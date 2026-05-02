Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το παιχνίδι λέξεων LINGO προβάλλεται κάθε Σαββατοκύριακο στις 18:25 από το Star.
  • Ο Νίκος Μουτσινάς παρουσιάζει το παιχνίδι με χιούμορ και ενέργεια, προσφέροντας ψυχαγωγία.
  • Στο επεισόδιο του Σαββάτου 2 Μαΐου, συμμετέχουν τρεις ομάδες με διαφορετικά κίνητρα για τη νίκη.
  • Την Κυριακή 3 Μαΐου, οι διαγωνιζόμενοι περιλαμβάνουν αδελφές και ζευγάρια από τη Θεσσαλονίκη.
  • Η αγωνία κορυφώνεται καθώς το χρηματικό έπαθλο αυξάνεται και οι δυσκολίες μεγαλώνουν.

LINGO, το γρήγορο, διασκεδαστικό και εθιστικό παιχνίδι λέξεων, που δίνει διπλό ραντεβού με τους τηλεθεατές κάθε Σαββατοκύριακο στις 18:25, μέσα από τη συχνότητα του Star! 

Ο απολαυστικός Νίκος Μουτσινάς με το μοναδικό του χιούμορ, την ενέργεια και την αμεσότητά του υπόσχεται να χαρίσει ακόμα περισσότερες στιγμές ψυχαγωγίας και υποδέχεται τους παίκτες για να ξεκινήσουν συναρπαστικές LINGO μάχες! 

Σε κάθε επεισόδιο τρεις δυνατές ομάδες δοκιμάζουν τις αντοχές και την παρατηρητικότητά τους με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο! 

Αυτό το Σαββατοκύριακο 2 – 3 Μαΐου, οι εκπληκτικές ομάδες του LINGO θα διεκδικήσουν δυναμικά τη νίκη! 
Το Σάββατο 2/5, οι αδελφές Γωγώ και Γιώτα, θέλουν να  κερδίσουν για να καλύψουν υποχρεώσεις και να πραγματοποιήσουν ένα road trip. Αντίπαλοί τους, η Ειρήνη και ο Διονύσης, ένα ζευγάρι που είναι μαζί έξι χρόνια και έχουν αποκτήσει ένα μωρό, καθώς και οι φίλοι Νίκος και Ευθύμης, που τους ενώνουν οι… παιδικές χαρές που επισκέπτονται με τα παιδιά τους. 

Την Κυριακή 3/5, η Έφη και η Άννα, είναι αδελφές που μπορεί –όπως σχολιάζει ο Νίκος Μουτσινάς– να μη μοιάζουν πολύ, αλλά οι ίδιες επιμένουν ότι συχνά τις μπερδεύουν. 
Απέναντί τους θα βρεθούν, η Τάνια και ο Δημήτρης, ζευγάρι εδώ και 15 χρόνια από τη Θεσσαλονίκη, καθώς και οι δίδυμοι αδελφοί Στέλιος και Θοδωρής, επίσης από τη Θεσσαλονίκη.

Όλοι οι παίκτες μπαίνουν στο παιχνίδι με αυτοπεποίθηση και σε κάθε γύρο η αγωνία κορυφώνεται, 
καθώς το χρηματικό έπαθλο αυξάνεται και η δυσκολία μεγαλώνει, κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τελευταίο λεπτό!  

Ποιοι θα φτάσουν μέχρι το τέλος και πόσα θα καταφέρουν να κερδίσουν;

Μείνετε συντονισμένοι και ζήστε το Σάββατο 2 και την Κυριακή 3 Μαΐου την εμπειρία του LINGO, εκεί όπου οι λέξεις γίνονται το πιο απρόβλεπτο παιχνίδι και η διασκέδαση δεν έχει όρια!

