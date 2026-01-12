Μαλένα Βλοντάκη: Η πρόταση από πρακτορείο μοντέλων όταν μοίραζε φυλλάδια

Ποια είναι η 20χρονη κόρη του Αντώνη Βλοντάκη & της Κορίνας Στεργιάδου


Μαλένα Βλοντάκη: Όσα είπε για τους διάσημους γονείς της, τις σπουδές της & το modelling που μπήκε τυχαία στη ζωή της/ βίντεο από Happy Day
Η Μαλένα Βλοντάκη είναι το δεύτερο κατά σειρά από τα τρία παιδιά του Αντώνη Βλοντάκη και της Κορίνας Στεργιάδου. Με αφορμή τη συμμετοχή της και τη νίκη της στο “Deal” μίλησε για τους διάσημους γονείς της, τις σπουδές, τα όνειρά της και την «τυχαία» ενασχόλησή της με το modelling. 

Αντώνης Βλοντάκης - Κορίνα Στεργιάδου: Η κούκλα κόρη τους πήγε στο Deal!

«Ήμουν πάντα πάρα πολύ περήφανη για τους γονείς μου. Δε μας προβάλλανε πολύ, εμένα και τα αδέρφια μου, μέχρι σχεδόν να ενηλικιωθούμε. Βοήθησε πάρα πολύ να είμαστε με τη μαμά στο σπίτι και να μεγαλώσουμε με τη μαμά και με τον μπαμπά, αντί για νταντά», είπε αρχικά η 20χρονη Μαλένα για τους γονείς της, μιλώντας στο Happy Day.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by μαλού (@vlontaki11)

Ο πρώην διεθνής πολίστας Αντώνης Βλοντάκης και το πρώην μοντέλο - Playmate 1998 Κορίνα Στεργιάδου παντρεύτηκαν το 2003. Έχουν αποκτήσει τρία παιδιά: την 21χρονη Ηλέκτρα, την 20χρονη Μαλένα και τον 18χρονο Σπύρο. 

Αντώνης Βλοντάκης- Κορίνα Στεργιάδου σε βραδινή έξοδο με τη μεγαλύτερη κόρη τους, Ηλέκτρα/ NDP

Αντώνης Βλοντάκης- Κορίνα Στεργιάδου σε βραδινή έξοδο με τη μεγαλύτερη κόρη τους, Ηλέκτρα, τον Οκτώβριο του 2025/ NDP

Η Μαλένα Βλοντάκη σπουδάζει Πολιτικές Επιστήμες και αυτό το διάστημα βρίσκεται στη Γαλλία με το πρόγραμμα Erasmus. Ασχολείται με τον αθλητισμό και ειδικότερα με το volley, αλλά και με το modelling, παρόλο που το δεύτερο της προέκυψε τυχαία. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by μαλού (@vlontaki11)

«Αυτό είναι μία πολύ αστεία ιστορία με το modelling. Δεν πήγα σε πρακτορείο μόνη μου. Μοίραζα φυλλάδια στον δρόμο. Με είδε μία κυρία και μου είπε: “Έχω αυτό το πρακτορείο, σε παρακαλώ να έρθεις να με δεις, να μιλήσουμε, είσαι πολύ όμορφη κτλ”. Ο μόνος λόγος που πήγα πραγματικά ήταν γιατί δεν ήξερε ότι… είμαι η τάδε», παραδέχτηκε. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by μαλού (@vlontaki11)

Στη συνέχεια, αποκάλυψε πως ο παππούς της δήλωσε το όνομά της για να συμμετάσχει στο τηλεπαιχνίδι του Alpha, στο οποίο κέρδισε 7.200 ευρώ.

«Ο παππούς μου και η γιαγιά μου το βλέπουνε συνέχεια. Και μου λέει ο παππούς “Εσύ Μαλένα», γιατί δεν πας;». Του λέω “Τι λες βρε παππού, τι να πάω να κάνω στο deal;». Μου λέει “είναι πολλές ωραίες κοπέλες, στην ηλικία σου, γιατί να μην πας κι εσύ; Σε δήλωσα”», είπε χαρακτηριστικά. 

Η Μαλένα Βλοντάκη συμμετείχε στο Deal τον περασμένο Οκτώβριο

Η Μαλένα Βλοντάκη συμμετείχε στο Deal τον περασμένο Οκτώβριο

«Ήταν καθαρά θέμα τύχης ότι κέρδισα. Πήγα, έπαιξα, το χάρηκα, το ευχαριστήθηκα, ήμουν και λίγο κότα. Λέω “αφού τα κέρδισα, μην τα χάσω τώρα”. Τα χρήματα θα τα χρησιμοποιήσω για ακαδημαϊκούς σκοπούς. Άμα δεν είναι για το Erasmus, θα είναι για το μεταπτυχιακό», αποκάλυψε. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by μαλού (@vlontaki11)

 

Η Μαλένα Βλοντάκη, από όταν τελείωσε το σχολείο, ξεκίνησε να δουλεύει σε πόστα όπως service και υποδοχή. Τα όνειρά της όμως σχετίζονται με τις σπουδές της αλλά και την υποκριτική. «Ήταν ένα όνειρο που είχα από μικρή. Δεν είναι τα φώτα της δημοσιότητας και όλα αυτά, αλλά είναι αυτό να μπορείς να γίνεις κάποιος άλλος για λίγο», κατέληξε. 
 

