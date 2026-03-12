Αλεξάνδρα Νίκα – Κωνσταντίνος Αργυρός: Με τον γιο τους στο Σικάγο!

Η Αλεξάνδρα Νίκα και ο Κωνσταντίνος Αργυρός, έκαναν ένα μεγάλο ταξίδι στο Σικάγο λόγω μιας συναυλίας που είχε ο τραγουδιστής.

Το ζευγάρι πήρε μαζί και τον γιο του, Βασίλη, ο οποίος είναι 1,5 έτους!

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός έδωσε μια μεγάλη συναυλία εκεί τις προηγούμενες μέρες και εμφανίστηκε στο στάδιο φορώντας μία μπλούζα των Chicago Bulls.

Μάλιστα, δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο instagram, τα highligts της συναυλίας του, σε στιγμιότυπα με τους συνεργάτες και τα αγαπημένα του πρόσωπα.

Η φωτογραφία, ωστόσο, που έκλεψε την παράσταση, ήταν εκείνη που δείχνει τον Κωνσταντίνο Αργυρό και την σύζυγό του, να κρατούν στην αγκαλιά τους το γιό τους, κοιτώντας την θέα από το μπαλκόνι τους, με τους πελώριους ουρανοξύστες.

Μάλιστα, η Αλεξάνδρα Νίκα αναδημοσίευσε σε story της το τρυφερό αυτό στιγμιότυπο, γράφοντας “Argy family”, προσθέτοντας μια καρδιά.

Το ερωτευμένο ζευγάρι αυτή την περίοδο περιμένει το δεύτερο παιδί του, το οποίο θα είναι κοριτσάκι και πλέει σε πελάγη ευτυχίας.

Ο μικρός Βασίλης γεννήθηκε τον Νοέμβριο του 2024, ενώ το ζευγάρι ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου τον Ιούλιο του 2025, σε στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο.

Σε δηλώσεις του στην Κατερίνα Καινούργιου, ο τραγουδιστής είχε αποκαλύψει πώς έγινε η γνωριμία τους: «Γνωριστήκαμε από έναν κοινό μας φίλο σε ένα πάρτι. Όταν την είδα λέω, νομίζω ότι αυτός είναι ο άνθρωπος, ο οποίος θα περάσω τη ζωή μου. Ένιωσα τόσο ελεύθερος μαζί της, στο να μπορέσω να μιλάμε με τις ώρες…Προφανώς και είναι πάρα πολύ όμορφη, η πιο όμορφη, είναι τόσο δοτικός άνθρωπος, τόσο έξυπνη…». Ενώ για τον γιο τους είχε αναφέρει: «Ο γιος μου καταλαβαίνει τη φωνή μου στα τραγούδια και λέει “μπαμπάς” – Του παίζω συνέχεια πιάνο».

Η Αλεξάνδρα Νίκα είχε εξομολογηθεί σε συνέντευξή της στο Gala: «Ήξερα ότι ο Κωνσταντίνος είναι ο άνθρωπός μου και ότι θέλαμε να χτίσουμε μαζί την οικογένεια που είχαμε ονειρευτεί. Η μητρότητα σε αλλάζει βαθιά, παύεις να είσαι εγωκεντρικός, αποκτάς περισσότερη υπομονή και αντοχή και μια καρδιά μεγάλη, γεμάτη αγάπη που δύσκολα χωρά σε λέξεις. Μεγαλώνεις μαζί με το παιδί σου, βλέπεις τον κόσμο μέσα από τα μάτια του και τον μαθαίνεις ξανά από την αρχή».

Κωνσταντίνος Αργυρός - Αλεξάνδρα Νίκα / NDP Photo Agency - Νίκος Δρούκας

