Θεσσαλονίκη: Γονείς πλήρωσαν 7.000 ευρώ για τα «σπασμένα» των παιδιών τους

Οι μαθητές είχαν κάνει «γυαλιά καρφιά» δύο σχολεία στον δήμο Θέρμης

STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Ρεπορτάζ Άννα Σανοζίδου - Ραλλιώ Λεπίδου, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Απόσπασμα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star (19/3/2026)
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Γονείς πλήρωσαν 7.000 ευρώ για βανδαλισμούς που προκάλεσαν τα παιδιά τους σε δύο νηπιαγωγεία στη Θεσσαλονίκη.
  • Οι ζημιές περιλάμβαναν σπασμένα τζάμια, θρανία και ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
  • Οι δράστες είναι εννέα ανήλικοι μαθητές ηλικίας 15-17 ετών, καταγεγραμμένοι από κάμερες.
  • Ο Δήμος Θέρμης ζήτησε από τους γονείς να πληρώσουν το κόστος, αλλιώς θα προχωρούσε σε νομικές ενέργειες.
  • Ο Δήμαρχος Θεόδωρος Παπαδόπουλος τόνισε τη σημασία του σεβασμού στα σχολεία.

«Βαθιά το χέρι στην τσέπη» κλήθηκαν να βάλουν γονείς για βανδαλισμούς που προκάλεσαν τα παιδιά τους, σε δύο νηπιαγωγεία στη Θεσσαλονίκη. Πλήρωσαν το ποσό των 7.000 ευρώ στον δήμο Θέρμης. Τους ανήλικους δράστες, που όλοι τους ήταν μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατέγραψαν κάμερες.

Βανδαλισμένες αίθουσες, σπασμένα τζάμια, φθορές σε καλωδιώσεις. Αποκαρδιωτικές εικόνες. Οι ζημιές προκλήθηκαν το περασμένο φθινόπωρο σε δύο νηπιαγωγεία της Θέρμης.

Θεσσαλονίκη: Γονείς πλήρωσαν 7.000 ευρώ για τα «σπασμένα» των παιδιών τους

Θεσσαλονίκη: Γονείς πλήρωσαν 7.000 ευρώ για τα «σπασμένα» των παιδιών τους
7.000 ευρώ κλήθηκαν να πληρώσουν οι γονείς εννέα ανήλικων μαθητών, ηλικίας 15 έως 17 ετών, γιατί έκαναν «γυαλιά καρφιά» δύο σχολεία του Δήμου Θέρμης. Πρόκειται για δύο νηπιαγωγεία, όπου έσπασαν θρανία, τζάμια και ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Θεσσαλονίκη: Γονείς πλήρωσαν 7.000 ευρώ για τα «σπασμένα» των παιδιών τους

Ο Δήμος Θέρμης προχώρησε άμεσα στην αποκατάσταση των ζημιών. Ωστόσο, ζήτησε από τους γονείς των εννέα μαθητών να πληρώσουν το κόστος, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά - όπως και έγινε -, διαφορετικά θα προχωρούσε στην άσκηση ένδικων μέσων.

Θεσσαλονίκη: Οι ανήλικοι δράστες καταγράφηκαν από κάμερες και εντοπίστηκαν από την Αστυνομία

Οι ανήλικοι δράστες εντοπίστηκαν ύστερα από συστηματική δουλειά των αστυνομικών αρχών και αξιοποίηση υλικού από κάμερες ασφαλείας που βρίσκονταν στους χώρους των σχολείων.

«Όταν πήγα, μου ήρθε να κλάψω. Θα πρέπει να καταλάβουν όλα τα παιδιά ότι το σχολείο είναι το δεύτερο σπίτι τους» είπε στην κάμερα του Star και τη Ραλλιώ Λεπίδου o Δήμαρχος Θέρμης, Θεόδωρος Παπαδόπουλος.

 

