Φάρμα - Γιώργος: Έβαλε τα κλάματα και ζήτησε συγγνώμη μετά την αποχώρηση

Μετά την ήττα του στον Αχυρώνα της Φάρμας και την αποχώρησή του, ο Γιώργος μίλησε στο Breakfast@Star, δηλώνοντας ότι μετάνιωσε για πολλά πράγματα που έκανε στο παιχνίδι.

Ο Γιώργος αποχώρησε πριν την τελική πεντάδα της Φάρμας

Ο παίκτης που αποχώρησε πριν την τελική πεντάδα, αρχικά δήλωσε συγκινημένος που έφυγε. «Έφυγα από ένα άτομο που συμπαθούσα πολύ...» είπε, ενώ τόνισε ότι του λείπει η παρέα του Δημήτρη. «Είναι ένα άτομο που ό,τι λέει αυτό είναι, απλά είναι παρεξηγήσιμος πολλές φορές με τον τόνο της φωνής του, όπως είναι κι ο δικός μου κι αυτό παρεξηγείται, όπως παρεξηγήθηκα κι εγώ από τον κόσμο», πρόσθεσε για τον φίλο του.

Φάρμα: Ο Γιώργος ήρθε πολύ κοντά με τον Δημήτρη

Στη συνέχεια δήλωσε ότι μετάνιωσε για τη συμπεριφορά του. «Από τα λίγα που έχω δει, δεν ήταν συμπεριφορά αυτή από εμένα προς τους υπόλοιπους παίκτες... μετάνιωσα που φώναζα από τον εξώστη με αυτόν τον τρόπο. Είχε δίκιο η Ναταλία που μας είπε "ζώα", αλλά τώρα είναι αργά», είπε.

«Δεν ήταν ό,τι καλύτερο αυτό που βλέπω, μπορεί αν ήμουν πιο καλός να με αγαπούσε ο κόσμος», τόνισε ο Γιώργος στην Ελένη και τον Ετεοκλή. «Από εμένα ένα μεγάλο συγγνώμη προς στον κόσμο, προς στους συμπαίκτες μου που μίλησα με αυτόν τον τρόπο», είπε συγκινημένος.

Φάρμα: Ο Γιώργος συγκινήθηκε στον «αέρα»

«Η μητέρα μου μού είπε "δε σε μεγάλωσα έτσι εγώ, τι είναι αυτό που κάνεις;"» σχολίασε, μην μπορώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά του. «Της είπα "συγγνώμη μάνα"», αποκάλυψε στον «αέρα», λέγοντας ότι μετάνιωσε για τη συμπεριφορά του. «Δεν είμαστε κανίβαλοι. Αν έπρεπε να το αλλάξω θα το άλλαζα», είπε κλείνοντας.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

Δείτε όλα τα επεισόδια της Φάρμας