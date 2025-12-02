Φάρμα: Σκληρές μάχες, μία ακόμη αποχώρηση και η αντίστροφη μέτρηση

Όσα δείχνει το νέο trailer της Δευτέρας 8/12

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
02.12.25 , 23:54 Φάρμα: Σκληρές μάχες, μία ακόμη αποχώρηση και η αντίστροφη μέτρηση
02.12.25 , 23:35 Φάρμα: Πώς τους αποχαιρέτησε ο Γιώργος
02.12.25 , 23:21 Τραμπ: «Πολύ σύντομα ξεκινούν πλήγματα στη Βενεζουέλα»
02.12.25 , 23:15 Φάρμα - Δημήτρης vs Γιώργος: Ποιος μπήκε στην τελική πεντάδα
02.12.25 , 23:13 Χριστουγεννιάτικο τραπέζι από «χρυσάφι»: Οι τιμές στο αρνί & το κατσίκι
02.12.25 , 23:11 Χρήστος Μάστορας: Το τραγούδι που αφιέρωσε στη Γαρυφαλλιά Καληφώνη
02.12.25 , 23:00 Φάρμα: Η συγκίνηση του Δημήτρη στη δοκιμασία
02.12.25 , 22:45 Κλήρωση Τζόκερ 2/12/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 2.800.000 ευρώ
02.12.25 , 22:16 Χειροπέδες Στον «Μπολτ» Της Εγκληματικότητας - Είχε Ξεφύγει 2 Φορές
02.12.25 , 22:15 Φάρμα: Ποιος ήταν καλύτερος στο μέτρημα και κέρδισε την ατομική ασυλία;
02.12.25 , 22:10 Νατάσσα Μποφίλιου – Γιάννης Χαρούλης: Ακυρώνεται η συνέντευξη Τύπου
02.12.25 , 22:10 Φάρμα: Αυτοί είναι οι δύο μονομάχοι που στέλνει στον αχυρώνα ο Λευτέρης!
02.12.25 , 22:04 Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο μικροσκόπιο τα κέρδη από λαχεία του «Χασάπη»
02.12.25 , 21:54 Κλήρωση Eurojackpot 2/12: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 22.000.000 ευρώ
02.12.25 , 21:40 Φάρμα: Δείτε τι κρύβει η διαφορετική δοκιμασία ατομικής ασυλίας
Eυγενία Σαμαρά: Eκθαμβωτική εμφάνιση με δημιουργία των MI-RŌ
Μαρία Κατσανδρή: Οι δύο σύζυγοι, τα διαζύγια και το «κεφάλαιο» παιδί
Ταύρος: Έπεσε γέφυρα στον παράδρομο της Πέτρου Ράλλη - Στα δύο ο δρόμος
Στάση εργασίας σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά την Παρασκευή 5/12
Νένα Χρονοπούλου: Άλλος άνθρωπος - Πώς κατάφερε να χάσει 36 κιλά;
Κατερίνα Καινούργιου: «Το παιδάκι το έχω τάξει» - Όσα είπε για τη βάφτιση
Άση Μπήλιου: Απίστευτη εύνοια για 4 ζώδια με Αφροδίτη στον Τοξότη
Σίσσυ Χρηστίδου για Θοδωρή Μαραντίνη: «Δεν μιλάμε καθόλου»
GNTM - Αναστάσης: Το bullying, τα κιλά που έχασε και το διεθνές συμβόλαιο
Η δυνατή μονομαχία και η ανατροπή στη Φάρμα
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Φάρμα μπαίνει και επίσημα στην πιο κρίσιμή της φάση και το trailer για το επεισόδιο της Δευτέρας 8/12 προμηνύει μια βραδιά γεμάτη ένταση, αγωνία και δυνατές αναμετρήσεις.

Με την αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο τελικό να έχει ξεκινήσει, κάθε λεπτό, κάθε κίνηση και κάθε δοκιμασία αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα. Άλλωστε, όπως ακούγεται και στο trailer, «κάθε επεισόδιο και μία αποχώρηση!»

Δείτε εδώ όλα τα επεισόδια της Φάρμας

Η τελική πεντάδα φαίνεται αποφασισμένη να παλέψει μέχρι τέλους. Παρότι κάποιοι δηλώνουν «λίγο στεναχωρημένοι» από τις τελευταίες εξελίξεις, ξεκαθαρίζουν ότι δεν υπάρχει χρόνος για ανάσες. Η μάχη συνεχίζεται και ο στόχος είναι ένας: η παρουσία στον μεγάλο τελικό. Το trailer τονίζει ότι πλέον δεν υπάρχουν άλλοθι ή περιθώρια λάθους. Όλοι πρέπει να δώσουν ό,τι έχουν.

Φάρμα: Σκληρές μάχες, μία ακόμη αποχώρηση και η αντίστροφη μέτρηση

Την ίδια στιγμή, οι στρατηγικές και οι στόχοι φαίνεται να αναδιαμορφώνονται. Χαρακτηριστική είναι η στιγμή που κάποιος από τους παίκτες δηλώνει πως «όλοι θα πέσουν πάνω μου γιατί δεν έχω κατεβεί ποτέ μονομάχος».

Μάλιστα, στο trailer γίνεται αναφορά και στη φράση: «Η δοκιμασία, απ’ ό,τι έχω καταλάβει, απαιτεί να θάψεις το συνάδελφό σου… πανεύκολο!», προμηνύοντας μια ίσως πιο σκληρή και απαιτητική αναμέτρηση απ’ όσες έχουμε δει.

Οι παίκτες έχουν χωριστεί πλέον σε δύο “σχολές”, δύο διαφορετικές στρατηγικές που συγκρούονται. «Δύο διαφορετικές προσεγγίσεις, δύο διαφορετικές σχολές», τονίζεται στο trailer, αποκαλύπτοντας πως η αποχώρηση της Δευτέρας ίσως αλλάξει όλα τα δεδομένα.

Η αναμέτρηση που θα κρίνει την επόμενη αποχώρηση μοιάζει να είναι από τις πιο κρίσιμες της σεζόν. Ο παίκτης που θα αποχωρήσει δεν θα χάσει απλώς τη θέση του στο παιχνίδι· θα επηρεάσει άμεσα την ψυχολογία, τις ισορροπίες και τη δυναμική των παικτών που θα μείνουν πίσω για να διεκδικήσουν μια θέση στον πολυπόθητο τελικό.

Η δράση τρέχει, οι εξελίξεις διαδέχονται η μία την άλλη και η αγωνία κορυφώνεται.

Η Φάρμα επιστρέφει Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00 στο Star, με επεισόδια που υπόσχονται ανατροπές και συναισθήματα μέχρι την τελευταία στιγμή.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΑΡΜΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top