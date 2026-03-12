Πώς θα επηρεάσει η είσοδος της Σελήνης στον Αικόκερω τα 12 ζώδια;

Πώς θα επηρεαστούν οι σχέσεις του ζωδιακού κύκλου

Επιμέλεια STAR.GR
Σχεσεις
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Οι προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Σελήνη προχωρά στον Αιγόκερω τα ξημερώματα και σχηματίζει μια πλειάδα όψεων, εκ των οποίων οι περισσότερες είναι συγκρουσιακής φύσης. Το να είμαστε παραγωγικοί και ψύχραιμοι είναι το ζητούμενο με αυτή τη Σελήνη, αλλά δεν θα είναι πολύ εύκολο. Μέσα σε όλη τη μέρα σχηματίζει ένα εξάγωνο με τον Άρη τις βραδινές ώρες κι αυτές είναι οι θετικότερες αν θέλετε να συζητήσετε, να βγάλετε από μέσα σας αυτά που νιώθετε και να έχετε ένα πιο θετικό αποτέλεσμα.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο www.asibiliou.gr

