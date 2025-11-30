Η χρυσή λίρα «βαδίζει» προς τα 1.000 ευρώ

Η πορεία του χρυσού και η ιστορική άνοδος του 2025

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
30.11.25 , 14:12 Πορτοκάλια: Τα θετικά και τα αρνητικά της κατανάλωσης τους
30.11.25 , 14:09 Επιστροφή ενοικίου: Δεύτερη ευκαιρία μέχρι 30/12 - Τι πρέπει να κάνετε
30.11.25 , 13:33 Eπεισόδια στο μπλόκο των αγροτών - Σήκωσαν περιπολικό που έκλεισε τον δρόμο
30.11.25 , 13:13 IRIS: Τι αλλάζει από τον Δεκέμβριο στις πληρωμές
30.11.25 , 13:01 Σίσσυ Χρηστίδου: Η συνάντηση στον δρόμο που τη συγκίνησε
30.11.25 , 12:48 Μηνάς Χατζησάββας: Η αγάπη για το θέατρο και ο έρωτας της ζωής του
30.11.25 , 12:13 Μητσοτάκης: Ιστορική η Κοινωνική Συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις
30.11.25 , 12:13 ΙQ 160: Η αγωνία κορυφώνεται όταν ανακαλύπτουν ποιος είναι ο απαγωγέας
30.11.25 , 12:00 Τροχαίο Λούτσα: Μπροστά στα μάτια της μητέρας του σκοτώθηκε ο 24χρονος
30.11.25 , 11:35 Η χρυσή λίρα «βαδίζει» προς τα 1.000 ευρώ
30.11.25 , 11:17 Tσαπανίδου: «Όταν ήμουν στην τηλεόραση, σε συσκέψεις ύψωνα τη φωνή μου»
30.11.25 , 11:12 Η Πάτρα υποδέχεται τον Δημήτρη Κοντολάζο για μοναδικές βραδιά!
30.11.25 , 10:53 «Mέρες ολόκληρες στα δένδρα» στο θέατρο ΕΚΣΤΑΝ
30.11.25 , 10:26 Τα Φαντάσματα: Τι θα δούμε την Κυριακή 30 Νοεμβρίου
30.11.25 , 10:04 Ο Σπύρος Λάμπρου έρχεται στο Traction της Κυριακής
Εριέττα Κούρκουλου: Το vegan τραπέζι στο σπίτι της για το Thanksgiving
Ελαιοκομικό μητρώο: Υπόχρεοι και όσοι δε μαζεύουν ελιές
Τροχαίο Λούτσα: Μπροστά στα μάτια της μητέρας του σκοτώθηκε ο 24χρονος
Σοφία Καρβέλα: Οι γιορτινές μέρες είναι δύσκολες για εμάς τους αλκοολικούς
Χρουσαλά: Γιόρτασε το Thanksgiving στο πολυτελές σπίτι της στο Ελληνικό
Eπεισόδια στο μπλόκο των αγροτών - Σήκωσαν περιπολικό που έκλεισε τον δρόμο
Σίσσυ Χρηστίδου: Η συνάντηση στον δρόμο που τη συγκίνησε
Χριστούγεννα στην Ελλάδα με παιδιά: Τα καλύτερα θεματικά πάρκα
IRIS: Τι αλλάζει από τον Δεκέμβριο στις πληρωμές
Μαρίνα Σάττι: «Βρίσκομαι σε περίοδο ανάρρωσης», έγραψε από το νοσοκομείο
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου unsplash (Simone Dinoia)
Χρυσή Λίρα: Αγγίζει Τα 1.000 Ευρώ Η Τιμή Της
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η περίφημη χρυσή λίρα Αγγλίας παραμένει εδώ και πέντε αιώνες ένα από τα πιο εμβληματικά νομίσματα διεθνώς, με την τιμή της, την περίοδο αυτή να έχει φτάσει τα 918 ευρώ. Η τιμή είναι εντυπωσιακά αυξημένη, σε σχέση με τα περίπου 600 ευρώ που κόστιζε το 2024, εξέλιξη που αντανακλά την ισχυρή ανοδική πορεία του χρυσού.

Χρυσή Λίρα: 5 δισ. ευρώ στα χέρια των Ελλήνων - Η επετειακή έκδοση «ΕΛ»

Στην Ελλάδα, η αγορά χρυσών λιρών γίνεται επίσημα κυρίως μέσω της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία ελέγχει περίπου το 60% των συναλλαγών, ενώ η Τράπεζα της Ελλάδος καλύπτει το υπόλοιπο. Η τιμολόγηση κάθε λίρας γίνεται από ειδικούς που αξιολογούν παράγοντες όπως η κατάστασή της, η χρονολογία και η σειρά έκδοσης. Συνολικά, η εγχώρια αγορά – θεσμική και ανεπίσημη – εκτιμάται ότι πλησιάζει τα 5 δισ. ευρώ.

Χρυσή λίρα: Αυξήθηκε κι άλλο η τιμή της - Πλησιάζει τα 1.000 ευρώ

Σύμφωνα με στελέχη της Πειραιώς, η αυξημένη διεθνής ζήτηση για χρυσό οφείλεται στον συνδυασμό ενεργειακών αλλαγών, πληθωριστικών πιέσεων, υψηλών χρεών των τραπεζών μετά την πανδημία, γεωπολιτικών εντάσεων και της τάσης απομάκρυνσης από το δολάριο. Οι κεντρικές τράπεζες, ιδιαίτερα στην Ασία, έχουν διπλασιάσει τα αποθέματά τους από 10% σε 20%.

Χρυσός: Εναλλακτικοί τρόποι επένδυσης

Οι τοποθετήσεις σε χρυσό μπορούν να γίνουν είτε μέσω κατοχής φυσικού χρυσού είτε μέσω πιο σύνθετων επενδυτικών προϊόντων. Η επιλογή εξαρτάται από το προφίλ του ενδιαφερόμενου και τη ρευστότητα που επιθυμεί.

Επειδή ο χρυσός αποτιμάται σε δολάρια, η αξία του συνήθως κινείται αντίθετα με τη δυναμική του αμερικανικού νομίσματος.

Η πρώτη ελληνική «υπογραφή» σε χρυσή λίρα

Για πρώτη φορά στην ιστορία των 500 χρόνων του sovereign, το Βασιλικό Νομισματοκοπείο επέτρεψε να ενσωματωθεί ένα ιδιόσημο που δεν αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο ή τις χώρες της Κοινοπολιτείας. Με αφορμή τη συμπλήρωση 15 χρόνων συνεργασίας με την Τράπεζα Πειραιώς, δημιουργήθηκε μια επετειακή σειρά με το ελληνικό ιδιόσημο “ΕΛ” — μια συνειδητή πολιτιστική αναφορά στον Ελληνισμό.

Η ειδική αυτή έκδοση περιλαμβάνει 15.000 νομίσματα, φτιαγμένα από 22 καράτια χρυσού με ροζ χροιά – ένα κράμα που δεν θα χρησιμοποιηθεί ξανά. Διατηρούν όλα τα επίσημα χαρακτηριστικά του sovereign και αναγνωρίζονται ως νόμισμα νόμιμης κυκλοφορίας στη Μεγάλη Βρετανία.
Η διάθεση γίνεται αποκλειστικά από την Τράπεζα Πειραιώς, με τιμή γύρω στα 1.100 ευρώ (αυξημένη κατά 15–20% λόγω του συλλεκτικού χαρακτήρα). Για την αγορά απαιτείται τραπεζικός λογαριασμός και κάθε πελάτης μπορεί να αποκτήσει μόνο ένα κομμάτι.

Η πορεία του χρυσού και η ιστορική άνοδος του 2025

Το διάστημα 2021–2022 η τιμή του χρυσού κυμαινόταν μεταξύ 1.700 και 1.950 δολαρίων η ουγγιά. Το 2023 ανέβηκε προς τα 2.050 δολάρια, ενώ το 2024 ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο.

Το 2025 όμως έφερε μια πραγματική ανατροπή: τον Οκτώβριο η τιμή ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 4.000 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τον Νοέμβριο σκαρφάλωσε ακόμη ψηλότερα, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για την παγκόσμια αγορά πολύτιμων μετάλλων.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΧΡΥΣΟΣ
 |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top