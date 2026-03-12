Η κόρη του Κιμ Γιονγκ Ουν δοκιμάζει όπλα μαζί με τον πατέρα της

Στιγμιότυπα από την εμφάνιση του Κιμ Γιονγκ Ουν μαζί με την κόρη του κατά την επίσκεψή τους σε εργοστάσιο παραγωγής όπλων / Βίντεο AP

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν και η έφηβη κόρη του και διάδοχός του δοκίμασαν όπλα κατά τη διάρκεια επιθεώρησης σε εργοστάσιο παραγωγής ελαφρών όπλων, σύμφωνα με φωτογραφίες που δημοσίευσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης την Πέμπτη.

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Korean Central News Agency σε σχετική ανακοίνωσή του δεν αναφερόταν στην παρουσία της κόρης του, ωστόσο φωτογραφίες τη δείχνουν να πυροβολεί με πιστόλι μαζί με ανώτερους στρατιωτικούς αξιωματούχους.

Η κόρη του Κιμ Γιονγκ Ουν / Φωτογραφία AP (Korean Central News Agency)

Κιμ Γιογνκ Ουν / Φωτογραφία AP (Korean Central News Agency)

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν και η έφηβη κόρη του σε εργοστάσιο παραγωγής όπλων / Φωτογραφία AP (Korean Central News Agency)

Ο Κιμ δήλωσε ότι το εργοστάσιο είναι κρίσιμο για τον εφοδιασμό του στρατού και των δυνάμεων ασφαλείας με πιστόλια και άλλα ελαφρά όπλα και ζήτησε αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας και πιο σύγχρονες γραμμές παραγωγής.

Από την πρώτη δημόσια εμφάνισή της σε δοκιμή πυραύλου μεγάλου βεληνεκούς τον Νοέμβριο του 2022, η κόρη του Κιμ που ονομάζεται Κιμ Τζου-ε και είναι περίπου 13 ετών συνοδεύει ολοένα και συχνότερα τον πατέρα της σε διάφορες εκδηλώσεις, όπως στρατιωτικές επιδείξεις, εγκαίνια εργοστασίων και σε ταξίδι στο Πεκίνο, όπου ο Κιμ Γιονγκ Ουν πραγματοποίησε την πρώτη του σύνοδο κορυφής μετά από έξι χρόνια με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας παρακολουθεί δοκιμές πυραύλων Κρουζ μαζί με την κόρη του / Φωτογραφία AP (Korean Central News Agency)

Οι ολοένα και πιο συχνές δημόσιες εμφανίσεις της έχουν οδηγήσει αξιωματούχους των μυστικών υπηρεσιών της Βόρειας Κορέα και ειδικούς να εκτιμούν ότι ο Κιμ Γιονγκ Ουν πιθανότατα την προετοιμάζει ως μελλοντική ηγέτιδα, ώστε να συνεχιστεί η οικογενειακή δυναστεία σε τέταρτη γενιά.