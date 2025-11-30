Η χρυσή λίρα «βαδίζει» προς τα 1.000 ευρώ

Η περίφημη χρυσή λίρα Αγγλίας παραμένει εδώ και πέντε αιώνες ένα από τα πιο εμβληματικά νομίσματα διεθνώς, με την τιμή της, την περίοδο αυτή να έχει φτάσει τα 918 ευρώ. Η τιμή είναι εντυπωσιακά αυξημένη, σε σχέση με τα περίπου 600 ευρώ που κόστιζε το 2024, εξέλιξη που αντανακλά την ισχυρή ανοδική πορεία του χρυσού.

Στην Ελλάδα, η αγορά χρυσών λιρών γίνεται επίσημα κυρίως μέσω της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία ελέγχει περίπου το 60% των συναλλαγών, ενώ η Τράπεζα της Ελλάδος καλύπτει το υπόλοιπο. Η τιμολόγηση κάθε λίρας γίνεται από ειδικούς που αξιολογούν παράγοντες όπως η κατάστασή της, η χρονολογία και η σειρά έκδοσης. Συνολικά, η εγχώρια αγορά – θεσμική και ανεπίσημη – εκτιμάται ότι πλησιάζει τα 5 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με στελέχη της Πειραιώς, η αυξημένη διεθνής ζήτηση για χρυσό οφείλεται στον συνδυασμό ενεργειακών αλλαγών, πληθωριστικών πιέσεων, υψηλών χρεών των τραπεζών μετά την πανδημία, γεωπολιτικών εντάσεων και της τάσης απομάκρυνσης από το δολάριο. Οι κεντρικές τράπεζες, ιδιαίτερα στην Ασία, έχουν διπλασιάσει τα αποθέματά τους από 10% σε 20%.

Χρυσός: Εναλλακτικοί τρόποι επένδυσης

Οι τοποθετήσεις σε χρυσό μπορούν να γίνουν είτε μέσω κατοχής φυσικού χρυσού είτε μέσω πιο σύνθετων επενδυτικών προϊόντων. Η επιλογή εξαρτάται από το προφίλ του ενδιαφερόμενου και τη ρευστότητα που επιθυμεί.

Επειδή ο χρυσός αποτιμάται σε δολάρια, η αξία του συνήθως κινείται αντίθετα με τη δυναμική του αμερικανικού νομίσματος.

Η πρώτη ελληνική «υπογραφή» σε χρυσή λίρα

Για πρώτη φορά στην ιστορία των 500 χρόνων του sovereign, το Βασιλικό Νομισματοκοπείο επέτρεψε να ενσωματωθεί ένα ιδιόσημο που δεν αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο ή τις χώρες της Κοινοπολιτείας. Με αφορμή τη συμπλήρωση 15 χρόνων συνεργασίας με την Τράπεζα Πειραιώς, δημιουργήθηκε μια επετειακή σειρά με το ελληνικό ιδιόσημο “ΕΛ” — μια συνειδητή πολιτιστική αναφορά στον Ελληνισμό.

Η ειδική αυτή έκδοση περιλαμβάνει 15.000 νομίσματα, φτιαγμένα από 22 καράτια χρυσού με ροζ χροιά – ένα κράμα που δεν θα χρησιμοποιηθεί ξανά. Διατηρούν όλα τα επίσημα χαρακτηριστικά του sovereign και αναγνωρίζονται ως νόμισμα νόμιμης κυκλοφορίας στη Μεγάλη Βρετανία.

Η διάθεση γίνεται αποκλειστικά από την Τράπεζα Πειραιώς, με τιμή γύρω στα 1.100 ευρώ (αυξημένη κατά 15–20% λόγω του συλλεκτικού χαρακτήρα). Για την αγορά απαιτείται τραπεζικός λογαριασμός και κάθε πελάτης μπορεί να αποκτήσει μόνο ένα κομμάτι.

Η πορεία του χρυσού και η ιστορική άνοδος του 2025

Το διάστημα 2021–2022 η τιμή του χρυσού κυμαινόταν μεταξύ 1.700 και 1.950 δολαρίων η ουγγιά. Το 2023 ανέβηκε προς τα 2.050 δολάρια, ενώ το 2024 ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο.

Το 2025 όμως έφερε μια πραγματική ανατροπή: τον Οκτώβριο η τιμή ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 4.000 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τον Νοέμβριο σκαρφάλωσε ακόμη ψηλότερα, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για την παγκόσμια αγορά πολύτιμων μετάλλων.