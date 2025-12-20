Ανήλικοι «dealers» σε σχολεία: «Θα φας πολύ ξύλο, μπρο»

Ανήλικοι μαθητές διακινούσαν κάνναβη ακόμα και κοκαΐνη μέσα σε σχολεία στην Αττική.

Στο αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Μάνου Σωτηρόπουλου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, θα ακούσετε πώς προσέγγιζαν τους υποψήφιους αγοραστές ακόμα και μέσα στα προαύλια των σχολείων αλλά και ποιες ήταν οι κωδικές τους ονομασίες.

Οι αστυνομικοί, σπάνε την πόρτα και εισβάλουν σε διαμέρισμα. Σε τάπερ βρίσκουν τυλιγμένα ναρκωτικά. Οι διακινητές είχαν δημιουργήσει ακόμα και κρύπτη σε τοίχο.

Ποιος θα πίστευε ότι αυτά τα ναρκωτικά θα τα πουλούσαν μαθητές σε μαθητές...

Πρόκειται για μια συμμορία 12 ατόμων: 6 ενήλικοι και 6 ανήλικοι. Δρούσαν κυρίως σε σχολεία και κεντρικές πλατείες.

Δείτε πώς προσέγγιζαν τους μαθητές ακόμα και μέσα στο προαύλιο του σχολείου:

«Καθόντουσαν στο προαύλιο και ήρθαν και με έπιασαν. Μου είπαν ότι είναι νέοι στο σχολείο και θα διοργανώσουν ένα πάρτι για να γνωριστούμε… Μετά από λίγο μου είπαν ότι αν θέλω να είμαι πιο χαλαρή έχουν κάτι που θα με κάνει να ξεχάσω όλα μου τα προβλήματα, με πολύ λίγα χρήματα… Από τότε δεν τους ξαναείδα, κάποιοι συμμαθητές μου, νομίζω αγόρασαν, αλλά δεν ξέρω τι», λέει μαθήτρια στο Star.

Tα «παρατσούκλια» της συμμορίας που διακινούσε ναρκωτικά

Ηγετικό στέλεχος της συμμορίας είναι ο 20χρονος με το παρατσούκλι «ΦΡΑΤΕΛΟ», ο οποιος κατηγορείται και για οπλοκατοχή.

Κωδικές ονομασίες είχαν και τα ανήλικα μέλη της συμμορίας:

Oι 17χρονος «ΠΙΠΗΣ» , ο «ΝΙΤΣΕ», ο «ΣΟΝΙ» και ο «ΝΙΚΟΛΑ», ο 16χρονος «ΦΑΡΟΥΚ» και ο μικρότερος της συμμορίας, μόλις 15 χρονών, ο «ΦΕΣΙ».



Οι ανήλικοι δρούσαν μεταξύ άλλων και στην κεντρική πλατεία της Φιλαδέλφειας. Συναντούσαν ανηλίκους και τους πουλούσαν ναρκωτικά. Αυτόπτης μάρτυρας, μιλά αποκλειστικά στο Star.

«Ήταν εδώ σε πλατείες, σε διάφορα σημεία, πήγαιναν διακριτικά και προσπαθούσαν να πουλήσουν ναρκωτικά. Και οι αγοραστές ήταν μικροί...» λέει ο αυτόπτης μάρτυρας.

Από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε διάφορα σπίτια που έκρυβαν ναρκωτικά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 60 γραμμ. κοκαΐνης, 28 γραμμ. κάνναβης, 4.800 ευρώ, πολλά κινητά τηλέφωνα, ένα πιστόλι ρέπλικα, γεμιστήρας, 4 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας και σιδερογροθιά.

Οι περιοχές που δρούσαν οι ανήλικοι διακινητές ναρκωτικών

Οι διακινητές δρούσαν κυρίως στις περιοχές της Φιλαδέλφειας, Νέα Χαλκηδόνας και Άνω Πατησίων. Είχαν πάει σε αρκετά σχολεία της περιοχής. Τον πυρήνα της οργάνωσης αποτελούσαν οι έξι ενήλικοι, ενώ οι ανήλικοι χρησιμοποιούνταν ως «βαποράκια».

Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, οι μαθητές είχαν διακινήσει ναρκωτικά ακόμα και σε πενθήμερη εκδρομή, με την αστυνομία να έχει καταγράψει τις τηλεφωνικές επαφές.

Αποκάλυψη Star: Οι διάλογοι της συμμορίας των μαθητών - «Θα φας πολύ ξύλο, μπρο»

Αποκαλυπτικοί είναι οι διάλογοι της συμμορίας, όπως αποκάλυψε στο Star η Τασούλα Παπανικολάου.

Όπως είπε η δικαστική συντάκτρια του Star, ο κοριός για τη δράση της συμμορίας «έβγαλε λαβράκι». Οι κατηγορούμενοι επικοινωνούσαν μεταξύ τους με τηλέφωνα-φαντάσματα προκειμένου να μην εντοπιστούν.

To Star παρουσιάζει έναν αποκαλυπτικό διάλογο στον οποίο παραλείπονται οι υβριστικοί χαρακτηρισμοί που χρησιμοποιούν τα μέλη της συμμορίας.

Ο διάλογος είναι μεταξύ του 20χρονου που είναι ηγετικό στέλεχος και ενός ανηλίκου:

20χρονος: Πού είσαι;

Ανήλικος: Σχολείο

20χρονος: Έξι του μήνα έχει διακόσια ευρώ να φέρεις να ξέρεις. Ωραία χωρίς πολλά πολλά μπρο, "έχω σχολείο έχω το ένα έχω το άλλο". Πηδάς τα κάγκελα. Πας παίρνεις ένα λεπτάκι και τσακίζεσαι και το φέρνεις εκεί στην πλατεία.

Ανήλικος: Σε πόση ώρα;

20χρονος: Σε μαξ πέντε λεπτά να είσαι εκεί. Γιατί αν δεν είσαι σε πέντε λεπτά σου ορκίζομαι θα φας πολύ ξύλο, μπρο.

Εκτός όμως από ξύλο, έχει καταγραφεί και περιστατικό με σβήσιμο αναμμένου τσιγάρου σε μέλος της συμμορίας.

Ειδικότερα, από την «σκιαγράφηση» της λειτουργίας της εγκληματικής οργάνωσης, προέκυψε ότι αυτή διεπόταν από αυστηρούς κανόνες πειθαρχίας, η μη τήρηση των οποίων επέσυρε στα μέλη χρηματικές κυρώσεις, άσκηση σωματικής βίας ακόμα και υποβολή σε βασανιστήρια. Σε μία περίπτωση μέλος της εγκληματικής οργάνωσης υπέστη βασανιστήρια με σβήσιμο αναμμένου τσιγάρου στο χέρι του.

