Η Πάτρα υποδέχεται τον Δημήτρη Κοντολάζο για μοναδικές βραδιά!

Από το Σάββατο 29 Νοεμβρίου και για κάθε Σάββατο

Εξοδος
Ο καταξιωμένος ερμηνευτής, Δημήτρης Κοντολάζος, ο οποίος έχει γράψει τη δική του ιστορία στο λαϊκό τραγούδι, είναι έτοιμος να βάλει «φωτιά» στη νυχτερινή ζωή της Πάτρας.

Ο αειθαλής τραγουδιστής, από το Σάββατο 29 Νοεμβρίου και για κάθε Σάββατο, θα ηγείται του σχήματος στο νυχτερινό κέντρο Αστέρια live patras, το οποίο αναμένεται να γίνει το απόλυτο hot spot της διασκέδασης στη αχαϊκή πρωτεύουσα.

Δημήτρης Κοντολάζος

Ο Δημήτρης Κοντολάζος είναι στα καλύτερά του και υπόσχεται μοναδικές βραδιές διασκέδασης στο κοινό της Πάτρας, το οποίο θα έχει την ευκαιρία να ακούσει τις μεγάλες επιτυχίες του.

Στο πλευρό του ο γνωστός τραγουδιστής θα έχει τη μοναδική Έλενα Παναγιωτίδου, καθώς και την εκρηκτική Ειρήνη Ντίσιου, σε ένα απολαυστικό πρόγραμμα με πολλές εκπλήξεις.

«Πιες» μάς τραγουδά ο Δημήτρης Κοντολάζος

Άξιο αναφοράς είναι επίσης ότι ο Δημήτρης Κοντολάζος αυτό το διάστημα βρίσκεται στο στούντιο, ετοιμάζοντας τα νέα του τραγούδια με τη Sonar Music, από την οποία κυκλοφόρησαν οι τελευταίες του επιτυχίες με τίτλο «Ένα» και «Πιες», οι οποίες ακούστηκαν δυνατά και αγαπήθηκαν από τον κόσμο.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΝΤΟΛΑΖΟΣ
