθήσει μια εκρηκτική δημοπρασία!

Αν και ασχολείται με την ηλεκτρομυοδιέγερση και πιο συγκεκριμένα την τεχνική εκγύμνασης με ηλεκτρικούς παλμούς, ο Παύλος φέρνει στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash μια ηλεκτρονικής μορφής παθητική απόλαυση! Η τηλεόραση του πωλητή είναι από τις πιο ωραίες μεταποιημένες συσκευές, με απόλυτη έμπνευση τη διαδικασία της δεύτερης ευκαιρίας δύο χρηστικών αντικειμένων. Έχοντας ένα συγκεκριμένο ποσό στο μυαλό του, καθώς ο Παύλος πιστεύει πολύ στην ιδιαιτερότητα, αλλά και στην πρωτοτυπία του αντικειμένου που παρουσιάζει στο δωμάτιο των αγοραστών, αυτή η δημοπρασία παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον μέχρι και το τελευταίο λεπτό!

Ο Θωμάς έρχεται στο Cash or Trash από την όμορφη Κατερίνη και φέρνει ένα αντικείμενο, που βρισκόταν χρόνια σε έναν χώρο του ως διακοσμητικό στοιχείο. Ο πρώην αθλητής και νυν δάσκαλος πολεμικών τεχνών δεν ικανοποιείται από την εκτίμηση του Θάνου Λούδου, όμως στο δωμάτιο των αγοραστών όλα μπορεί να συμβούν, αρκεί να διαθέτεις τα σωστά επιχειρήματα για να πείσεις και να κλείσεις μια συμφέρουσα συμφωνία! Άραγε, θα λειτουργήσει αυτή η συνθήκη θετικά για τον Θωμά;





