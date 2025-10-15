Καθηγητής Πανεπιστημίου επισημαίνει: «Η θρόμβωση προτιμά την ακινησία»

Η θρόμβωση παραμένει μία από τις πιο σιωπηλές, αλλά και πιο θανατηφόρες απειλές για τη δημόσια υγεία. Σύμφωνα με τα διεθνή στοιχεία, κάθε 6 δευτερόλεπτα ένας άνθρωπος πεθαίνει από θρόμβο του αίματος, ενώ η πάθηση ευθύνεται για 1 στους 4 θανάτους παγκοσμίως.

Το φετινό μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας Θρόμβωσης, η οποία γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 13 Οκτωβρίου: «Από το κεφάλι μέχρι τα πόδια - Πάρε τον έλεγχο, προστατέψου από τη θρόμβωση, προστάτεψε την υγεία σου», υπενθυμίζει ότι η θρόμβωση μπορεί να εμφανιστεί σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος. H πρόληψη, η έγκαιρη διάγνωση και η θεραπεία είναι τα ισχυρότερα «όπλα» απέναντι σ' αυτήν τη σιωπηλή απειλή.

«Η παρατεταμένη καθιστική στάση, η έλλειψη κίνησης ή η ακινησία για μεγάλα χρονικά διαστήματα, όπως σε ταξίδια ή μετά από νοσηλεία, αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο της θρόμβωσης», επισημαίνει ο καθηγητής Χημείας–Βιοχημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Αλέξανδρος Τσελέπης

Όπως δήλωσε στο «Ράδιο Ένα» ο καθηγητής Χημείας–Βιοχημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Μελέτης και Εκπαίδευσης στη Θρόμβωση και την Αντιθρομβωτική Αγωγή (Ι.Μ.Ε.Θ.Α.), κ. Αλέξανδρος Τσελέπης, η θρόμβωση δεν είναι σπάνια, αλλά αντιθέτως πολύ συχνή και γι'αυτό χρειάζεται καθημερινή εγρήγορση.

Όπως εξηγεί, η θρόμβωση βρίσκεται πίσω από πολλές παθήσεις που κοστίζουν ζωές κάθε χρόνο: «Εγκεφαλικό, έμφραγμα, πνευμονική εμβολή, φλεβική θρόμβωση, περιφερική αρτηριακή νόσος, όλα αυτά έχουν κοινό παρονομαστή τη δημιουργία ενός θρόμβου, δηλαδή την πήξη του αίματος μέσα στα αγγεία».

«Ο θρόμβος αυτός φράζει την κυκλοφορία του αίματος και εμποδίζει την οξυγόνωση των οργάνων. Το έμφραγμα του μυοκαρδίου ή το ισχαιμικό εγκεφαλικό είναι μορφές θρόμβωσης. Από εκεί ξεκινούν όλα». Η θρόμβωση, όπως λέει, δεν κάνει διακρίσεις, αλλά προτιμά την ακινησία. «Η παρατεταμένη καθιστική στάση, η έλλειψη κίνησης ή η ακινησία για μεγάλα χρονικά διαστήματα, όπως σε ταξίδια ή μετά από νοσηλεία, αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο. Ακόμη και στο σπίτι, το “αράζω” για ώρες χωρίς να κινούμαι είναι λάθος».

H ισορροπημένη διατροφή και η άσκηση συμβάλλουν στην πρόληψη των καρδιαγγειακών νόσων / Φωτογραφία: Unsplash.com

Θρόμβωση και παράγοντες κινδύνου

Ο κ.Τσελέπης τονίζει ότι η γνώση των παραγόντων κινδύνου για καρδιαγγειακή νόσο είναι καθοριστική για την πρόληψη: Όπως επισημαίνει χαρακτηριστικά: «Κάπνισμα, αυξημένη αρτηριακή πίεση, υψηλή χοληστερίνη και τριγλυκερίδια, διαταραχές στα λιπίδια, παχυσαρκία και καθιστική ζωή είναι τα κυριότερα. Όσο περισσότεροι από αυτούς συνυπάρχουν, τόσο αυξάνεται εκθετικά ο κίνδυνος».Παράλληλα, δίνει έμφαση στη σωστή καθοδήγηση: «Ακούμε μόνο τον γιατρό μας, όχι τον φίλο ή τον γείτονα. Ο θεράπων ιατρός γνωρίζει το ιστορικό μας και μπορεί να καθορίσει την κατάλληλη αγωγή ή πρόληψη. Η συμμόρφωση στις οδηγίες του είναι ζωτικής σημασίας».

Η θρόμβωση μπορεί να προληφθεί - η ενημέρωση σώζει ζωές

Όπως επισημαίνει ο κ. Τσελέπης το Ι.Μ.Ε.Θ.Α., ως επίσημος εκπρόσωπος της Διεθνούς Εταιρείας Θρόμβωσης στην Ελλάδα, προσπαθεί με συνέδρια και διαδικτυακά σεμινάρια (webinars) να διατηρεί ζωντανή την ενημέρωση του κοινού και της ιατρικής κοινότητας, σημειώνοντας ότι: «Στόχος μας είναι να θυμίζουμε σε όλους ότι η θρόμβωση είναι ένας κίνδυνος που μπορεί να προληφθεί, εφόσον υπάρχει γνώση και ευαισθητοποίηση».

Ειδικότερα, κάθε χρόνο καταγράφονται περίπου 10 εκατομμύρια νέα περιστατικά φλεβικής θρομβοεμβολής, που περιλαμβάνει την εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση και την πνευμονική εμβολή. Το ανησυχητικό είναι ότι το 70% των θρόμβων που οδηγούν σε νοσηλεία θα μπορούσε να έχει προληφθεί με απλά μέτρα και σωστή αγωγή, καθιστώντας τη θρόμβωση την πρώτη αιτία θανάτου που μπορεί να προληφθεί εντός νοσοκομείων.