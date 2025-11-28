Μητσοτάκης στο ΤikTok: Μόνιμο μέτρο η επιστροφή ενοικίου

«Από σήμερα, σχεδόν 900.000 ενοικιαστές, θα δουν ένα ολόκληρο ενοίκιο να επιστρέφει στον λογαριασμό τους» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτηση στον λογαριασμό του στο TikTok με αφορμή τη σημερινή έναρξη καταβολής της επιστροφής ενοικίου.

Όπως πρόσθεσε ο πρωθυπουργός, «πρόκειται για ένα μόνιμο μέτρο το οποίο στηρίζει πραγματικά τους ενοικιαστές. Γίνεται πράξη χάρη στη βελτιωμένη πορεία της οικονομίας μας».

Ανέφερε ακόμη ότι οι δικαιούχοι λαμβάνουν επιστροφή έως 800 ευρώ, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε παιδί.

Ο κ. Μητσοτάκης διευκρίνισε ότι το ποσό διπλασιάζεται, φθάνοντας έως τα 1.600 ευρώ, όταν η οικογένεια εκτός από τα ενοίκια της κύριας κατοικίας καλύπτει και φοιτητική στέγη.

«Γι’ αυτό και είναι κρίσιμο να δηλώνονται στα συμβόλαια τα πραγματικά μισθώματα ώστε οι ενοικιαστές να παίρνουν την πραγματική αποζημίωση που δικαιούνται».

Ο πρωθυπουργός καταλήγει στο βίντεο στο TikTok: «Ξέρουμε ότι η στέγαση είναι μείζον ζήτημα ειδικά για τους νέους μας. Είναι λοιπόν το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε. Και θέλω να ξέρετε ότι καθημερινά καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να στηρίξουμε ειδικά αυτούς που το έχουν περισσότερη ανάγκη

