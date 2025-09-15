Σταύρος Παράβας: Η εξορία, ο χαμός του γιου του & η σχέση του με τον Ωνάση

Σαν σήμερα στις 15 Σεπτεμβρίου του 2008 «έφυγε» από τη ζωή ο «μάγκας με το τρίκυκλο», ο σπουδαίος Έλληνας ηθοποιός του ελληνικού κινηματογράφου, Σταύρος Παράβας.

Ο αγαπημένος ηθοποιός λέγεται ότι πέθανε πικραμένος και μόνος στα 73 του χρόνια, μία ημέρα μετά την ονομαστική του εορτή, αφήνοντας την τελευταία του πνοή από καρδιακή προσβολή στο σπίτι του. Παρ’ όλο που είχε μεγάλη οικογένεια, για αρκετό διάστημα έμεινε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και τον χώρο του θεάτρου, ενώ τα τελευταία χρόνια της ζωή του ήταν σχεδόν ολομόναχος

Κρυφό όνειρό του ήταν να παίξει τον Άμλετ, κάτι που δεν κατάφερε. Παρ' όλα αυτά, ο σπουδαίος ηθοποιός ενσάρκωσε μοναδικά τον ρόλο του γκέι, ενώ καθιερώθηκε στον κινηματογράφο σε χαρακτηριστικούς ρόλους όπως μόδιστρος ή εμφανίστηκε μεταμφιεσμένος σε γυναίκα και άλλοτε ως βαρύς μάγκας.

Γνωρίζοντας τον Σταύρο Παράβα

Ο Σταύρος Παράβας γεννήθηκε το 1937 στο Τουρκοβούνι από πρόσφυγες γονείς και είχε πέντε αδέλφια

Μετακόμισαν οικογενειακώς στο Ναύπλιο όπου έκανε δουλειές του ποδαριού για να στηρίξει οικονομικά τους γονείς και τα αδέλφια του

Η ηθοποιία ήταν η μεγάλη του αγάπη, οπότε και γράφτηκε στη δραματική σχολή του Κωστή Μιχαηλίδη, έχοντας εκλεκτούς δασκάλους που διεύρυναν τους ορίζοντές του

Η πρώτη του επαφή με το σανίδι ήταν με τον θίασο της Κατερίνας στο έργο «Πρώτο Ψέμα» του Γεώργιου Ρούσσου. Στη συνέχεια εμφανίστηκε σε διάφορα θεατρικά με το Ντίνο Ηλιόπουλο και τη Βίλμα Κύρου

Στον κινηματογράφο πρωτοεμφανίστηκε το 1960, στην ταινία «Χριστίνα» του Γιάννη Δαλιανίδη

Διέπρεψε ως φαρσοκωμωδός και ήταν από τους πρώτους που ενσάρκωσαν ρόλους gay στο σινεμά

Μεσουράνησε τη χρυσή εποχή του ελληνικού σινεμά, καθώς και στη δεκαετία του '70

Δεν του άρεσαν οι ταμπέλες και έπληττε πολύ εύκολα. Το 1998, είχε δηλώσει για τον κινηματογράφο, που ποτέ δε συμπάθησε: «Εμένα ο κινηματογράφος δεν μου πρόσφερε τίποτα. Με πήρε απ' το θέατρο. Λόγω φτώχειας έκανα πράγματα που δεν με αντιπροσώπευαν. Για ό,τι έλειπε τότε φώναζαν τον Παράβα»

Πέθανε στις 15 Σεπτεμβρίου του 2008 από καρδιακή προσβολή στο σπίτι του. Ήταν 73 χρόνων.

Δεν μπόρεσε ποτέ να ξεπεράσει τον θάνατο του γιου του

Ο Σταύρο Παράβας πραγματοποίησε έναν γάμο, με την Αγγλίδα χορεύτρια Άννι, την οποία γνώρισε στην Αθήνα όταν εκείνη εργαζόταν στο μπαλέτο του Φώτη Μεταξόπουλου. Με την Άννι απέκτησαν τρία παιδιά, τη Μάρθα, τη Βανέσσα και τον Τζόναθαν. Ο γάμος τους δεν κράτησε πολύ και, έτσι, όταν χώρισαν η πρώην σύζυγός του μετακόμισε στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας με τα παιδιά.

Εκεί ο γιος του είχε ανοίξει μπαρ και όλα έδειχναν ότι πήγαιναν καλά στη ζωή του... Είχε κάνει τη δική του οικογένεια, αποκτώντας ένα αγοράκι, στο οποίο, μάλιστα, είχε δώσει το όνομα του πατέρα του. Δυστυχώς, σε ηλικία 35 χρόνων, ο γιος του Σταύρου Παράβα πέθανε ξαφνικά από πνευμονικό οίδημα.

Ο θάνατος του Τζόναθαν άφησε μία τεράστια πληγή στην ψυχή του Σταύρου Παράβα. Ο σπουδαίος ηθοποιός είχε εξομολογηθεί παλιότερα στο φιλικό του περιβάλλον: «Είμαι ακόμα συγκλονισμένος από τον θάνατο του γιου μου. Κάθε μέρα ξαναζώ εκείνη τη στιγμή, όταν το έμαθα... Ήταν σαν να είχε πέσει το ταβάνι στο κεφάλι μου. Εγώ δεν έχω πια ζωή, η τύχη μου είναι κακή, όπως ήταν και του παιδιού μου. Δεν βρίσκω το κουράγιο να ξανασταθώ στα πόδια μου».

Σε πρόβα της μουσικής παράστασης «Φωνή Λαού» το 1965, μαζί με τους Κώστα Χατζηχρήστο, Γεωργία Βασιλειάδου και Βασίλη Αυλωνίτη και στο πιάνο τον Χατζηδάκι / Φωτογραφία: Eurokinissi

Σταύρος Παράβας: Η σύλληψη, η εξορία στη Γυάρο και τα βασανιστήρια από τη Χούντα του Ιωαννίδη

Το 1974 και όταν ο Σταύρος Παράβας συμμετείχε στην παράσταση «Επτά χρόνια φαγούρα», συνελήφθη και εξορίστηκε στη Γυάρο όπου παρέμεινε μέχρι και την πτώση της χούντας.

Αφορμή για τη σύλληψή του ήταν μια αντιδικτατορική μαντινάδα την οποία ζήτησε ο ηθοποιός να του γράψει ο θεατρικός συγγραφέας της παράστασης. Παίρνοντας εξ ολοκλήρου ο ίδιος ο Σταύρος Παράβας την ευθύνη για τις ατάκες του κειμένου, ενσαρκώνοντας έναν κρητικό λυράρη είπε τη μαντινάδα: «Όποιος καλά μας κυβερνά, θα είναι και δικός μας, γύψο – κοντούς – τρελούς και τανκς, δε θέλει ο λαός μας. Είπα πολλά και λάλησα και πρέπει να το στρίψω, μη τύχει και με βάλουνε και μένα μες στον γύψο»… Κάτι που δε δίστασε να ξανακάνει και στην επόμενη παράσταση.

«Σταύρο, πρόσεχε. Θα μας κάψεις όλους» του έλεγαν οι συνάδελφοί του. Έτσι ένα Σάββατο τον επισκέφθηκαν δύο στρατονόμοι με πολιτικά, οι οποίοι τον συνέλαβαν. Έως ότου να κατάλάβουν οι άλλοι ηθοποιοί τι συνέβη, ο Σταύρος Παράβας ήταν καθ΄ οδόν για τη Γυάρο. Ηταν ένας από τους τελευταίους 44 εξόριστους που έφυγαν από το κολαστήριο.

Ο Σταύρος Παράβας με τον τότε πρωθυπουργό Κώστα Σημίτη, σε εκδήλωση μνήμης των εξόριστων στη Γυάρο το 2001 / Φωτογραφία: Eurokinissi

Έπειτα από χρόνια, ο ηθοποιός δήλωσε για όσα έζησε στη Γυάρο: «Δεν μπορούσα να σκεφτώ και να διανοηθώ ότι υπάρχουν τέτοια μέρη τέρατα, όπου φυλακίζουν ανθρώπινες ψυχές».

Σταύρος Παράβας: «Ο Ωνάσης τον ήθελε για γαμπρό…»

Προτού προχωρήσει στον γάμο του με την Άννι, ο Σταύρος Παράβας λέγεται ότι είχε σχέση με την αδελφή του Ωνάση, Καλλιρρόη Πατρονικόλα.

Αυτό υποστηρίζει και ο ηθοποιός Γιάννης Νέζης, ο οποίος δούλεψε αρκετά στενά με τον Παράβα τα τελευταία χρόνια της ζωής του. «Κάποτε είχε δεσμό με την αδελφή του Αριστοτέλη Ωνάση, την Καλλιρόη Πατρονικόλα. Ο Ωνάσης τον ήθελε για γαμπρό…», σημειώνει ο κ. Νέζης σε παλιότερη συνέντευξή του.

Πολύ γνωστή είναι και η στιχομυθία ανάμεσα στον Σταύρο Παράβα και τον Αριστοτέλη Ωνάση, όταν οι δύο άνδρες βρίσκοντας σε ένα νυχτερινό κέντρο και ο Έλληνας ηθοποιός ζήτησε φωτιά. Τότε, λέγεται, ότι ο Ωνάσης πήρε τότε ένα σπίρτο από ένα κουτί με το λογότυπο της Ολυμπιακής και του είπε: «Καιρός να πάρεις κι εσύ κάτι από την Ολυμπιακή…».