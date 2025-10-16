Αντώνης Βλοντάκης - Κορίνα Στεργιάδου: Η κούκλα κόρη τους πήγε στο Deal!

Την τύχη της στο Deal δοκίμασε η καλλονή κόρη του Αντώνη Βλοντάκη και της Κορίνας Στεργιάδου. Η Μαλένα Βλοντάκη αναμετρήθηκε με τον τραπεζίτη στο επεισόδιο που είδαμε το απόγευμα της Πέμπτης 16 Οκτωβρίου.

Η Μαλένα έχει πάρει τόσο από τη μαμά της, Κορίνα Στεργιάδου, όσο κι από τον μπαμπά της, Αντώνη Βλοντάκη

Αν κι έχει ακολουθήσει τα βήματα της μητέρας της, ασχολούμενη με το μόντελινγκ, η ίδια ονειρεύεται μετά την ολοκλήρωση των σπουδών της μια καριέρα στο διπλωματικό σώμα. Με τον πατέρα της μοιράζεται την αγάπη της για τον αθλητισμό, αφού υπήρξε βολεϊμπολίστρια. «Δεν είμαι πολίστρια, κόρη πολίστα είμαι. Είμαι βολεϊμπολίστρια. Έχω φανέλα με το νούμερο 11, όπως ο πατέρας μου», είπε αρχικά.

«Είμαι σε πρακτορείο μοντέλων, αλλά δεν το έχω επεκτείνει λόγω σπουδών. Σπουδάζω πολιτικές επιστήμες και διεθνείς σχέσεις. Μάλλον θα πάω στο διπλωματικό σώμα. Μου αρέσει πολύ η υποκριτική και παράλληλα θέλω και μεταπτυχιακό στο μεταφραστικό», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Η Κορίνα Στεργιάδου κι ο Αντώνης Βλοντάκης έχουν αποκτήσει μαζί τρία παιδιά /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Όπως είπε η κόρη του Αντώνη Βλοντάκη, ο οποίος είχε κάνει στροφή στην υποκριτική, συμμετέχοντας σε τηλεοπτικές σειρές, θα έκανε μια εμφάνιση στο πλευρό του σε κάποιο σίριαλ, σκέψη που τελικά δεν πραγματοποιήθηκε. «Παραλίγο κάποια στιγμή να παίξω σε σειρά μαζί με τον πατέρα μου. Ήταν να κάνω τη θετή του κόρη, αλλά πήγαινα Β’ Λυκείου και ο μπαμπάς μου είπε “όχι”», σημείωσε.

Κατά τη διάρκεια του τρίτου γύρου, η Μαλένα Βλοντάκη πανηγύρισε χορεύοντας. Συγκεκριμένα, όταν έβγαλε ένα από τα μικρά ποσά, άρχισε να λικνίζεται στον ρυθμό.