Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 3 Μαΐου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.05.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 3 Μαΐου
02.05.26 , 23:50 Νέο Phishing: Φτιάχνουν ψεύτικα προφίλ και τάζουν δουλειές
02.05.26 , 23:33 H στιγμή των πυροβολισμών στον Άγιο Δημήτριο - Βίντεο ντοκουμέντο
02.05.26 , 22:19 89χρονος: «Συγγενείς του θέλουν να τον φιλοξενήσουν», λέει ο δικηγόρος του
02.05.26 , 21:39 Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες των τραυματιών στο αεροδρόμιο Αράξου
02.05.26 , 21:05 Αλεξανδρούπολη: Ξεκίνησε η δίκη για την κακοποίηση 5χρονου σε νηπιαγωγείο
02.05.26 , 20:29 Φωτιά σε υπαίθριο χώρο πρώην εργοστασίου ελαστικών στην Πάτρα
02.05.26 , 20:05 «Λυγίζει» στο Star o «βασιλιάς των ανταλλακτικών» μετά τη φωτιά στο Ίλιον
02.05.26 , 19:46 LINGO: Το ορθογραφικό λάθος που «έκρινε» τον γύρο!
02.05.26 , 19:38 Renault 4 ETech και Renault 5 ETech: Πέντε αστέρια από τον Green NCAP
02.05.26 , 19:30 Νίκος Μουτσινάς: Έναρξη γεμάτη ενέργεια στο LINGO
02.05.26 , 18:50 Δεν πίστευε στα μάτια της η Γερμανού: Η «εισβολή» στο πλατό
02.05.26 , 18:27 Ζέστη πολύ πάνω από τα φυσιολογικά στην Ευρώπη το καλοκαίρι του 2026!
02.05.26 , 17:45 Συγκινεί ο Αρναούτογλου:«Πέθανε όταν έφυγα.Δεν πρόλαβα να τον αποχαιρετήσω»
02.05.26 , 17:13 Συλλήψεις 3 γυναικών για τους βανδαλισμούς στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών
Δεν πίστευε στα μάτια της η Γερμανού: Η «εισβολή» στο πλατό
Stars System: Ποια ζώδια ευνοούνται περισσότερο τον Μάιο
«Λυγίζει» στο Star o «βασιλιάς των ανταλλακτικών» μετά τη φωτιά στο Ίλιον
Φάνης Μπότσης: Ποιος είναι ο σύντροφος & μελλοντικός σύζυγος της Δ. Μπάρκα
Συντάξεις Ιουνίου: Νωρίτερα θα πληρωθούν πάλι οι συνταξιούχοι
Η Καίτη Γαρμπή σε ηλικία 19 χρόνων, με κατάξανθα μαλλιά!
Stars System: Οι τυχερές ημερομηνίες για σχέσεις και οικονομικά
Παπαδημητρίου- Γεροντιδάκης: Βόλτα χέρι- χέρι στη Γλυφάδα
Μάιος με χιόνια! Στα «λευκά» Ημαθία, Ευρυτανία, Παρνασσός & Πάρνηθα
Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους για τις φήμες χωρισμού: «Στην αρχή με πείραζε»
Περισσότερα

VIDEOS

Άλμπερτ Αϊνστάιν
Άλμπερτ Αϊνστάιν: Από τι πέθανε και ποιος έκλεψε τον εγκέφαλό
Δημήτρης Μητροπάνος ζειμπέκικο
Δημήτρης Μητροπάνος: «Όλοι με είχαν ξεγραμμένο»
Λάμπρος Κωνσταντάρας
Οι φλογεροί έρωτες του γυναικοκατακτητή Λάμπρου Κωνσταντάρα
πιλότοι Ωνάση
Θάνατος - θρίλερ για τους πιλότους της οικογένειας Ωνάση
Leonard Cohen
Το ερωτικό τρίγωνο που έγινε ένα από τα πιο επιτυχημένα
Τζάκι Κένεντι γάμος
Ο γάμος της Τζάκι με τον Κένεντι και οι κρυφοί
Καλλιτέχνες που πέθαναν από δόση ναρκωτικών
Οι σταρ που τα είχαν όλα και πέθαναν βυθισμένοι στον
Στίβεν Χόκινγ: Οι δυο γάμοι και η κακοποίηση
Στίβεν Χόκινγκ: Οι δύο γάμοι, οι απιστίες και οι φήμες
Ελένη Τοπαλούδη
Ελένη Τοπαλούδη: Πριν από 5 χρόνια η δολοφονία της σόκαρε
Εξπρές Σάμινα
Εξπρές Σάμινα: Τα 25 δραματικά λεπτά του ναυαγίου
πριγκίπισσα Νταϊάνα
Όταν η βασίλισσα Ελισάβετ έσκυψε το κεφάλι στην πριγκίπισσα Νταϊάνα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
25 Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Κατά της Βίας των Γυναικών
Στοιχεία σοκ: Μία στις πέντε γυναίκες θα πέσει θύμα βιασμού
Άλμπερτ Άινσταϊν
Αϊνστάιν: «Η λογική θα σε πάει από το Α στο
Γιώργος Σεφέρης: 41 χρόνια χωρίς τον σπουδαίο Έλληνα ποιητή
Γιώργος Σεφέρης: Τα ερωτικά γράμματα του ποιητή προς την αγαπημένη
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Κυριακή 3 Μαΐου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίας Μαύρας μάρτυρος και Αγίου Ροδοπιανού.

Μάρτυρας της χριστιανικής εκκλησίας, η μνήμη της οποίας τιμάται στις 3 Μαΐου, μαζί με τον σύζύγό της, Τιμόθεο. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Μαύρα, Μαύρος και Μαυρουδής.

Η Αγία Μαύρα

Η Αγία Μαύρα

Η Μαύρα με τον Τιμόθεο ήταν ένα νιόπαντρο ζευγάρι που ζούσε στη Θηβαΐδα της Αιγύπτου τον 3ο αιώνα. Μαρτύρησαν με σταυρικό θάνατο, επειδή αρνήθηκαν να αποκηρύξουν την πίστη τους.

Η Αγία Μαύρα είναι πολιούχος της Λευκάδας, από την οποία πήρε το νησί το όνομά του κατά τη διάρκεια της Ενετοκρατίας (Santa Maura).

 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Μαύρος*
  • Μαύρα, Μαυρούλα, Μαυρίτσα *
  • Ροδόπη, Ροδώπη
  • Βηθεσδά

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:26 και θα δύσει στις 20:17. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 13 ώρες 51 λεπτά.

Σελήνη 16.3 ημερών

 

Παγκόσμια Ημέρα Γέλιου

Η Παγκόσμια Ημέρα Γέλιου ξεκίνησε να εορτάζεται στην Ινδία το 1998 με πρωτοβουλία του δρος Μαντάν Κατάρια, που πιστεύει στις θεραπευτικές ιδιότητες του γέλιου. Στη συνέχεια εξαπλώθηκε στις αγγλοσαξονικές χώρες, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ουγγαρία, τις σκανδιναβικές χώρες και έκτοτε εορτάζεται την πρώτη Κυριακή κάθε Μαΐου.

Μία τυπική Παγκόσμια Ημέρα Γέλιου περιλαμβάνει Πορεία Ειρήνης, ασκήσεις γιόγκα με γέλιο και συγκέντρωση των συμμετεχόντων σε ανοιχτό χώρο με δραστηριότητες γέλιου και προσευχή για την Παγκόσμια Ειρήνη.

Ο ιδρυτής της Παγκόσμιας Ημέρας Γέλιου δρ. Μαντάν Κατάρια σημειώνει: «Οι πολεμικές αναμετρήσεις στον κόσμο είναι αντανάκλαση του εσωτερικού πολέμου που διεξάγεται στα μυαλά των ανθρώπων. Η αιτία που δεν γελάμε πολύ σήμερα είναι επειδή δεν κατανοούμαι την αληθινή σημασία του γέλιου. Το γέλιο δεν είναι μόνο διασκέδαση και χαβαλές, αλλά και έκφραση της ευτυχίας, που μπορεί να έλθει μόνο αν κατανοήσουμε τον σκοπό της ζωής».

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
 |
ΓΙΟΡΤΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top