Αντώνης Βλοντάκης - Κορίνα Στεργιάδου: Η κούκλα κόρη τους πήγε στο Deal!

Η Μαλένα Βλοντάκη μοιάζει απίστευτα στους διάσημους γονείς της

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.10.25 , 22:09 Κλήρωση Τζόκερ 16/10/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 5.700.000 ευρώ
16.10.25 , 22:05 First Dates: Θα βγουν δεύτερο ραντεβού Ιωάννα & Σταμάτης;
16.10.25 , 22:02 Φόρος στα κρυπτονομίσματα και νέα πλατφόρμα για τα ακίνητα
16.10.25 , 21:55 Ανησυχία για την εμφάνιση λύκων στην Ιπποκράτειο Πολιτεία
16.10.25 , 21:55 Κάντις Σουάνπολ: «Σείστηκε» το Brooklyn Navy Yard με την πασαρέλα της
16.10.25 , 21:48 Βουλή: Σφοδρή αντιπαράθεση για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη
16.10.25 , 21:30 First Dates: Πώς αντέδρασε η Άρτεμις όταν είδε τον Γιώργο;
16.10.25 , 21:20 First Dates: Η πρώτη συνάντηση της Αριστέας με τον Βαγγέλη!
16.10.25 , 21:11 Θεσσαλονίκη: Οδηγός έβριζε και κλωτσούσε επιβάτες λεωφορείου
16.10.25 , 21:10 First Dates: Τι σκέφτηκε ο Σταμάτης όταν είδε την Ιωάννα;
16.10.25 , 21:05 First Dates: Ο ποδοσφαιριστής Σταμάτης ξέρει ακριβώς τι θέλει!
16.10.25 , 21:01 Καμένα Βούρλα: Αυτοκτόνησε μητέρα δύο παιδιών
16.10.25 , 20:45 Φοινικούντα: Πιστεύω Τα Έχει Κάνει Όλα Ο Συνεργός
16.10.25 , 20:39 Οι ζεν πρεμιέ του ελληνικού σινεμά που έκαναν τις γυναίκες να «παραληρούν»
16.10.25 , 20:30 Τραμπ και Πούτιν συμφώνησαν να συναντηθούν στη Βουδαπέστη
Kαινούργιου: Το μεσημεριανό της είναι πεντανόστιμο και με λίγες θερμίδες
Καμένα Βούρλα: Αυτοκτόνησε μητέρα δύο παιδιών
First Dates: Τι σκέφτηκε ο Σταμάτης όταν είδε την Ιωάννα;
Φοινικούντα: «Τον κακοποίησε σεξουαλικά μέσα σε σκηνή»
Έγκυος στον 9ο μήνα αυτοκτόνησε στην Disney World
Ανησυχία για την εμφάνιση λύκων στην Ιπποκράτειο Πολιτεία
Κηδεία Άλκη Γιαννακά: Ράκος η σύντροφός του - Ποιοι έδωσαν το «παρών»
H ιστορία της Στέλλας Σπανουδάκη: Έχασε τη φωνή της μετά από επεμβάσεις
Ελίζα Σκολίδη: Το βιογραφικό, η ζωή στο Παρίσι και το πρόβλημα υγείας
Κατερίνα Καινούργιου: Η φουσκωμένη κοιλίτσα δεν κρύβεται πια
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
Δείτε το σχετικό βίντεο από το Deal
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Την τύχη της στο Deal δοκίμασε η καλλονή κόρη του Αντώνη Βλοντάκη και της Κορίνας Στεργιάδου. Η Μαλένα Βλοντάκη αναμετρήθηκε με τον τραπεζίτη στο επεισόδιο που είδαμε το απόγευμα της Πέμπτης 16 Οκτωβρίου.

Η Μαλένα έχει πάρει τόσο από τη μαμά της, Κορίνα Στεργιάδου, όσο κι από τον μπαμπά της, Αντώνη Βλοντάκη

Η Μαλένα έχει πάρει τόσο από τη μαμά της, Κορίνα Στεργιάδου, όσο κι από τον μπαμπά της, Αντώνη Βλοντάκη

Αν κι έχει ακολουθήσει τα βήματα της μητέρας της, ασχολούμενη με το μόντελινγκ, η ίδια ονειρεύεται μετά την ολοκλήρωση των σπουδών της μια καριέρα στο διπλωματικό σώμα. Με τον πατέρα της μοιράζεται την αγάπη της για τον αθλητισμό, αφού υπήρξε βολεϊμπολίστρια. «Δεν είμαι πολίστρια, κόρη πολίστα είμαι. Είμαι βολεϊμπολίστρια. Έχω φανέλα με το νούμερο 11, όπως ο πατέρας μου», είπε αρχικά. 

Αντώνης Βλοντάκης: Στο θέατρο με την 20χρονη κόρη του, Ηλέκτρα

Αντώνης Βλοντάκης - Κορίνα Στεργιάδου: Η κούκλα κόρη τους πήγε στο Deal!

«Είμαι σε πρακτορείο μοντέλων, αλλά δεν το έχω επεκτείνει λόγω σπουδών. Σπουδάζω πολιτικές επιστήμες και διεθνείς σχέσεις. Μάλλον θα πάω στο διπλωματικό σώμα. Μου αρέσει πολύ η υποκριτική και παράλληλα θέλω και μεταπτυχιακό στο μεταφραστικό», πρόσθεσε στη συνέχεια. 

Αντώνης Βλοντάκης: Μας δείχνει τον 17χρονο γιο του

Η Κορίνα Στεργιάδου κι ο Αντώνης Βλοντάκης έχουν αποκτήσει μαζί τρία παιδιά

Η Κορίνα Στεργιάδου κι ο Αντώνης Βλοντάκης έχουν αποκτήσει μαζί τρία παιδιά /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Όπως είπε η κόρη του Αντώνη Βλοντάκη, ο οποίος είχε κάνει στροφή στην υποκριτική, συμμετέχοντας σε τηλεοπτικές σειρές, θα έκανε μια εμφάνιση στο πλευρό του σε κάποιο σίριαλ, σκέψη που τελικά δεν πραγματοποιήθηκε. «Παραλίγο κάποια στιγμή να παίξω σε σειρά μαζί με τον πατέρα μου. Ήταν να κάνω τη θετή του κόρη, αλλά πήγαινα Β’ Λυκείου και ο μπαμπάς μου είπε “όχι”», σημείωσε. 

Αντώνης Βλοντάκης - Κορίνα Στεργιάδου: Σπάνια βραδινή έξοδος για το ζευγάρι

Αντώνης Βλοντάκης - Κορίνα Στεργιάδου: Η κούκλα κόρη τους πήγε στο Deal!

Κατά τη διάρκεια του τρίτου γύρου, η Μαλένα Βλοντάκη πανηγύρισε χορεύοντας. Συγκεκριμένα, όταν έβγαλε ένα από τα μικρά ποσά, άρχισε να λικνίζεται στον ρυθμό.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΛΟΝΤΑΚΗΣ
 |
ΚΟΡΙΝΑ ΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ
 |
ΜΑΛΕΝΑ ΒΛΟΝΤΑΚΗ
 |
DEAL
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top