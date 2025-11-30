Τροχαίο Λούτσα: Μπροστά στα μάτια της μητέρας του σκοτώθηκε ο 24χρονος

Nέες πληροφορίες για το τροχαίο που σημειώθηκε στη Λούτσα έρχονται στο φως. Θύμα ένας 24χρονος, ο οποίος παρασύρθηκε από αυτοκίνητο τη στιγμή που έβγαινε από το όχημα της οικογένειάς του. Ο νεαρός είχε έρθει στην Ελλάδα μόλις λίγες ώρες πριν, προκειμένου να παραστεί στην ορκωμοσία της φίλης του στο πανεπιστήμιο.

Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα, στη λεωφόρο Αρτέμιδος. Ένα μπλε ΙΧ που οδηγούσε 29χρονος, κινούμενο με υπερβολική ταχύτητα προς τη Ραφήνα, ξέφυγε από την πορεία του, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και προσέκρουσε βίαια στο πίσω μέρος σταθμευμένου αυτοκινήτου, όπως φαίνεται σε βίντεο ντοκουμέντο.

Στιγμιότυπο από το τροχαίο στη Λούτσα / Φωτογραφία από βίντεο Σκάι

Την ίδια στιγμή, ο 24χρονος μαζί με τη μητέρα του, την αδελφή του και τη φίλη του κατέβαιναν από το δικό τους όχημα. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που ο νεαρός εκτινάχθηκε στο πεζοδρόμιο, χτυπώντας στο κράσπεδο και αφήνοντας την τελευταία του πνοή επί τόπου.

Φωτογραφίες από το σημείο της τραγωδίας / Intime (Γιάννης Λιάκος)

Οι άλλοι δύο πεζοί που βρίσκονταν δίπλα του παρασύρθηκαν επίσης, ευτυχώς χωρίς θανατηφόρα τραύματα.

Ο οδηγός του μοιραίου οχήματος έχει υποβληθεί σε αλκοτέστ, ωστόσο τα αποτελέσματα δεν έχουν ακόμη γίνει γνωστά.

Η Τροχαία εξετάζει το υλικό από κάμερες ασφαλείας για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το δυστύχημα.