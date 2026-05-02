Συλλήψεις 3 γυναικών για τους βανδαλισμούς στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών

Κατασχέθηκαν βαριοπούλες κι αντιασφυξιογόνες μάσκες - Αναζητούνται συνεργοί

02.05.26 , 17:45 Συγκινεί ο Αρναούτογλου:«Πέθανε όταν έφυγα.Δεν πρόλαβα να τον αποχαιρετήσω»
02.05.26 , 17:13 Συλλήψεις 3 γυναικών για τους βανδαλισμούς στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών
02.05.26 , 17:00 Φαράγγι Ρίχτη: Γιγαντιαία επιχείρηση για τη διάσωση Γαλλίδας τουρίστριας
02.05.26 , 16:47 Ο Apon σε περιοδεία: Έρχεται το πιο viral tour της χρονιάς
02.05.26 , 16:32 Stars System: Οι τυχερές ημερομηνίες για σχέσεις και οικονομικά
02.05.26 , 16:21 ΠΑΟΚ: Με φόντο το Περιστέρι, ξεκινά η μάχη των πλέι οφ
02.05.26 , 16:18 Ο Ντόναλντ Τραμπ αποσύρει 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από τη Γερμανία
02.05.26 , 16:12 Μάιος με χιόνια! Στα «λευκά» Ημαθία, Ευρυτανία, Παρνασσός & Πάρνηθα
02.05.26 , 15:43 Σκόπελος: Ώρες αγωνίας για μωρό 19 μηνών- Υπόνοια ότι ήπιε ποντικοφάρμακο
02.05.26 , 15:37 Eurovision 2026: Εντυπωσιακή πρώτη πρόβα για τον Akyla στη Βιέννη
02.05.26 , 15:29 Τρόμος στον Άγιο Δημήτριο: 30χρονος πυροβολούσε στον αέρα
02.05.26 , 14:33 Θεσσαλονίκη: Μαθητής έσωσε γυναίκα από πνιγμό - Εφάρμοσε τη λαβή Χάιμλιχ
02.05.26 , 13:51 Έτσι γιόρτασε η showbiz την Πρωτομαγιά: Δεν πτοήθηκαν από τον άστατο καιρό
02.05.26 , 13:42 Κρήτη: Η κατάσταση υγείας του 4χρονου- Η ράτσα του σκύλου που του επιτέθηκε
02.05.26 , 13:00 «12 Δυνατοί (12 Strong)»: Δείτε την ταινία online έως και τις 8/5
Συντάξεις Ιουνίου: Νωρίτερα θα πληρωθούν πάλι οι συνταξιούχοι
Stars System: Ποια ζώδια ευνοούνται περισσότερο τον Μάιο
Έτσι γιόρτασε η showbiz την Πρωτομαγιά: Δεν πτοήθηκαν από τον άστατο καιρό
Σκόπελος: Ώρες αγωνίας για μωρό 19 μηνών- Υπόνοια ότι ήπιε ποντικοφάρμακο
Φάνης Μπότσης: Ποιος είναι ο σύντροφος & μελλοντικός σύζυγος της Δ. Μπάρκα
Ανατροπές στην ΕΡΤ για το Νωρίς Νωρίς; Τι απαντά ο Κρατερός Κατσούλης
Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους για τις φήμες χωρισμού: «Στην αρχή με πείραζε»
Συγκινεί ο Αρναούτογλου:«Πέθανε όταν έφυγα.Δεν πρόλαβα να τον αποχαιρετήσω»
Άση Μπήλιου: Καλό μήνα με Πανσέληνο: Ποια ζώδια επηρεάζονται περισσότερο;
MasterChef 2026: Είχε τη χειρότερη προσπάθεια κι αποχώρησε!
VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
Βανδαλισμοί Στο Εφετείο Αθηνών
Τρεις ημεδαπές, μια 25χρονη και δύο 23χρονες, συνελήφθησαν το περασμένο Σάββατο (25/4/2026) για τους βανδαλισμούς στην πρόσοψη του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, στους Αμπελόκηπους.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ και της ΟΠΚΕ που είχαν μεταβεί στο σημείο. Σε βάρος των τριών γυναικών σχηματίστηκε δικογραφία για φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παράνομη βία κατά συναυτουργία και για άρνηση υποβολής σε δακτυλοσκόπηση.

Αποκλειστικό STAR: «Ξέφραγα αμπέλια» Εφετείο και Άρειος Πάγος

Αναζητούνται και άλλα άτομα που συμμετείχαν στον βανδαλισμό του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών το βράδυ του Σαββάτου (25/4) κατά τον οποίο ομάδα ατόμων είχε ρίξει κόκκινη μπογιά κι είχε σπάσει με βαριοπούλες τζαμαρίες.

Φωτογραφίες από την επίθεση με βαριοπούλες και μπογιές στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών (Eurokinissi)

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, μετά από έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας στις οικίες των κατηγορουμένων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων βαριοπούλες και αντιασφυξιογόνες μάσκες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Αστυνομίας: 

Από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και της Ο.Π.Κ.Ε. που άμεσα μετέβησαν στο κτήριο του Διοικητικού Εφετείου στους Αμπελόκηπους μετά από εντολή του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου της Γ.Α.Δ.Α. για τον εντοπισμό ατόμων που προκαλούν εκτεταμένες φθορές στην πρόσοψη του κτηρίου, συνελήφθησαν βραδινές ώρες της 25-4-2026, -3- ημεδαπές, 25χρονη και δύο 23χρονες.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής για φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παράνομη βία κατά συναυτουργία και για άρνηση υποβολής σε δακτυλοσκόπηση. Αναζητούνται και έτεροι συνεργοί.

Θεσσαλονίκη: Γονείς πλήρωσαν 7.000 ευρώ για τα «σπασμένα» των παιδιών τους

Ειδικότερα, βραδινές ώρες της 25-4-2026, ομάδα ατόμων έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, προκάλεσαν φθορές χρησιμοποιώντας σφυριά, πυροσβεστήρα και μπουκάλια κόκκινης μπογιάς στην πρόσοψη του κτηρίου του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών στους Αμπελόκηπους.

Άμεσα, μετά από εντολή του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου της Γ.Α.Δ.Α., αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και της Ο.Π.Κ.Ε. μετέβησαν στο εν λόγω σημείο όπου εντόπισαν σε παρακείμενο σημείο και ακινητοποίησαν τις -3- κατηγορούμενες και τις οδήγησαν στην Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας.

Κοντά στο σημείο της σύλληψης τους εντοπίστηκε και κατασχέθηκε σακούλα που είχαν απορρίψει οι -3- κατηγορούμενες σε θάμνο, η οποία περιείχε -4- καπέλα, -3- ιατρικές μάσκες και -3- αντιανεμικά μπουφάν μαύρου χρώματος, τα οποία είχαν χρησιμοποιήσει για την απόκρυψη των χαρακτηριστικών τους κατά την πρόκληση των φθορών.

Μετά από έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας στις οικίες των κατηγορουμένων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 2 βαριοπούλες,
  • 2 αντιασφυξιογόνες μάσκες,
  • πλαστικό δοχείο που περιείχε κόκκινη μπογιά,
  • τετράδια με ιδιόχειρες σημειώσεις,
  • 2 φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές
  • 4 κινητά τηλέφωνα.

Σημειώνεται ότι οι 3 συλληφθείσες κατά την παραμονή τους στην έδρα της ανωτέρω Υπηρεσίας, αρνήθηκαν να υποβληθούν στη νόμιμη δακτυλοσκοπική τους έρευνα.

Οι συλληφθείσες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

