Alfa Romeo Tonale: Δείτε σε ποια σημεία την ανανέωσαν

Η ανανέωση της Alfa Romeo Tonale εξελίσσει ουσιαστικά το πρώτο C-SUV της μάρκας χωρίς να αλλοιώνει καθόλου τον μοναδικό χαρακτήρα του. Η κομψή και αρμονική γραμμή που σχεδίασε ο Αλέξανδρος Λιώκης αποκτά νέα εικόνα, με τις αλλαγές να εντοπίζονται κατά βάση στο εμπρός μέρος. Το νέο Trilobe δίνει έμφαση στον οριζόντιο άξονα τονίζοντας την αίσθηση αυτοκινήτου με σπορ διάθεση. Ταυτόχρονα το Scudetto είναι κοίλο και μαζί με το τρισδιάστατο σήμα αντλεί έμπνευση από την κλασική 33 Stradale και την GT 2000.

Οι νέες εισαγωγές αέρα και η κεντρικά τοποθετημένη πινακίδα δημιουργούν συγγένεια με την Junior, τη στιγμή που τα ανοίγματα στις άκρες του προφυλακτήρα αναφέρονται στις εμβληματικές Giulia GTA και GTAm. Με πιο κοντό εμπρός πρόβολο χάρη στον νέο προφυλακτήρα και με φαρδύτερα μετατρόχια χάρη στις νέες ζάντες 19” & 20”, οι αναλογίες της Tonale έχουν γίνει ακόμα πιο δυναμικές ενώ οι ζάντες διαφοροποιούν και το προφίλ του ανανεωμένου μοντέλου.



Τα ποιοτικά υλικά, η υψηλή προσοχή στην λεπτομέρεια και οι νέοι χρωματισμοί των καθισμάτων δημιουργούν μια πολυτελή και αθλητική ατμόσφαιρα που προκαλεί τον οδηγό να απολαύσει το αυτοκίνητο. Τα σπορ καθίσματα έχουν ηλεκτρικές ρυθμίσεις 8 κατευθύνσεων για οδηγό-συνοδηγό, ηλεκτρική οσφυϊκή υποστήριξη, θέρμανση και αερισμό, ενώ θερμαινόμενο είναι και το τιμόνι.



Στην κεντρική κονσόλα ο περιστροφικός διακόπτης για το κιβώτιο ταχυτήτων συνδυάζει το εργονομικό με το σύγχρονο, αποδεικνύοντας ότι η κομψότητα, με το δυναμισμό και την ευχρηστία μπορούν να συνυπάρξουν. Διατηρείται βέβαια η δυνατότητα αλλαγής σχέσεων από τα πανέμορφα αλουμινένια paddles που βρίσκονται σταθερά τοποθετημένα στην κολόνα του τιμονιού.

Ο εξοπλισμός της νέας Tonale έχει για σκοπό όχι τον εντυπωσιασμό αλλά την διευκόλυνση του οδηγού και των επιβατών. Με ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,3”, infotainment Alfa Connect με οθόνη αφής 10,25” και διαμορφώσιμο interface η Tonale έχει πολύ εύκολο χειρισμό, ακολουθώντας τη λογική ενός smartphone.

Η συμπεριφορά της Tonale είναι κορυφαία στην κατηγορία χάρη στην τέλεια κατανομή της μάζας, την ανεξάρτητη ανάρτηση με γόνατα MacPherson σε όλους τους τροχούς (ανεξάρτητα από την έκδοση κινητήρα), τα φρένα με τετραπίστονες δαγκάνες της Brembo και το πιο γρήγορο τιμόνι στην κατηγορία, με λόγο μετάδοσης 13,6:1. Τον ρόλο της παίζει και η αύξηση στο μετατρόχιο, κάτι που μειώνει ακόμα περισσότερο τόσο τις κλίσεις στις στροφές όσο και την υποστροφή.

Το «παρών» εξακολουθούν να δίνουν στοιχεία όπως τα ηλεκτρονικά ελεγχόμενα αμορτισέρ Dual Stage (DSV) ή τα παθητικά με Frequency Selective Damping (FSD), το σύστημα brake-by-wire που χρησιμοποιεί ηλεκτρική αντλία και εξασφαλίζει πανίσχυρο φρενάρισμα με αναλλοίωτη αίσθηση στο πεντάλ ανεξάρτητα από τις συνθήκες. Το κερασάκι δεν είναι άλλο από την ηλεκτρονικά ελεγχόμενη τετρακίνηση Q4 AWD της έκδοσης Plug-In Hybrid, η οποία εξασφαλίζει τη μέγιστη πρόσφυση χωρίς σημαντική αύξηση στο βάρος και την κατανάλωση. Τη συναρπαστική οδηγική εμπειρία συμπληρώνει παραδοσιακά το χειριστήριο του συστήματος DNA, με τη βοήθεια του οποίου τα χαρακτηριστικά της Tonale προσαρμόζονται πλήρως στις ανάγκες και τις απαιτήσεις κάθε οδηγού.

Η νέα Tonale θα διατίθεται με τρεις κινητήρες. Υπάρχουν δύο υβριδικές επιλογές, ευθυγραμμισμένες με το πρότυπο Euro 6E bis, η Ibrida με 175 HP και η Ibrida Plug-In Q4 με 270 HP. Αμφότερες επωφελούνται από τις αναβαθμισμένες ρυθμίσεις στον ηλεκτρονικό έλεγχο του υβριδικού συστήματος, προς όφελος της πιο άμεσης, γραμμικής και συνεχούς παροχής ισχύος. Πλέον, οι μεταβάσεις από το θερμικό κινητήρα στον ηλεκτρικό και το αντίστροφο είναι ανεπαίσθητες.

Η Tonale Ibrida χρησιμοποιεί υβριδικό κινητήρα βενζίνης 1,5 lt με VGT τούρμπο και αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη με 7 σχέσεις. Η Ibrida Plug-In Q4 από την πλευρά χρησιμοποιεί κινητήρα 1,3 lt που κινεί τους εμπρός τροχούς μέσω αυτόματου κιβωτίου 6 σχέσεων, ενώ ένας ηλεκτρικός κινητήρας είναι συνδεδεμένος στους πίσω τροχούς και εξασφαλίζει την τετρακίνηση αλλά και την αμιγώς ηλεκτρική κίνηση. Για όσους καλύπτουν συχνά μεγάλες αποστάσεις σε ανοιχτό δρόμο, υπάρχει επίσης η επιλογή ντίζελ κινητήρα, με 130 HP και αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη έξι σχέσεων.

Στο κομμάτι της ασφάλειας, η Tonale έχει αξιολογηθεί με 5 αστέρια από τον ανεξάρτητο οργανισμό EuroNCAP. Ο αντίστοιχος εξοπλισμός περιλαμβάνει μεταξύ άλλων σουίτα Αυτόνομης Οδήγησης επιπέδου 2, ενεργό cruise control και ευθυγράμμιση στο κέντρο της λωρίδας, ανίχνευση νεκρού σημείου και επικείμενης οπίσθιας σύγκρουσης, αναγνώριση των σημάτων του ΚΟΚ και ενεργό Speed Assist, καθώς και αυτόματο φρενάρισμα με αναγνώριση πεζών και δικυκλιστών.

Στην Ελλάδα οι πρώτες παραδόσεις της νέας Tonale είναι προγραμματισμένες στο πρώτο τρίμηνο του 2026.