7+1 προτάσεις για το ιδανικό ανοιξιάτικο street style

Οι τέλειες εναλλακτικές για top ανοιξιάτικες εμφανίσεις

12.03.26 , 09:06 7+1 προτάσεις για το ιδανικό ανοιξιάτικο street style
Μοδα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Οι συμβουλές της Ηλιάνας Παπαγεωργίου για να επιλέξετε την πιο τέλεια βερμούδα
Αρκετά! Περάσαμε όλο το φθινόπωρο και τον χειμώνα «ζώντας» μέσα στα αγαπημένα μας τζιν. Ήταν η στολή μας, η εύκολη λύση, το καταφύγιό μας. Όμως, τώρα που η θερμοκρασία ανεβαίνει και ο ήλιος γίνεται πιο γλυκός, η αίσθηση του χοντρού denim πάνω στο δέρμα αρχίζει να μοιάζει λίγο... περιοριστική.

Στυλ των σταρ που μπορείς εύκολα να ενσωματώσεις στην γκαρνταρόμπα σου

Είναι απόλυτα λογικό να αναζητάς κάτι πιο ελαφρύ, κάτι που να επιτρέπει στο σώμα να αναπνέει, χωρίς όμως να θυσιάσεις το στιλ σου. Το μεγάλο στοίχημα είναι το εξής: τι μπορεί να αντικαταστήσει επάξια ένα τόσο διαχρονικό κομμάτι όπως το τζιν, διατηρώντας την πρακτικότητα στην καθημερινότητα;

Αυτή την άνοιξη ξεχνάω τα τζιν και ντύνομαι πιο άνετα και πιο κομψά με αυτές τις εναλλακτικές ιδέες. Δείτε πιο κάτω τις επιλογές που λειτουργούν ως οι τέλειοι «αντικαταστάτες» του denim, ανάλογα με τη διάθεση, τη σιλουέτα και την περίσταση.

 

 

Tailored Wide-Leg παντελόνια 

Αν νόμιζες ότι τα «καλά» παντελόνια είναι μόνο για το γραφείο, ξανασκέψου το. Τα tailored trousers σε φαρδιά γραμμή είναι ίσως η πιο κομψή αναβάθμιση που μπορείς να κάνεις αντί για ένα τζιν.

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Πώς έκανε το ανοιξιάτικο athleisure look άκρως θηλυκό

Η αίσθηση: Προσφέρουν μια αυστηρότητα που κολακεύει, αλλά χάρη στην wide-leg γραμμή τους είναι απίστευτα άνετα.
Πώς τα φοράω: Ξεχνάω τα σακάκια και τα συνδυάζω με απλά λευκά T-shirts και sneakers για το πρωί, ή με ένα στενό bodysuit για το βράδυ. Είναι το κομμάτι που φωνάζει «old money aesthetic» χωρίς προσπάθεια.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Shopdrip (@shopdripbd)

 

Τα αέρινα λινά παντελόνια

Όταν σκέφτομαι την απόλυτη άνεση, το μυαλό μου πάει κατευθείαν στο λινό. Είναι η πιο δροσερή λύση όταν ο υδράργυρος αρχίζει να σκαρφαλώνει.

Η αίσθηση: Ελευθερία κινήσεων και ύφασμα που «αναπνέει». Αναζήτησε επιλογές με λάστιχο στη μέση για έξτρα άνεση. Το «τσαλάκωμα» του λινού δεν είναι ελάττωμα, είναι μέρος της γοητείας του.
Πώς τα φοράω: Με ένα εφαρμοστό tank top ή ένα off-shoulder μπλουζάκι για να εξισορροπήσω τον όγκο στο κάτω μέρος. Ένα ζευγάρι δερμάτινα σανδάλια ολοκληρώνει το look ιδανικά.

 

 

Κολάν σε στιλ καμπάνα (flared leggings)

Αν το βασικό σου πρόβλημα με τα τζιν είναι ότι σε σφίγγουν και περιορίζουν τις κινήσεις σου, τότε τα flared κολάν είναι η απάντηση. Προσοχή όμως: δεν μιλάμε για το κολάν του γυμναστηρίου, αλλά για σχέδια που θυμίζουν κανονικό παντελόνι.

Η αίσθηση: Σαν να φοράς πιτζάμες, αλλά να δείχνεις έτοιμη για street style φωτογράφιση. Η καμπάνα στο τελείωμα δίνει ύψος και κάνει το πόδι να φαίνεται μακρύτερο.
Πώς τα φοράω: Με oversized πουκάμισα, hoodies ή ακόμα και με σακάκια. Συνδυάζονται τέλεια με τις αγαπημένες μας μπαλαρίνες που φέτος είναι τεράστια τάση.

 

 

Βoho μάξι φούστες

Μπορεί να μην είναι παντελόνι, αλλά η μάξι φούστα έχει πάρει επάξια τη θέση του τζιν στην καθημερινότητά μας. Ειδικά φέτος, οι tiered (με επίπεδα) φούστες και τα drop-waist σχέδια είναι παντού.

Η αίσθηση: Ρομαντική, θηλυκή και εξαιρετικά άνετη. Τα υφάσματα όπως το βαμβακερό twill ή η ποπλίνα δίνουν ωραία κίνηση στο περπάτημα.
Πώς τις φοράω: Με εφαρμοστά μπλουζάκια για να τονίσω τη μέση και flat σανδάλια. Μια λευκή μάξι φούστα είναι must-have για την ανοιξιάτικη γκαρνταρόμπα.

 

 

Τζιν βερμούδες (jorts)

Εντάξει, εδώ «κλέβω» λίγο γιατί μιλάμε πάλι για denim, αλλά σε μια εντελώς διαφορετική εκδοχή. Αν δεν αντέχεις το μακρύ τζιν, η λύση είναι τα Jorts (Jean Shorts), δηλαδή οι μακριές βερμούδες.

Η αίσθηση: Είναι η χρυσή τομή ανάμεσα στο σορτς και το παντελόνι. Προσφέρουν την κάλυψη που θες για να νιώθεις ασφαλής, αλλά και τη δροσιά που χρειάζεσαι.
Πώς τα φοράω: Με cowboy boots για μια φεστιβαλική διάθεση ή με kitten heels για μια πιο θηλυκή προσέγγιση. Ένα απλό λευκό φανελάκι αρκεί για να δείχνεις cool.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nazia (@dnazia)

 

Η επιστροφή των κάπρι παντελονιών (capri pants)

Η νοσταλγία των 00s έφερε ξανά τα κάπρι στο προσκήνιο. Ναι, αυτά που σταματούν στη μέση της γάμπας. Μπορεί να ακούγεται τολμηρό, αλλά είναι απίστευτα βολικά για την άνοιξη.

Η αίσθηση: Παιχνιδιάρικη και ρετρό. Αναζήτησε ελαστικά υφάσματα ή μοτίβα όπως το πουά για ένα statement look.
Πώς τα φοράω: Εδώ το παπούτσι παίζει τον πρώτο ρόλο. Τα mules και τα slingbacks με χαμηλό τακούνι είναι οι καλύτεροι φίλοι του κάπρι.
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by meganellaby (@meganellaby)

 

Track pants πόλης

Ξέχνα τις φόρμες που φοράς στον καναπέ. Μιλάμε για track pants από ποπλίνα ή σατέν, με ρίγες στο πλάι, που ισορροπούν ανάμεσα στο αθλητικό και το chic.

Η αίσθηση: Coolness και πολυτέλεια μαζί. Είναι η τέλεια λύση για τις μέρες που τρέχεις από το πρωί ως το βράδυ.
Πώς τα φοράω: Για να μη μοιάζεις σαν να βγήκες μόλις από το γυμναστήριο, συνδύασέ τα με «σοβαρά» κομμάτια: μια καμπαρντίνα, ένα δομημένο τσαντάκι και πολλά κοσμήματα.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by e-theā (@e.thea.gr)

 

Ζιπ Κιλότ (culottes)

Κινούνται ανάμεσα στο μακρύ παντελόνι και τη βερμούδα και είναι η επιτομή της ανοιξιάτικης κομψότητας.

Η αίσθηση: Έχουν περισσότερη δομή από τις φούστες, οπότε δίνουν ωραίο σχήμα στη σιλουέτα, ενώ αφήνουν τον αστράγαλο ακάλυπτο – το πιο sexy σημείο για την εποχή.
Πώς τις φοράω: Με loafers ή oxfords για ένα ανδρόγυνο look γραφείου που ξεχωρίζει.
Φέτος λοιπόν, ας δώσουμε στο αγαπημένο μας τζιν μια μικρή άδεια. Οι εναλλακτικές είναι πολλές, είναι άνετες και κυρίως, είναι γεμάτες στυλ!

 

Πηγή: allyou.gr

