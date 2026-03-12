Τροχαίο Βούλα: Νεκρή η οδηγός ενός ταξί που συγκρούστηκε με ΙΧ

Διαλύθηκαν τα οχήματα – Τραυματίστηκε ένας 23χρονος

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.03.26 , 11:06 Βίκυ Μαραγκάκη: «Το... θηρίο στην πραγματικότητα είναι από πάνω μας!»
12.03.26 , 10:56 Η Ελένη Ζαρούλια παραδόθηκε στο Α.Τ. Πεύκης - Οδηγείται στη φυλακή
12.03.26 , 10:45 Βασίλης Σπανούλης: Αποχώρησε από τη Μονακό - Ποια είναι η νέα του ομάδα
12.03.26 , 10:44 Η κόρη του Κιμ Γιονγκ Ουν δοκιμάζει όπλα μαζί με τον πατέρα της
12.03.26 , 10:42 Ελένη Μενεγάκη: Φήμες για κρίση στον γάμο της με τον Μάκη Παντζόπουλο
12.03.26 , 10:28 Αλεξάνδρα Νίκα – Κωνσταντίνος Αργυρός: Με τον γιο τους στο Σικάγο!
12.03.26 , 10:23 The nice guys: Η ταινία είναι διαθέσιμη on demand έως και τις 24/3
12.03.26 , 10:19 Akylas: «Η μαμά δεν είναι για τη σκηνή. Μπορεί να ανέβει αν το πάρουμε!»
12.03.26 , 10:10 Κλειστός σήμερα ο σταθμός μετρό «Σύνταγμα» από τις 17:30
12.03.26 , 10:09 Μαριέττα Χρουσαλά: Το σπίτι της γέμισε λουλούδια για τα γενέθλιά της
12.03.26 , 09:56 Σάκης Ρουβάς: Τα 5 άκυρα πράγματα που έχει στο αυτοκίνητό του
12.03.26 , 09:41 Ελένη Χατζίδου: «Δεν έχω κάνει mini lift» - Το trick στο μακιγιάζ της!
12.03.26 , 09:40 Volvo: Το λογισμικό της έρχεται από το μέλλον
12.03.26 , 09:31 ΗΠΑ: Η 5χρονη Κάρεν που είχε εξαφανιστεί βρέθηκε έξι χρόνια μετά
12.03.26 , 09:24 Γιώργος Μαρίνος: Πότε και που θα γίνει η κηδεία του σόουμαν
MasterChef Trailer: Ποια προσπάθεια θα βαθμολογηθεί με 3/10;
Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Βόλτα για δύο στον Αστέρα Βουλιαγμένης
Βάσω Λασκαράκη: Η εξομολόγηση για την κόρη της - «Μου είπαν στο σχολείο...»
Ελένη Μενεγάκη: Φήμες για κρίση στον γάμο της με τον Μάκη Παντζόπουλο
Πώς θα επηρεάσει η είσοδος της Σελήνης στον Αικόκερω τα 12 ζώδια;
Αλίκη Καραμανλή: Η κόρη του Κώστα Καραμανλή ξανά στη θεατρική σκηνή
Έβελυν Ασουάντ: Η συριακή καταγωγή, η ζωή στη Θεσσαλονίκη & το Εθνικό
Νταντάδες Γειτονιάς: Πώς θα πάρουν 500 ευρώ οι γιαγιάδες κι οι παππούδες
Καραμήτρου: «O Νίκος Στραβελάκης έχει ένα μεγάλο πρόβλημα να αντιμετωπίσει»
Ντόρα Μπακογιάννη: «Έχω παιδί εκτός γάμου, τι να κάνω τώρα, να το καταπιώ;»
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Θανατηφόρο τροχαίο στη Βούλα, με σύγκρουση ταξί και ΙΧ, σημειώθηκε μετά τα μεσάνυχτα.
  • Νεκρή η 55χρονη οδηγός του ταξί, η οποία υπέκυψε στα τραύματά της στο Ασκληπιείο της Βούλας.
  • Ο 23χρονος οδηγός του ΙΧ τραυματίστηκε ελαφρά και νοσηλεύεται.
  • Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με σοβαρές ζημιές στα οχήματα και εγκλωβισμό των οδηγών.
  • Η Τροχαία διερευνά τις συνθήκες του ατυχήματος.

Ένα ακόμα θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη Βούλα, στη συμβολή της λεωφόρου Καραμανλή με την οδό Ευελπίδων. Ένα ΙΧ αυτοκίνητο, συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με ένα ταξί, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο μια 55χρονη. 

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Έτρεχε, καβάλησε πεζοδρόμιο και σκότωσε 25χρονο

Αιματηρό τροχαίο σημειώθηκε στη Βούλα τα μεσάνυχτα 

Αιματηρό τροχαίο σημειώθηκε στη Βούλα τα μεσάνυχτα 

Πρόκειται για την οδηγό του ταξί, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά και υπέκυψε τελικά στα τραύματά της. 

 

 

Θεσσαλονίκη: Τρελή Πορεία ΙΧ Σε Πάρκινγκ - Χτύπησε 9 Αυτοκίνητα

Ένα ΙΧ συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με ταξί

Ένα ΙΧ συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με ταξί

Σύμφωνα με πληροφορίες η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που τα δύο οχήματα υπέστησαν σοβαρότατες ζημιές και οι δύο οδηγοί εγκλωβίστηκαν σε αυτά. Στο σημείο έσπευσαν δύο πυροσβεστικά οχήματα με τέσσερις πυροσβέστες, οι οποίοι μετά από αρκετή ώρα κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τους οδηγούς. 

Λ. Ποσειδώνος: Καραμπόλα 5 οχημάτων - Ένας νεκρός και δύο τραυματίες

Η σύγκρουση ΙΧ και ταξί ήταν σφοδρότατη και οι δύο οδηγοί των οχημάτων εγκλωβίστηκαν σε αυτά

Η σύγκρουση ΙΧ και ταξί ήταν σφοδρότατη και οι δύο οδηγοί των οχημάτων εγκλωβίστηκαν σε αυτά

Η 55χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Ασκληπιείο της Βούλας, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν άντεξε και κατέληξε. Από την άλλη ο 23χρονος οδηγός του ΙΧ τραυματίστηκε ελαφρά και νοσηλεύεται. 

Ελληνικό: Οδηγός παρέσυρε και σκότωσε πεζό στη λεωφόρο Ποσειδώνος

Η οδηγός του ταξί δεν τα κατάφερε και υπέκυψε στα τραύματά της

Η οδηγός του ταξί δεν τα κατάφερε και υπέκυψε στα τραύματά της

Το ανακριτικό τμήμα της Τροχαίας διερευνά τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο δυστύχημα.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΡΟΧΑΙΟ
 |
ΒΟΥΛΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top