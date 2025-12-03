Φάρμα - Γιώργος: Έβαλε τα κλάματα και ζήτησε συγγνώμη μετά την αποχώρηση

«Η μητέρα μου μού είπε "Εγώ δε σε μεγάλωσα έτσι"»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.12.25 , 12:25 Άση Μπήλιου: Η έκπληξη για τα γενέθλιά της στο Breakfast@Star
03.12.25 , 12:15 Αγρότες στις Σέρρες έσπασαν το αστυνομικό μπλόκο και πάνε στο τελωνείο
03.12.25 , 12:10 Νέοι κανόνες στην Ε.Ε. για τα πακέτα διακοπών - Τι θα ισχύει για ακυρώσεις
03.12.25 , 12:06 GNTM - Οι φωνές της Ζενεβιέβ: «Γιώργο, μείνε στο βρακί!»
03.12.25 , 12:06 Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Θέλουμε τον καλύτερο των καλύτερων στο GNTM»
03.12.25 , 12:04 Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος: Το σχόλιο του για την Ελένη Μενεγάκη
03.12.25 , 11:40 Η Ελλάδα το καλύτερο μέρος στον κόσμο για τους ξένους συνταξιούχους
03.12.25 , 11:27 Cash or Trash: Τα αντικείμενα της Ολυμπιακής ξεσηκώνουν «θύελλα» προσφορών!
03.12.25 , 11:07 Μαρία Κατσανδρή: Το Σικάγο, οι γονείς & ο έρωτας που ακολούθησε στο Παρίσι
03.12.25 , 11:06 Άγγελος Λάτσιος: Η πρώτη φωτογραφία του από τη θητεία του στο Ναυτικό
03.12.25 , 10:50 Ελίνα Παπίλα: «Δεν υπάρχει κόντρα τηλεόρασης - YouTube»
03.12.25 , 10:48 ΑμεΑ:Αντιμετωπίζοντας διακρίσεις & περιθωριοποίηση- Η έρευνα για την Ελλάδα
03.12.25 , 10:42 Ελεύθερη η Φεντερίκα Μογκερίνι- «Δε θεωρείται ύποπτη διαφυγής»
03.12.25 , 10:41 Τέλος το ρωσικό φυσικό αέριο και πετρέλαιο για την ΕΕ
03.12.25 , 10:35 Αντελίνα Βαρθακούρη: «Δε με έβρισκα» - Όσα είπε για την απώλεια κιλών
Eυγενία Σαμαρά: Eκθαμβωτική εμφάνιση με δημιουργία των MI-RŌ
Ταύρος: Έπεσε γέφυρα στον παράδρομο της Πέτρου Ράλλη - Στα δύο ο δρόμος
Κόνι Μεταξά: «Τη μεγαλύτερη προδοσία την έχω βιώσει από τον Μάριο»
Στάση εργασίας σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά την Παρασκευή 5/12
Αντελίνα Βαρθακούρη: «Δε με έβρισκα» - Όσα είπε για την απώλεια κιλών
Νένα Χρονοπούλου: Άλλος άνθρωπος - Πώς κατάφερε να χάσει 36 κιλά;
Ο Ανδρέας Λοβέρδος μίλησε πρώτη φορά για τη σύλληψη του γιου του
Φάρμα - Βάγγος: Αποκάλυψε αν μίλησε με τη Ναταλία μετά την αποχώρησή του!
Η χρυσή λίρα «βαδίζει» προς τα 1.000 ευρώ
Φάρμα - Γιώργος: Έβαλε τα κλάματα και ζήτησε συγγνώμη μετά την αποχώρηση
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Δείτε όσα είπε ο Γιώργος από τη Φάρμα στο Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μετά την ήττα του στον Αχυρώνα της Φάρμας και την αποχώρησή του, ο Γιώργος μίλησε στο Breakfast@Star, δηλώνοντας ότι μετάνιωσε για πολλά πράγματα που έκανε στο παιχνίδι. 

Ο Γιώργος αποχώρησε πριν την τελική πεντάδα της Φάρμας

Ο Γιώργος αποχώρησε πριν την τελική πεντάδα της Φάρμας

Ο παίκτης που αποχώρησε πριν την τελική πεντάδα, αρχικά δήλωσε συγκινημένος που έφυγε. «Έφυγα από ένα άτομο που συμπαθούσα πολύ...» είπε, ενώ τόνισε ότι του λείπει η παρέα του Δημήτρη. «Είναι ένα άτομο που ό,τι λέει αυτό είναι, απλά είναι παρεξηγήσιμος πολλές φορές με τον τόνο της φωνής του, όπως είναι κι ο δικός μου κι αυτό παρεξηγείται, όπως παρεξηγήθηκα κι εγώ από τον κόσμο», πρόσθεσε για τον φίλο του. 

Φάρμα - Δημήτρης vs Γιώργος: Ποιος μπήκε στην τελική πεντάδα

Φάρμα: Ο Γιώργος ήρθε πολύ κοντά με τον Δημήτρη

Φάρμα: Ο Γιώργος ήρθε πολύ κοντά με τον Δημήτρη

Στη συνέχεια δήλωσε ότι μετάνιωσε για τη συμπεριφορά του. «Από τα λίγα που έχω δει, δεν ήταν συμπεριφορά αυτή από εμένα προς τους υπόλοιπους παίκτες... μετάνιωσα που φώναζα από τον εξώστη με αυτόν τον τρόπο. Είχε δίκιο η Ναταλία που μας είπε "ζώα", αλλά τώρα είναι αργά», είπε. 

Φάρμα: Πώς τους αποχαιρέτησε ο Γιώργος

«Δεν ήταν ό,τι καλύτερο αυτό που βλέπω, μπορεί αν ήμουν πιο καλός να με αγαπούσε ο κόσμος», τόνισε ο Γιώργος στην Ελένη και τον Ετεοκλή. «Από εμένα ένα μεγάλο συγγνώμη προς στον κόσμο, προς στους συμπαίκτες μου που μίλησα με αυτόν τον τρόπο», είπε συγκινημένος.

Φάρμα: Ο Γιώργος συγκινήθηκε στον «αέρα»

Φάρμα: Ο Γιώργος συγκινήθηκε στον «αέρα»

«Η μητέρα μου μού είπε "δε σε μεγάλωσα έτσι εγώ, τι είναι αυτό που κάνεις;"» σχολίασε, μην μπορώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά του. «Της είπα "συγγνώμη μάνα"», αποκάλυψε στον «αέρα», λέγοντας ότι μετάνιωσε για τη συμπεριφορά του. «Δεν είμαστε κανίβαλοι. Αν έπρεπε να το αλλάξω θα το άλλαζα», είπε κλείνοντας.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

Δείτε όλα τα επεισόδια της Φάρμας

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΑΡΜΑ
 |
ΦΑΡΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ
 |
BREAKFAST@STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top