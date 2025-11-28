Ρόδος: Σύλληψη 55χρονου για αιμομιξία - Έκανε παιδί με την κόρη του

Στη Δικαιοσύνη έχει φτάσει μία από τις πιο σοκαριστικές υποθέσεις κακοποίησης σε οικογενειακό περιβάλλον των τελευταίων χρόνων: ένας 55χρονος άνδρας συνελήφθη έπειτα από ένταλμα, καθώς κατηγορείται για βιασμό και αιμομιξία. Μάλιστα υπάρχουν στοιχεία ότι ένα από τα παιδιά του είναι αποτέλεσμα αρρωστημένων πράξεων κατά της ίδιας του κόρης.

Ρόδος: Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση

Τα γεγονότα ήρθαν στο φως όταν η αστυνομία και οι δικαστικές αρχές έλαβαν καταγγελία μιας 31χρονης γυναίκας. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, από τα 16 της χρόνια βίωνε σεξουαλική κακοποίηση από τον πατέρα της, με συχνές και επαναλαμβανόμενες πράξεις βίας ώσπου, μετά πολλά χρόνια σιωπής και φόβου, κατόρθωσε να αφηγηθεί τον εφιάλτη.

Η 31χρονη καταγγέλλει ότι υπήρχε συνεχής καταπίεση, λεκτικές απειλές και οικονομική εξάρτηση, που την καθιστούσαν εξαιρετικά ευάλωτη. Η απειλή ότι κάτι κακό θα της συνέβαινε σε περίπτωση αποκαλύψεων, την έκανε να μη μιλήσει τόσο καιρό.

Σοκάρει, επίσης, το γεγονός ότι η 31χρονη αποκάλυψε πως ένα από τα παιδιά της - ηλικίας 3 ετών - είναι καρπός της σχέσης με τον πατέρα της. Η ζητούμενη επιβεβαίωση ήρθε από εργαστηριακή εξέταση DNA, η οποία έδειξε συμβατότητα σε ποσοστό 99,9 %.

Ρόδος: Η σύλληψη του 55χρονου

Η σύλληψη του 55χρονου πραγματοποιήθηκε από τη Δίωξη και Εξιχνίαση Εγκλημάτων της Ρόδου. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε ενώπιον ανακριτή με διορισμένο δικηγόρο και έχει οριστεί να απολογηθεί εντός των επόμενων ημερών.

Ο 55χρονος αρνείται τον βιασμό και μιλά για μια «συμφωνία», ισχυριζόμενος ότι η - υποτιθέμενη - συναινετική σχέση σταμάτησε όταν κατάλαβαν ότι «δεν ήταν σωστό». Ωστόσο, τώρα οι αρχές καλούνται να αξιολογήσουν αν υπήρχαν συνθήκες εξαναγκασμού, φόβου και ψυχολογικής καταπίεσης.

Η δικογραφία περιλαμβάνει τόσο τις καταθέσεις της γυναίκας όσο και το στοιχείο του DNA τεστ. Επιπλέον, περιλαμβάνει εκθέσεις κοινωνικών υπηρεσιών και ψυχολόγων που ήδη έχουν επιληφθεί της υπόθεσης - με στόχο την παροχή προστασίας και υποστήριξης στα θύματα.