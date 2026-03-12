Τροχαίο Βούλα: Νεκρή η οδηγός ενός ταξί που συγκρούστηκε με ΙΧ

Ένα ακόμα θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη Βούλα, στη συμβολή της λεωφόρου Καραμανλή με την οδό Ευελπίδων. Ένα ΙΧ αυτοκίνητο, συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με ένα ταξί, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο μια 55χρονη.

Αιματηρό τροχαίο σημειώθηκε στη Βούλα τα μεσάνυχτα

Πρόκειται για την οδηγό του ταξί, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά και υπέκυψε τελικά στα τραύματά της.

Ολοκληρώθηκε #απεγκλωβισμός μιας γυναίκας η οποία παραδόθηκε στο #ΕΚΑΒ και ενός άνδρα από Ε.Ι.Χ. οχήματα, με τη χρήση διασωστικής σειράς, συνεπεία τροχαίου στον δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Επιχείρησαν 4 #πυροσβέστες με 2 όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 11, 2026

Ένα ΙΧ συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με ταξί

Σύμφωνα με πληροφορίες η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που τα δύο οχήματα υπέστησαν σοβαρότατες ζημιές και οι δύο οδηγοί εγκλωβίστηκαν σε αυτά. Στο σημείο έσπευσαν δύο πυροσβεστικά οχήματα με τέσσερις πυροσβέστες, οι οποίοι μετά από αρκετή ώρα κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τους οδηγούς.

Η σύγκρουση ΙΧ και ταξί ήταν σφοδρότατη και οι δύο οδηγοί των οχημάτων εγκλωβίστηκαν σε αυτά

Η 55χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Ασκληπιείο της Βούλας, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν άντεξε και κατέληξε. Από την άλλη ο 23χρονος οδηγός του ΙΧ τραυματίστηκε ελαφρά και νοσηλεύεται.

Η οδηγός του ταξί δεν τα κατάφερε και υπέκυψε στα τραύματά της

Το ανακριτικό τμήμα της Τροχαίας διερευνά τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο δυστύχημα.

