Καλεσμένος στο Πρωινό ήταν το πρωί της Τρίτης ο Στράτος Τζώρτζογλου, όπου μίλησε ανοικτά στον Γιώργο Λιάγκα για τον χωρισμό του από τη Σοφία Μαριόλα, αλλά και για τη βαθιά προσωπική του διαδρομή μέσα από την κατάθλιψη.

Τζώρτζογλου για Μαριόλα: «Η απόφαση για χωρισμό είναι δική μου κι οριστική»

Ο καταξιωμένος ηθοποιός ξεκαθάρισε αρχικά ότι η απομάκρυνση από τη σύζυγό του δεν είναι πρόσφατη: «Αυτό που λέμε χωρισμός, που έφυγε από το σπίτι, είναι μήνες. Είναι από το Σεπτέμβριο. Υπάρχει για μένα κάτι πολύ βασικό και ιερό. Είναι τόσο ιερό που εκεί έχω στηρίξει όλη μου τη ζωή, εκεί στήριξα την αγάπη μου και τη σχέση μου και με την πρώην σύζυγό μου τη Μαρία και με το γιο μου τον Αλκιβιάδη. Είναι η αγάπη με πράξεις. Όχι σ’ αγαπάω αλλά θα είσαι όπως εγώ θέλω να είσαι και τι μου δίνεις. Δεν έχει ανταπόδοση. Αυτή η αγάπη λοιπόν στηρίζεται στο να σκέφτεσαι όσο γίνεται το καλό του άλλου».

Τζώρτζογλου για Μαριόλα: «Η απόφαση για χωρισμό είναι δική μου κι οριστική»

Ο ηθοποιός εξήγησε γιατί αποφεύγει να επαναλαμβάνει δημόσια αναφορές στη σχέση του. «Εγώ όταν γνώρισα τη Σοφία, τη γνώρισα πριν 8 χρόνια. Που σημαίνει, για να μην τα λέω πολλές φορές και γίνομαι γραφικός και λένε πάλι για τη Σοφία μιλάει, και έχω κουραστεί να μιλάω για τη Σοφία γιατί ευτελίζω και τη σχέση μου μαζί της, μειώνω και την ίδια, γιατί κανονικά θα ‘πρεπε να ‘ναι εδώ πέρα και να μιλήσεις κ’ εκείνη. Γιατί να μιλάω εγώ εξ ονόματος και των δύο; Και κατά κάποιο τρόπο η αγάπη και η αγνότητά της δεν μπορεί να περιοριστεί σε λέξεις, γιατί ό,τι και να πεις θα τη μειώσεις», είπε

Σε αυτή τη φάση της ζωής του, ο Στράτος Τζώρτζογλου τόνισε ότι οι προτεραιότητές του είναι ξεκάθαρες: «Αυτή τη στιγμή με απασχολεί μόνο η δουλειά μου. Αυτό που μου λείπει περισσότερο από όλα είναι ο γιος μου, ο Αλκιβιάδης. Δηλαδή να ξαναπάω στην Αμερική, να καθίσω δυο τρεις μήνες μαζί του, κάνω και δουλειές εκεί πέρα και σαν ηθοποιός αλλά έχω και σχολή υποκριτικής και αυτοβελτίωσης και εκεί, οπότε δεν την έχω αφήσει την Αμερική. Αν δεν έχω εδώ πέρα τις δουλειές που με κρατάνε εδώ πέρα, έχω φύγει πριν πω καλημέρα». Και ξεκαθάρισε με απόλυτο τρόπο: «Η απόφαση είναι δική μου και είναι οριστική».

Τζώρτζογλου για Μαριόλα: «Η απόφαση για χωρισμό είναι δική μου κι οριστική»

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η αναφορά του στην κατάθλιψη και στη μάχη που έδωσε επί χρόνια: «Ναι, γιατί με έριξε τόσο χαμηλά, που τουλάχιστον του αξίζει να είναι στο επίπεδο το χαμηλό που ήμουνα εγώ τρία χρόνια. Τρία, Γιώργο. Να βλέπω μόνο το ταβάνι και να μη μιλάω. Να κρύβομαι από όλους. Και πια είχα πιστέψει ότι “τώρα, όπου να ‘ναι, πεθαίνω”. Και το ευχόμουν κιόλας. Να φύγω».

Θυμίζουμε ότι ο Στράτος Τζώρτζογλου κι η Σοφία Μαριόλα ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου στο εκκλησάκι του Τίμιου Σταυρού στο Ακρωτήρι Χανίων το καλοκαίρι του 2019, με κουμπάρα τη Βάνα Μπάρμπα κι άλλους καλούς φίλους.

Στην τελευταία τους κοινή τηλεοπτική συνέντευξη πριν από έναν χρόνο στην εκπομπή Super Κατερίνα, οι δυο τους είχαν μιλήσει ανοιχτά για τις δυσκολίες που είχαν περάσει ως ζευγάρι.

