Volvo: Το λογισμικό της έρχεται από το μέλλον

Ξεκινά τη μεγαλύτερη ασύρματη (over-the-air) ενημέρωση λογισμικού

Πρώτη Δημοσίευση: 11.03.26, 09:40
Περίπου 2,5 εκατομμύρια αυτοκίνητα Volvo σε 85 χώρες ανά τον κόσμο θα λάβουν τη νέα εμπειρία χρήστη με την ονομασία Volvo Car UX. Μία νέα, πιο φιλική προς το χρήστη διάταξη για την κεντρική οθόνη του αυτοκινήτου επιτρέπει στους οδηγούς να απολαμβάνουν έναν ταχύτερο, πιο εύκολο και πιο διαισθητικό τρόπο αλληλεπίδρασης με τα αυτοκίνητά τους, μειώνοντας τον αριθμό των αγγιγμάτων που χρειάζονται για πρόσβαση σε διαφορετικές λειτουργίες.

Οι πελάτες που οδηγούν ένα μοντέλο Volvo με ενσωματωμένο Google* θα λάβουν την ενημέρωση στο Volvo τους, με ημερομηνία κατασκευής από το 2020,** δωρεάν. Πρόκειται για μία πρωτοβουλία που ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική της Volvo Cars να κάνει τα αυτοκίνητά της καλύτερα με την πάροδο του χρόνου μέσω τακτικών ενημερώσεων λογισμικού.

Με βάση το λειτουργικό σύστημα Android Automotive και με πολλές υπηρεσίες Google να διατίθενται ως στάνταρ, η νέα εμπειρία χρήστη στοχεύει να κάνει τη ζωή των πελατών πίσω από το τιμόνι πιο εύκολη. Πλέον, χρειάζονται λιγότερα αγγίγματα ή «κλικ» προκειμένου οι χρήστες να έχουν πρόσβαση στις λειτουργίες που χρησιμοποιούν πιο συχνά - πηγαίνοντας πιο γρήγορα στο σημείο που θέλουν.
 
Η νέα διάταξη κάνει επίσης πιο εύκολη την πλοήγηση, φέρνοντάς τη στο προσκήνιο, και περιλαμβάνει ανανεωμένη, πιο σύγχρονη εμφάνιση, με πολλές αναβαθμίσεις που βασίζονται σε έρευνα σε πραγματικό περιβάλλον και σχόλια πελατών. Με δύο λέξεις: είναι καλύτερη.Η νέα εμπειρία χρήστη, μία από τις πιο ολοκληρωμένες αναβαθμίσεις infotainment που έγιναν έως σήμερα από οποιονδήποτε κατασκευαστή αυτοκινήτων, δημιουργεί μία σύγχρονη και συνεπή σχεδιαστική φιλοσοφία που διατρέχει όλα τα μοντέλα Volvo. Αυτό, για παράδειγμα, σημαίνει ότι ένας πελάτης με ένα XC40 τριών ετών επωφελείται από την ίδια προσέγγιση με έναν ιδιοκτήτη EX90.

Η μεγαλύτερη αλλαγή βρίσκεται στο περιεχόμενο της οθόνης, με τα πιο συνηθισμένα χειριστήρια και εφαρμογές, όπως χάρτες, πολυμέσα και τηλέφωνο, να εμφανίζονται στην αρχική οθόνη. Ενδεικτικά, όταν πελάτες που ακολουθούν οδηγίες πλοήγησης θελήσουν να αλλάξουν τη μουσική, δεν χρειάζεται πλέον να φύγουν από το περιβάλλον του Google Maps για να έχουν πρόσβαση στη λειτουργία πολυμέσων.

Volvo; Το λογισμικό της έρχεται από το μέλλον

Επιπλέον, υπάρχει η ειδική γραμμή μενού που αλλάζει αυτό που βλέπουν οι οδηγοί ανάλογα με τις συνθήκες και εμφανίζει τις εφαρμογές που χρησιμοποιήθηκαν πιο πρόσφατα. Κατά την οδήγηση σε χαμηλές ταχύτητες, προβάλλεται το εικονίδιο για τις εξωτερικές κάμερες, ώστε οι οδηγοί να λάβουν βοήθεια αν χρειάζεται να κάνουν ελιγμούς σε στενό χώρο.

Για τους οδηγούς plug-in υβριδικών, η νέα εμπειρία χρήστη καθιστά πιο εύκολη την αξιοποίηση των ηλεκτρικών συστημάτων κίνησης. Μέσω των Προγραμμάτων Οδήγησης (Drive Modes) στην κεντρική οθόνη, οι οδηγοί μπορούν να έχουν εύκολη πρόσβαση στο πρόγραμμα Pure, ανάμεσα σε άλλες λειτουργίες. Αυτό σημαίνει ότι η μετάβαση από υβριδική σε αποκλειστικά ηλεκτρική ισχύ βρίσκεται τώρα μόνο ένα άγγιγμα μακριά, προσφέροντας καλύτερο έλεγχο.

Μαζί με τις ενημερώσεις που περιγράφονται πιο πάνω, η Volvo Cars θα ξεκινήσει επίσης να προσφέρει σε όλους τους πελάτες με ενσωματωμένο Google*, που δεν διαθέτουν την υποβοήθηση οδήγησης Pilot Assist, τη δυνατότητα να αγοράσουν και να κατεβάσουν τη συγκεκριμένη λειτουργία στο αυτοκίνητο τους.Η ενημέρωση προετοιμάζει επίσης τα αυτοκίνητα για μία βέλτιστη εμπειρία συνομιλίας με Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) μέσω του Google Gemini, η οποία προγραμματίζεται να διατεθεί σε αυτοκίνητα που μπορούν να την υποστηρίξουν, προς το τέλος της άνοιξης.


 

VOLVO
 |
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
 |
ΑΣΥΡΜΑΤΗ (OVER-THE-AIR) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
