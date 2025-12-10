Στο Cash or Trash έρχεται μια...εκρηκτική δημοπρασία!

Το Cash or Trash, η πρώτη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα, με παρουσιάστρια τη Δέσποινα Μοιραράκη, δίνει την ευκαιρία σε όλους να ζήσουν τη δημοπρασία της ζωής τους για 5η σεζόν, καθημερινά στις 17:20 στo Star! 

Σήμερα, Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου στις 17:20, στο Cash or Trash  η Δέσποινα Μοιραράκη θα υποδεχθεί τρεις νέους πωλητές και ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής, θα εκτιμήσει τα αντικείμενά τους, που έχουν μια ξεχωριστή ιστορία. 

Από την Καλαμάτα ταξίδεψαν τα αντικείμενα της Έλενας για να βρεθούν στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash. Τα υπογεγραμμένα και κατασκευασμένα τη δεκαετία του ’70 αντικείμενα, από μεγάλο οίκο κεραμικής και πορσελάνης της Αγγλίας, θα μπορούσε κάποιος να τα χαρακτηρίσει και έργα τέχνης. Η δυναμική πωλήτρια είναι έμπορος αυτοκινήτων και έχει καταφέρει να ξεχωρίσει στην αγορά της Καλαμάτας, αλλά και της υπόλοιπης Πελοποννήσου, σε έναν, μάλλον, ανδροκρατούμενο χώρο. Στο δωμάτιο των αγοραστών όλα δείχνουν να είναι με το μέρος της Έλενας, αφού η πώληση είναι το δυνατό της στοιχείο και για τα αντικείμενά της θα ακολουθήσει μια εκρηκτική δημοπρασία!   

Στο Cash or Trash έρχεται μια...εκρηκτική δημοπρασία!

Αν και ασχολείται με την ηλεκτρομυοδιέγερση και πιο συγκεκριμένα την τεχνική εκγύμνασης με ηλεκτρικούς παλμούς, ο Παύλος φέρνει στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash μια ηλεκτρονικής μορφής παθητική απόλαυση! Η τηλεόραση του πωλητή είναι από τις πιο ωραίες μεταποιημένες συσκευές, με απόλυτη έμπνευση τη διαδικασία της δεύτερης ευκαιρίας δύο χρηστικών αντικειμένων. Έχοντας ένα συγκεκριμένο ποσό στο μυαλό του, καθώς ο Παύλος πιστεύει πολύ στην ιδιαιτερότητα, αλλά και στην πρωτοτυπία του αντικειμένου που παρουσιάζει στο δωμάτιο των αγοραστών, αυτή η δημοπρασία παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον μέχρι και το τελευταίο λεπτό! 

Ο Θωμάς έρχεται στο Cash or Trash από την όμορφη Κατερίνη και φέρνει ένα αντικείμενο, που βρισκόταν χρόνια σε έναν χώρο του ως διακοσμητικό στοιχείο. Ο  πρώην αθλητής και νυν δάσκαλος πολεμικών τεχνών δεν ικανοποιείται από την εκτίμηση του Θάνου Λούδου, όμως στο δωμάτιο των αγοραστών όλα μπορεί να συμβούν,  αρκεί να διαθέτεις τα σωστά επιχειρήματα για να πείσεις και να κλείσεις μια συμφέρουσα συμφωνία! Άραγε, θα λειτουργήσει αυτή η συνθήκη θετικά για τον Θωμά;

Στο Cash or Trash έρχεται μια...εκρηκτική δημοπρασία!
 

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες και άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο συναρπαστικά επεισόδια! Καθημερινά οι αγοραστές, λάτρεις των παλιών αντικειμένων και φανατικοί συλλέκτες θα… «κονταροχτυπιούνται» για να αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους!

H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις! Κάθε εβδομάδα ένας διάσημος πωλητής έρχεται να πουλήσει το αντικείμενό του, για να ζήσει την εμπειρία της δημοπρασίας! 

Αυτή τη σεζόν στο «Cash or Trash» θα… γίνει παιχνίδι! Οι νέοι αγοραστές, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης και η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε, έρχονται αποφασισμένοι να «ανακατέψουν» τη δημοπρασία, να διεκδικήσουν τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα και να πάρουν τα ηνία από τους παλιούς!

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν ο έμπορος κοσμημάτων και αντικέρ Γιώργος Τσαγκαράκης, η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης και Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής και Άντα Πανά, ο έμπορος συλλεκτικών ειδών Θανάσης Μαυρομάτης, ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδου, η έμπορος κοσμημάτων Ειρήνη Πλευράκη και ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης. 

Στο Cash or Trash έρχεται μια...εκρηκτική δημοπρασία!

Πρωταγωνιστές, όμως, για ακόμη μια σεζόν είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό,  σκονισμένο αντικείμενο, πουγια χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές,  βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς;

Το Cash or Trash, που επιστρέφει τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Star, θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας!

Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash! Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι! 

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα και εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!
 

CASH OR TRASH
