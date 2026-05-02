Τρεις ημεδαπές, μια 25χρονη και δύο 23χρονες, συνελήφθησαν το περασμένο Σάββατο (25/4/2026) για τους βανδαλισμούς στην πρόσοψη του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, στους Αμπελόκηπους.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ και της ΟΠΚΕ που είχαν μεταβεί στο σημείο. Σε βάρος των τριών γυναικών σχηματίστηκε δικογραφία για φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παράνομη βία κατά συναυτουργία και για άρνηση υποβολής σε δακτυλοσκόπηση.

Αναζητούνται και άλλα άτομα που συμμετείχαν στον βανδαλισμό του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών το βράδυ του Σαββάτου (25/4) κατά τον οποίο ομάδα ατόμων είχε ρίξει κόκκινη μπογιά κι είχε σπάσει με βαριοπούλες τζαμαρίες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, μετά από έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας στις οικίες των κατηγορουμένων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων βαριοπούλες και αντιασφυξιογόνες μάσκες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και της Ο.Π.Κ.Ε. που άμεσα μετέβησαν στο κτήριο του Διοικητικού Εφετείου στους Αμπελόκηπους μετά από εντολή του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου της Γ.Α.Δ.Α. για τον εντοπισμό ατόμων που προκαλούν εκτεταμένες φθορές στην πρόσοψη του κτηρίου, συνελήφθησαν βραδινές ώρες της 25-4-2026, -3- ημεδαπές, 25χρονη και δύο 23χρονες.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής για φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παράνομη βία κατά συναυτουργία και για άρνηση υποβολής σε δακτυλοσκόπηση. Αναζητούνται και έτεροι συνεργοί.

Ειδικότερα, βραδινές ώρες της 25-4-2026, ομάδα ατόμων έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, προκάλεσαν φθορές χρησιμοποιώντας σφυριά, πυροσβεστήρα και μπουκάλια κόκκινης μπογιάς στην πρόσοψη του κτηρίου του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών στους Αμπελόκηπους.

Άμεσα, μετά από εντολή του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου της Γ.Α.Δ.Α., αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και της Ο.Π.Κ.Ε. μετέβησαν στο εν λόγω σημείο όπου εντόπισαν σε παρακείμενο σημείο και ακινητοποίησαν τις -3- κατηγορούμενες και τις οδήγησαν στην Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας.

Κοντά στο σημείο της σύλληψης τους εντοπίστηκε και κατασχέθηκε σακούλα που είχαν απορρίψει οι -3- κατηγορούμενες σε θάμνο, η οποία περιείχε -4- καπέλα, -3- ιατρικές μάσκες και -3- αντιανεμικά μπουφάν μαύρου χρώματος, τα οποία είχαν χρησιμοποιήσει για την απόκρυψη των χαρακτηριστικών τους κατά την πρόκληση των φθορών.

Μετά από έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας στις οικίες των κατηγορουμένων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

2 βαριοπούλες,

2 αντιασφυξιογόνες μάσκες,

πλαστικό δοχείο που περιείχε κόκκινη μπογιά,

τετράδια με ιδιόχειρες σημειώσεις,

2 φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές

4 κινητά τηλέφωνα.

Σημειώνεται ότι οι 3 συλληφθείσες κατά την παραμονή τους στην έδρα της ανωτέρω Υπηρεσίας, αρνήθηκαν να υποβληθούν στη νόμιμη δακτυλοσκοπική τους έρευνα.

Οι συλληφθείσες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.