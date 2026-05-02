Άραξος: Με σοβαρά τραύματα δημοσιογράφος από το ατύχημα με σκάλα αεροπλάνου

Ελαφρά τραύματα φέρουν οι άλλοι δύο τραυματίες

Ελλαδα
Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ
Το ρεπορτάζ της Άννας Σταματιάδου για το ατύχημα στο αεροδρόμιο του Αράξου με τρεις τραυματίες/ κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star 1/5/26
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Τρεις τραυματίες από την υποχώρηση σκάλας επιβίβασης στο αεροδρόμιο Άραξου κατά τη διάρκεια τελετής ονοματοδοσίας αεροπλάνου.
  • Μία δημοσιογράφος φέρει σοβαρά τραύματα και ενδέχεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.
  • Δύο άλλοι τραυματίες, ένας φωτορεπόρτερ και ένας εικονολήπτης, έχουν ελαφρύτερα τραύματα.
  • Η σκάλα υποχώρησε από ύψος περίπου τριών μέτρων, ρίχνοντας περίπου δέκα άτομα στο έδαφος.
  • Έχει ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια της πτώσης της σκάλας.

Στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Πάτρας έχουν διακομιστεί οι τρεις τραυματίες μετά την υποχώρηση σκάλας επιβίβασης στο πολιτικό αεροδρόμιο του Αράξου, κατά την διάρκεια τελετής για την ονοματοδοσία αεροπλάνου ξένης εταιρίας.

Πανικός στον Άραξο: Υποχώρησε σκάλα αεροσκάφους - Τρεις τραυματίες

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πιο σοβαρά τραύματα φέρει μία δημοσιογράφος, η οποία ενδέχεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, ενώ οι δύο άλλοι τραυματίες, ένας φωτορεπόρτερ και ένας εικονολήπτης, φέρουν ελαφρύτερα τραύματα.

Άραξος: Με σοβαρά τραύματα δημοσιογράφος από το ατύχημα με σκάλα αεροπλάνου

Οι άνθρωποι έπεσαν από ύψος περίπου τριών μέτρων όταν υποχώρησε η σκάλα επιβίβασης, στην οποία είχαν ανέβει μαζί με άλλα άτομα, για να καλύψουν δημοσιογραφικά την άφιξη αεροπλάνου ξένης εταιρείας, στο οποίο θα δινόταν το όνομα «Πάτρα».

Άραξος: Με σοβαρά τραύματα δημοσιογράφος από το ατύχημα με σκάλα αεροπλάνου

Για αγνώστους ακόμα λόγους, η σκάλα υποχώρησε, με αποτέλεσμα περίπου δέκα άτομα να βρεθούν στο έδαφος. Αμέσως μετά κλήθηκαν ασθενοφόρα, ενώ γιατρός του νοσοκομείου της Αμαλιάδας που βρισκόταν στην τελετή πρόσφερε τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες.

Όσον αφορά στα αίτια της πτώσης της σκάλας, έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα.

